Leipzig

Rund um das Biwakfeuer im Schlosspark Markkleeberg sitzen Uniformierte. Suppe dampft im Kessel. Rockige Geigenklänge wehen herüber, vermengen sich mit Kinderlachen auf dem historischen Karussell. Etliche Meter weiter lockt ein Bauernmarkt mit Kürbissen, Herbstkränzen und anderen regionalen Produkten an die Stände. Vor 208 Jahren sah es hier, am Schloss und dem benachbarten Torhaus, nicht so friedlich aus. Damals lag das frühere Rittergut Markkleeberg im Zentrum der erbitterten Kämpfe um den nicht weit entfernten Pleißeübergang. Ob sich die Beteiligten vorstellen konnten, dass einmal Männer in originalgetreuen Uniformen zusammenkommen, um die Gefechte rund um die Dörfern Leipzigs nachzuspielen? Wohl kaum. Als Völkerschlacht ging diese wichtigste Auseinandersetzung der Befreiungskriege gegen die napoleonische Herrschaft in die Geschichtsbücher ein. Der Sieg der Alliierten, rund um Österreich, Preußen, Polen, Russland und Schweden, zwang das französische Heer zum Rückzug aus Deutschland und bereitete damit die spätere Niederlage Napoleon Bonapartes bei Waterloo vor.

Eine halbe Million Soldaten kämpften auf dem Schlachtfeld

Vier Tage, vom 16. bis zum 19. Oktober 1813, tobten die Kämpfe in der Leipziger Region. Etwa eine halbe Million Soldaten standen sich gegenüber. Am Ende verloren 100 000 von ihnen ihr Leben oder waren verwundet. Allein auf den Schlachtfeldern bei Leipzig wurden 92 000 Soldaten getötet oder verletzt. Noch Wochen nach den Kämpfen lagen Verwundete in der kalten Jahreszeit auf den Straßen. Viele Dörfer waren auf Jahre hinaus verwüstet. An die Toten und Schwerverletzten aus über einem Dutzend Ländern erinnerte der Verband Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig 1813 an diesem Wochenende mit Gedenkveranstaltungen, historischen Biwaks, Gefechtsdarstellungen und friedlichem Miteinander.

Gespräche am Lagerfeuer beim Biwak und historischen Bauernmarkt am Torhaus Markkleeberg Quelle: Andre Kempner

Biwak-Lager im Schlosspark

Auch zum 208. Jahrestag sind wieder Hunderte Besucherinnen und Besucher gekommen, um einen Eindruck von den damaligen Ereignissen zu erhalten. „Dort hinten ist die polnische Legion, daneben zelten tschechische Truppen“, zeigt Marius Frank alias Heinrich Großfürst von Reuß die Biwak-Lager im Schlosspark. Mitten zwischen den weißen Zelten sitzt Wolfgang Gerlach, Vereins-Präsidenten vom Förderverein Historisches Torhaus 1813, mit seiner großen Familie. „Wir freuen uns auf heute Abend, sagt Schwiegertochter Sabine Gerlach. „Dann singen die Teilnehmer aus allen Ländern wieder gemeinsam Lieder aus der Zeit der Befreiungskriege.“

Historischer Bauernmarkt: Fiona , Selma , Justus und Noah vergnügen sich auf dem historischen Kinderkarussell Quelle: André Kempner

Hunderte Besucher verfolgen historische Gefechtsdarstellungen

Schließlich rufen Trommeln zum Sammeln. „Le Grenadier“, ein französischer Marsch, erklingt. Während Soldatenbraut Barbara noch warmes Essen überm Lagerfeuer kocht, bereiten sich die Gefechtsdarsteller Adam Yacek aus Polen und Jakub Seidl aus Tschechien auf die Schlacht vor. Auf der Wiese, an der Möncherei, haben sich schon Hunderte Zuschauer versammelt. Darunter auch Gerd Lindner, der Hobbyhistoriker gehört zu den Gründern des Bürger- und Fördervereins Körnerhaus in Großzschocher. Interessiert an der napoleonischen Zeit ist auch Karl-Heinz Pawlowski. „Ich wohne in der Nähe von Großgörschen. Dort begannen im Mai 1813 die Befreiungskriege.“ „Die Soldaten der Alliierten wussten, wofür sie gekämpft haben“, ergänzt Helmut Schlevogt aus Knauthain. Gespannt auf die Gefechtsdarstellung ist Diana Paatz-Kretzschmar, die mit ihrem Enkel gekommen ist. „Tom soll Geschichte anschaulich erleben.“

Viele Besucher drängen sich an den Absperrungen zum Gefechsfeld. Quelle: André Kempner

Teilnehmer auch aus Tschechien, Polen, Frankreich und Russland

Immer lauter dröhnen die Trommeln. Rollbare Kanonen werden auf die Wiese gefahren. Grimmmaer Husaren reiten ein. Es folgen die Elbnational Husaren auf ihren Pferden. Gert Pfeifer, vom Verband Jahrfeier Völkerschlacht b. Leipzig 1813 e.V., begrüßt die 400 Teilnehmer aus Tschechien, Polen, Frankreich, Russland, Deutschland. Gezeigt werde ein so genanntes offenes Gefecht. „Alles passiert aus der Situation heraus“, beschreibt der Moderator das Kommende. Dann schallt ein Böllerschlag über den Platz. Das Zeichen zur Aufstellung. „Laden, fertig, Feuer…“. Ein ohrenbetäubender Knall schallt über die Wiese. Unzählige weitere folgen. Pulverdampf breitet sich über der Möncherei aus. Nach knapp zwei Stunden ist alles vorbei. Im dämmrigen Herbstlicht breitet sich die Wiese aus – als sei nichts geschehen.

Von Ingrid Hildebrandt