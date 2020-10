Markkleeberg/Leipzig

Vor 207 Jahren endete eines der blutigsten Gefechte der Geschichte: die Völkerschlacht. An diese wichtigste Schlacht der Befreiungskriege gegen die napoleonische Herrschaft wurde sonst mit Gefechts-Darstellungen erinnert. Wegen der Corona-Pandemie fielen sie in diesem Jahr aus. An die Toten und Schwerverletzten aus über einem Dutzend Ländern erinnerte der Förderverein „Historisches Torhaus zu Markkleeberg 1813“ am Wochenende dennoch: Mit Gedenkveranstaltungen, historischen Biwaks, Sammlerbörsen und Bauernmarkttreiben. Eindrucksvoll eröffnete Georg Friedrich Händels Feuerwerksmusik am Freitagabend die dreitägige Veranstaltung im Schlosspark und Torhaus Markkleeberg.

Vor 207 Jahren lag das damalige Rittergut Markkleeberg im Zentrum der erbitterten Kämpfe um den nur wenige Meter entfernten Pleißeübergang. Daran erinnert das kleine Museum vom Förderverein „Historisches Torhaus zu Markkleeberg 1813“. „Sehen Sie sich auch unsere neue Dauerausstellung an“, rät Torhaus-Vereinspräsident Wolfgang Gerlach den Besuchern. Die Porträtserie „Black Edition“ von Andreas Springer zeige Darsteller militärhistorischer Vereine aus ganz Europa in originalgetreuen Uniformen. Echte Raritäten aus der Zeit der Völkerschlacht lassen sich auf der Sammlerbörse entdecken: Fahnen, Bücher, Säbel, Kanonenkugeln – und Spielwürfel. „Mein Großvater hat diese geborgen. Er war ab 1920 für die neue Leipziger Gasleitung zuständig und machte immer wieder Baustellenfunde“, berichtet Enkel Thomas Merbt. „Die Spielwürfel stellten die Soldaten aus runden Musketenkugeln her. Diese wurden viereckig geklopft, Ziffern wurden mit Nägeln eingeritzt.“ Der gebürtige Mölkauer weist auf kleine Einkerbungen: „Hier die Zwei, Drei und auch die Sechs.“ „Echte Geschichte“ hat auch Gerd Lindner aus Großzschocher mitgebracht: „Den Knopf einer historischen Uniform; gefunden auf einem ehemaligen Schlachtfeld um Markkleeberg. Wir zeigen auch Bücher über die Befreiungskriege. Doch was für eine Befreiung war das?“, überlegt Lindner: „Die Menschen waren zwar von Napoleon befreit. Doch danach ging alles im monarchistischen und adligen Trott weiter: Progressive, demokratische Kräfte wurden gehindert“, regt der Hobbyhistoriker zum Nachdenken an. Ins Gespräch über die damalige Zeit kommen die Besucher auch im Schlosspark: Vereinsmitglieder in originalgetreuer Ausstattung erzählen, warum sie sich engagieren: „Wir möchten, dass sich Geschichte nicht wiederholt und dem Vergessen entgegenwirken“, betonen Thomas Schade und Billie Jean Burkert. „Heute Abend werden wir wieder mit anderen Nationen am Biwakfeuer zusammensitzen. Freilich mit dem nötigen Abstand – wir beugen uns der derzeitigen Situation.“ Erinnern, um nicht zu vergessen, sei dennoch möglich.

Der Friedensgedanke ist auch etliche Kilometer weiter im Torhaus Dölitz sehr präsent: „Uns geht es in erster Linie darum, der Toten und Schwerverletzten zu gedenken“, erzählt Klaus aus Großbeeren, der einen französischen Ordonnanzoffizier darstellt. „Deshalb legen wir am Völkerschlachtdenkmal einen Kranz nieder.“ Einen Hingucker mit ernstem Hintergrund verkörpert auch Laurent Carriere, der regelmäßig in die Rolle von Napoleons kleinem Bruder Jérôme Bonaparte schlüpft. Gemeinsam mit Ehefrau Kathrin kommt der gebürtige Franzose regelmäßig zum Jahrestag der Völkerschlacht in den Leipziger Raum, um Geschichte lebendig zu erhalten. Wie die Mitglieder vom Förderverein Körnerhaus Großzschocher 1813: „Wir stellen das Lützowsche Freikorps dar“, erzählt Ralf Hiller. Die Zelte und Biwaks der Lützower gehören zu vielen Dutzend anderen am Torhaus. Hiller: „Bundesweit ist der Biwak in Dölitz der einzige große Biwak.“

Von Ingrid Hildebrandt