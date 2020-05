Virus in Leipzig gezüchtet: Vorsicht vor Covid Lipsia 20!

Leipzig

So, jetzt bin ich auch mal dran! Jeder dahergelaufene Regierungsskeptiker und Corona-Leugner kann auf dem Markt- oder Augustusplatz an den Haaren herbei gezogenes Zeug stammeln – dabei ist die Lage völlig anders und schlüssig belegbar.

Liebe Widerständler, das Problem heißt nicht Gates, auch nicht Merkel oder Spahn. Das Virus hat mit einer Zahl zu tun, der perfiden Taktik einer politischen Bewegung und einem Bund mit dem Teufel, der in Leipzig unbehelligt rumstehen darf. Winken Sie nicht ab, es geht auch um Sie ganz persönlich!

The Number Of The Beast

Das Leipziger Domizil des Teufels befindet sich in der Mädler-Passage. Zum Schein in Bronze gegossen, steht Mephisto neben Dr. Faust – und verzaubert die ihm gegenüber Stehenden, nämlich wen? Die Studenten! Und nun zu des Pudels Kern: Wie bekannt ist, lautet nicht erst seit dem 80er-Jahre-Hit der Metalband Iron Maiden die Zahl des Teufels: „666“. Der sechste Buchstabe im Alphabet ist das F. Und welche Streikexperten kürzen sich mit FFF, also 666, ab? Richtig, Fridays For Future – neben Schülern vor allem bestehend aus? Studenten!

Klingelt’s? Dem Umweltterrorismus anheim gefallene Hochschüler paktieren mit Mephisto. Die Studenten wollen durch den Einsatz eines Virus’ Flug- und Autoverkehr sowie Globalisierung abschaffen, der Teufel die Weltherrschaft an sich reißen. Übrigens durch eine perfide Covid-Mutation: Mitarbeitern des Leipziger Max-Planck-Instituts konnten wir nach 20 Litern Allasch und Zwangskonsum von zehn Volksmusik-Sendungen mit Florian Silbereisen in Folge das Geständnis entlocken: Wissenschaftler des Instituts haben ein Corona-Virus mit neuen Anheftungsproteinen entwickelt. Name: Covid Lipsia 20. Besonderheit: viel gefährlicher als Covid 19.

Programmierte Kartoffelchips

Die Übertragung läuft kontaktlos über den Verzehr von Corona-programmierten Kartoffel-Chips. Zwei Monate vor dem unvermeidlichen Tod legt eine Infektion mit Lipsia 20 das Vernunftzentrum lahm. Es drängt Menschen dazu, sinnfrei gegen Maßnahmen der Regierung zu demonstrieren – obwohl es Lockerungen und mehr Freiheit geradezu hagelt und Impfpflicht nicht zur Debatte steht. Komisch, oder? Dafür gibt es endlich eine Erklärung: Die Leute verschwörungstheoretisieren nur deshalb herum, weil sie unter dem Einfluss von Lipsia 20 und somit des Teufels stehen.

Ach, ich sehe sie schon vor mir, die in Skepsis gefaltete Stirn vom Oberbürgermeister, der Beweise fordert. Beliebte Taktik von Leuten, denen die Argumente ausgehen! Aber bitteschön: Wie viele Buchstaben hat „Lipsia“? Sechs! Wie viele „Corona“? Sechs! Multipliziert man dreimal die 20 und streicht vom Ergebnis die Null weg, hat man die? Sechs! Und damit die Zahl des Teufels (der ohne Beugung ebenfalls sechs Buchstaben hat) – also 666 plus Superzahl! Wer hier noch von Zufall redet, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten!

Überall fehlt das „F“

Hochrangige Entscheidungsträger aus Leipzig sind übrigens ebenfalls in den Pakt involviert. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow hat im Nachnamen ebenso sechs Buchstaben wie Ordnungsamts-Leiter Helmut Loris und MDR-Intendantin Karola Wille im Vornamen. Und fällt Ihnen etwas bei den Namen von Leipziger Sehenswürdigkeiten auf? Augustusplatz, Völkerschlachtdenkmal, Nikolaikirche, Alte Börse, Gewandhaus? Nirgendwo ein F – auch das kein Zufall: Generationen von Stadtvätern wollten zur Eindämmung des Bösen den sechsten Buchstaben vermeiden. Blöd, dass bei „Fockeberg“ einer gepennt hat.

Vorletzter Punkt: Die Einwohnerzahl Leipzigs liegt trotz Nicht-Bestätigung aus dem Rathaus (natürlich nicht!) bei 600 666. Und die Straßenbahnlinie 6 endet in Connewitz. Wer lebt da? Ausschließlich Chaoten und Studenten, oder etwa nicht?

Lassen Sie sich anketten!

Fazit: Mephistos Weltherrschaft muss mit allen Mitteln verhindert werden! Meiden Sie Kartoffelchips! Und bedenken Sie: Sobald Sie mit Verschwörungstheoretikern demonstrieren wollen, sind Sie bereits mit Covid Lipsia 20 infiziert! Lassen Sie sich von Freunden und Verwandten anketten, bleiben Sie zu Hause! Hach, ich könnte noch viel mehr enthüllen, höre aber lieber auf. Sonst glauben Sie mir am Ende doch nicht.

*Anmerkung der Redaktion: Dass der Nachname des Autors sechs Buchstaben hat, ist wahrscheinlich Zufall.

Von Mark Daniel