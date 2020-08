Leipzig

Das Corona-Virus hat die Welt verändert. Da China als Quelle der Pandemie betrachtet wird, gibt es – beflügelt durch Unterstellungen, vorsätzliche Lügen und nicht gesicherte Nachrichten über den Krankheitsverlauf – viele Ressentiments gegenüber Chinesen. Das lässt auch das Grassi-Museum für Völkerkunde nicht kalt, das sich als lebendiger Ort zum Diskutieren versteht. „Globale Feindbilder werden schnell auf persönliche Feindbilder heruntergebrochen“, sagt Ausstellungskurator Kevin Breß, der sogar von einem „antichinesischen Rassismus“ spricht. Nur: In Zeiten von Corona-Beschränkungen ist ein regulärer Veranstaltungsbetrieb im Inneren des Gebäudes schwierig, um derartige Vorurteile zu diskutieren. Gemeinsam mit dem Deutsch-Chinesischen Zentrum Leipzig hat es nun den drei jungen chinesischen Künstlern Wentao Luo, Hui Yang und Han He die Chance gegeben, einige Aquarelle auf dem Treppenaufgang vorzustellen. Vermittelt wurde dies durch Longtian Liang und Yening Li, die beide in Leipzig Kulturwissenschaften sowie Kunst und Geschichte studieren. „Es sind die Werke unsere Freunde aus dem Südwesten Chinas, die wir hier gerne zeigen wollen“, sagen sie. Barbara Artelt, die Chefin des Deutsch-Chinesischen Zentrum, freut es: „Für die Künstler ist es eine wichtige Hilfe in der Krise, ihre Arbeiten vorstellen zu können.“ Andere Aktivitäten wie das Sommerfest mussten dieses Jahr ohnehin abgesagt werden.

Klein, aber fein: Chinesische Künstler können im Treppenaufgang des Grassi-Museums einige Werke ausstellen. Prof. Barbara Artelt vom Deutsch-Chinesischen Zentrum Leipzig sowie die Studenten Longtian Liang und Yening Li sind glücklich über die Geste des Völkerkundemuseums. Quelle: André Kempner

Die Grassi-Museen haben derweil viele Aktivitäten in den Innenhof am Johannisplatz verlegt. Im Völkerkundemuseum ist derzeit nur die Sonderschau „Szenen des Lebens“ zu sehen. Hingucker ist ein gerade restaurierter japanischer Paravent. Darauf wird dargestellt, wie in der Shijo-Straße in Kyoto das Leben pulsiert. „Darauf haben wir viele positive Reaktionen, ebenso wie auf das Programm“, freut sich Direktorin Leontine Meijer-van Mensch, die die Staatlichen Ethnologischen Sammlungen leitet, zu denen die drei Völkerkundemuseen in Leipzig, Dresden und Herrnhut gehören. „Wir zeigen: Trotz Corona sind wir da.“

Werkstatt Prolog öffnet im September

Aber eben nicht die Dauerschau, die nach wie vor geschlossen ist. Das betrifft viele Museen, die ebenso wie die Staatlichen Ethnologischen Sammlungen zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) gehören. Weil derzeit nicht ganz so viele Besucher in die Häuser strömen, wird ein wenig an den Kosten gespart. „Natürlich machen wir unsere Dauerausstellung wieder auf“, sagt Meijer-van Mensch. Ein konkreter Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest. Zunächst geht es um die „Werkstatt Prolog“, wie die Präsentation in den ehemaligen Afrika-Räumen heißt. Dort wird wieder ab 22. September in einzelnen Themenwelten, darunter einer Wunderkammer, die Rolle des Museums und sein Umgang mit den Objekten hinterfragt. „Wir müssen darüber sprechen, welche Zusammenhänge ein ethnologisches Museum im 21. Jahrhundert erklären und was es als Netzwerk-Museum für verschiedene Akteure leisten muss“, sagt Kevin Breß, der als Projektleiter für das (Re)inventing Grassi 2023 verantwortlich ist.

Im Oktober kommen phantastische Tierwesen

Wann wieder mehr öffnet, ist derzeit offen. Das Leipziger Völkerkundemuseum ist dabei, seine Dauerschau bis 2023 komplett zu überarbeiten. Die „Rundgänge durch eine Welt“ wird es dann nicht mehr geben. „Da bleibt es ohnehin nicht aus, Räume teilweise zu schließen, um sie zu erneuern und Sammelobjekte neu zu platzieren oder sie in Kontext mit anderen zu bringen“, nennt Meijer-van Mensch ein Beispiel. Vorbereitet wird derweil eine neue Sonderschau, bei der sich das Museum ab 1. Oktober – ein wenig angelehnt an das Film-Highlight – phantastischen Tierwesen widmen möchte. „ Leipzig ist die geburtenstärkste Stadt Deutschlands. Ich habe aber gemerkt, dass es wenig museale Angebote für Familien mit Kindern gibt“, sagt die gebürtige Holländerin. „Da möchte ich gern experimentieren und lernen, was wir davon für die neue Dauerausstellung übernehmen können.“

Von Mathias Orbeck