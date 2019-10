Das ist beim Völkerschlacht-Gedenken am Wochenende in Leipzig los

Leipzig

Liebertwolkwitz schreitet ausnahmsweise mal nicht voran, sondern bewegt sich zurück – um heute und in Zukunft den Leipzigern ins Gedächtnis zu rufen, dass die Völkerschlacht nun wahrlich kein Happening war, das es Jahr für Jahr verdient hat, nachgespielt zu werden. Liebertwolkwitz ergänzt die traditionellen Gefechtsdarstellungen deshalb um die zivilhistorische Darstellung eines ganzen Dorfes zur Zeit der erbitterten Kämpfe zwischen den Verbündeten ( Russland, Preußen, Österreich und Schweden) gegen die Truppen Napoleon Bonapartes.

Liebertwolkwitz verwandelt sich in historisches Dorf

„Denn dieser Krieg brachte über die Zivilbevölkerung ähnlich viel Leid wie über die rund 600.000 beteiligten Soldaten. Den militärischen Opfern wurden später Denkmäler gesetzt. Wir wollen mit unserem Angebot den einfachen Leute am Rande der Schlachtfelder auch ein Denkmal setzen“, sagt Lutz Zerling, Vorstand der Hofgenossenschaft Stiftsgut Liebertwolkwitz, über die Motivation für „Dorf 1813“. Bereits zum zwölften Mal schlüpfen die „Wolkser“ Genossenschaftler in die Rolle des Volkes am Beginn des 19. Jahrhunderts. Unterstützt werden sie dabei vom eingetragenen Interessenverein Völkerschlacht bei Leipzig 1813.

Vom Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober, sind auf dem Marktplatz von Liebertwolkwitz, in den angrenzenden Gehöften und rund um die Kirche wieder Bürstenmacher, Branntweinbrenner, Fuhrleute, Laternenmacher, Kranzwinderinnen, Seiler, Wagner und Zimmermeister zu erleben. Historische Szenen wie die Schadensbegehung vom 22. November 1813 und eine Gerichtsverhandlung werden nachgespielt. Der Holzbackofen wird angefeuert, es warten Ortsrundgänge mit Pfarrer und Geologe auf die Gäste aus der Gegenwart und es steht ein Laternenumzug mit dem Nachtwächter auf dem Programm. Musiziert und getanzt wird auch, schließlich muss sich der vom Krieg gequälte Mensch irgendwie auch zerstreuen. Für die jüngeren Besucher sind Kinderspiele, der Kasper in seinem Theater und Märchenstunden auf dem Getreideboden im Angebot.

Das sind die Höhepunkte des Wochenendes:

Ein Dorf im Jahr 1813:Samstag und Sonntag sind auf dem Marktplatz von Liebertwolkwitz, in den angrenzenden Gehöften und rund um die Kirche wieder historische Handwerker zu erleben. Bereits zum zwölften Mal organisiert die Hofgenossenschaft Stiftsgut Liebertwolkwitz, die zivilhistorische Darstellung „Dorf 1813“ – in Erinnerung an die arg gebeutelte Landbevölkerung in den Tagen der Völkerschlacht vor 206 Jahren. Unterstützt werden die „Wolkser“ vom Interessenverein Völkerschlacht bei Leipzig 1813. Die Öffnungszeiten: Sonnabend von 9 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Die Eintrittspreise an der Tageskasse: Erwachsener 9 Euro/ermäßigt 7 Euro; Kind (6–14 Jahre) 3 Euro; Familienkarte 19 Euro; Ermäßigung auf Ausweis: Schüler, Studenten, Behinderte, Leipzig-Pass. Parken: In der Muldentalstraße wird auf den südlich bei den Biwak-Flächen gelegenen zentralen Parkplatz zwischen Zur alten Sandgrube und Zur Kuhweide hingewiesen.

Historische Biwaks und Gefechtsdarstellung: Am Torhaus Dölitz und am Torhaus Markkleeberg finden auch in diesem Jahr historische Biwaks statt. Hunderte Gefechtsdarsteller aus mehreren Ländern sind dort anzutreffen. Die Gefechtsdarstellung organisiert in diesem Jahr der Interessenverein Völkerschlacht bei Leipzig 1813 auf den sogenannten Grundwiesen zwischen Liebertwolkwitz und Güldengossa – also auf dem historischen Schlachtfeld von 1813. Besucher, die am Sonnabend zwischen 14 und 16 Uhr dabei sein wollen, wenn die Verbündeten gegen die Truppen Napoleons den Sieg davontragen, haben freien Zutritt. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt sich.

Konzert im Völkerschlachtdenkmal: Der Denkmalchor unter Leitung von Philipp Goldmann veranstaltet am Sonntag ab 11 Uhr im Völkerschlachtdenkmal ein Gedenkkonzert. Auf dem Programm steht geistliche Vokalmusik von Gregorio Allegri (1582–1652), Heinrich Schütz (1585–1672), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847), Alfred Schnittke (1934–1998) und John Rutter (geboren 1945). Mit dem Konzert erinnert das 50-köpfige Ensemble gleichzeitig an den 10. Todestag seines Ehrenchorleiters Olaf Didam (1925–2009), der den Denkmalchor von 1955 bis 1993 leitete. Der Eintritt ist frei.

Gedenkgottesdienst: Im Rahmen von „Dorf 1813“ findet in der Liebertwolkwitzer Kirche am Sonntag ab 10 Uhr ein Gedenkgottesdienst mit Jan Quenstedt/Geistliches Wort, Eva Mauersberger/Klarinette und Gabriele Wadewitz/Orgel statt. Am Nachmittag ab 16 Uhr folgt ein Orgelkonzert mit Organistin Wadewitz. Es erklingen Werke von Pachelbel, Bach, Schumann und Mendelssohn Bartholdy. Der Kauf einer Eintrittskarte zur Veranstaltung „Dorf 1813“ berechtigt auch zum Besuch des Konzertes.

