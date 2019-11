An diesen Orten in Leipzig gibt es bald 5G

Leipzig

Leipzig bekommt 5G. Die beiden Mobilfunkanbieter Telekom und Vodafone nehmen aktuell erste Funkmasten der neuen Highspeed-Technologie im Stadtgebiet in Betrieb. Der erste Mast funkt schon, erklärt der Betreiber Vodafone – und zwar an der Holzhäuser Straße in Stötteritz. Hier können Vodafone-Kunden im Umkreis der Station die neue Technologie auf ihrem Handy nutzen. Vorausgesetzt sie haben sich für den Dienst vorher freischalten lassen und besitzen ein Mobiltelefon, das die entsprechende Technik besitzt, um 5G zu empfangen.

Noch in der Testphase

Auch Telekom-Kunden können bald rund ums Zentrum auf die superschnelle Datenübertragung zurückgreifen. „Wir planen, im kommenden Monat die ersten 5G-Antennenstandorte auch in Betrieb zu nehmen“, erklärte Unternehmenssprecher Georg von Wagner auf LVZ-Anfrage. Wo 5G genau in Leipzig verfügbar ist, zeigt unsere Karte. Die rosa eingefärbte Fläche zeigt dabei den Bereich für Telekom-Kunden und die Telekom-Symbole die entsprechenden Masten.

Massentauglich ist 5G jedoch noch nicht. 10.000 Kunden nutzen derzeit den Dienst von Vodafone. Der Mobilfunkanbieter erforscht vorerst einmal Schwächen oder mögliche Fehlerquellen in unterschiedlichen Umgebungen. Dazu werden Mobilfunkmasten an den verschiedensten Orten in Deutschland aufgestellt – unter anderem im Leipziger Südosten. Aber auch im Erzgebirge, um dort zum Beispiel 5G in Verbindung mit dem autonomen Fahren zu testen. „Von der Küste bis zum Hochgebirge testen wir jedes Gelände“, sagt Vodafone-Pressesprecher Volker Petendorf.

Bis Ende 2020: 5G für 10 Millionen Bürger

Neue Masten müssen die Betreiber für das Projekt 5G jedoch nicht errichten. Bereits existierende Funktürme rüsten sie einfach mit der neuen Technologie auf. Im Leipziger Stadtgebiet hat Vodafone bisher insgesamt 175 Antennen und im Landkreis Leipzig kommen noch einmal 101 hinzu. Einen Großteil dieser Stationen will das Unternehmen in den kommenden Jahren mit 5G-Technik ausstatten. Noch stehe jedoch nicht fest, wie viele 5G-Bauprojekte Vodafone 2020 in Leipzig realisieren will, so Petendorf.

Auf Bundesebene sehen die Pläne von Vodafone wie folgt aus: Aktuell funkt der Anbieter an 60 Standorten. Bis zum Jahreswechsel sollen es 300 Masten an 120 Standorten werden. Der Ausbau der Infrastruktur soll zügig voranschreiten. Bis Ende 2020 will das Unternehmen 10 Millionen Bürger erreichen. Konkurrent Telekom will im selben Zeitraum die 20 größten Deutschen Städte mit 5G abdecken.

Lesen Sie außerdem:

Eine Liste der Funklöcher in Nordsachsen

Weiße Flecken: Das sind die größten Funklöcher in Sachsen

Von Max Hempel