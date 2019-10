Völkerschlachtdenkmal aus mehr als 150.000 Lego-Steinen

Leipzig

Völki im handlichen Taschenformat. Naja, nicht ganz. Aber doch deutlich kleiner als das Original in Probstheida. Im Maßstab 1:50 setzte Lego-Bauer Pascal Lenhard das Leipziger Wahrzeichen aus mehr als 150 000 einzelnen Bausteinen zusammen. Drei Wochen brauchte der Künstler dazu. Nun steht es im Paunsdorf Center. „Das Projekt hat schon Rainer Borst, der ehemalige Center-Manager, eingeleitet. Die Idee ist in den letzten Jahren gereift und dieses Jahr haben wir sie nun umgesetzt“, erklärt Dennis Reichpietsch, aktueller Manager des Paunsdorf Centers.

Lego-Völki ist fast zwei Meter groß

Am 19. Oktober 1813 endete dieVölkerschlacht bei Leipzig. Zum 100. Jahrestag wurde 1913 das 91 Meter hohe Denkmal im Leipziger Südosten eingeweiht. Zum 206. Jahrestag gibt es die Miniatur-Version. Von Mini kann bei dem Lego-Völki aber definitiv nicht die Rede sein. Mit 1,82 Metern ist es doch ein stattliches Bauwerk. „Ich finde Lego spitze! Als Kind habe ich selbst damit gespielt“, sagt Klaus-Michael Rohrwacher, erster Vorsitzender des Vorstandes des Fördervereins Völkerschlachtdenkmal e.V. Dass das Leipziger Wahrzeichen jetzt in Lego-Variante aus handelsüblichen Steinen zusammengesetzt werden konnte, findet er deshalb besonders toll.

Transport nicht unproblematisch

Pascal Lenhard ist professioneller Lego-Bauer. Er beschäftigt sich schon seit seiner Kindheit mit den Klemmbausteinen. Beruflich macht er es seit 2007. Komplette Autos in Originalgröße, Schiffe und Türme, Skulpturen und auch andere Denkmäler, wie das Brandenburger Tor in Berlin hat der Künstler schon errichtet. Das Völkerschlachtdenkmal ist sein neuestes Bauwerk. Einen Teil der Konstruktion hat Lenhard in der Werkstatt schon vorgebaut. „Der Transport ist nicht ganz unproblematisch. Allerdings habe ich die Sachen schon so gebaut, dass man sie transportieren kann“, erklärt er. Der Künstler würde sich freuen, wenn er das Gelände um das Denkmal herum auch noch zusammensetzen darf. „Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich das Ergebnis meiner Arbeit immer sehen kann“, sagt Lenhard und blickt stolz auf das Lego-Völki.

Spezielle Bautechnik für abgerundete Bereiche

Jedes Modell habe seine Besonderheiten und Schwierigkeiten. „Das Völkerschlachtdenkmal ist oben rund. Die Rundung musste ich mit einer speziellen Bautechnik schaffen“, erklärt er. Durch die langjährige Arbeit mit den Klemmbausteinen weiß Lenhard genau, welche Steine er wie verwenden kann. Die kniffligste Stelle am Völki sei der Teil unter der Aussichtsplattform gewesen. Neben der üblichen Rundung gibt es in diesem Bereich auch vier Erker. „Das stand so unter Spannung, dass es ständig auseinander gebrochen ist. Ich habe fünf Anläufe dafür gebraucht“, erklärt der Lego-Bauer.

Im Völkerschlachtdenkmal aus Lego-Bausteinen verstecken sich einige Überraschungen. Hier graben Elfen nach Gold. Quelle: Elena Boshkovska

Entdeckungsreise für Kinder

Für Kinder ist das Lego-Denkmal ein besonderes Highlight. Denn Lenhard hat für die kleinen Besucher ein paar Überraschungen eingebaut: Es gibt einen Briefkasten für die Elfen, die unter dem Denkmal nach Gold graben, in einer Raumstation arbeiten Forscher, und an der Seite sind ein Paar Hunde auf die Hamster unter der Erde aufmerksam geworden. Das Lego-Bauwerk soll für Kids eine Brücke zwischen Spaß und Historie schlagen. Entsprechend habe Künstler Lenhard während des Baus im Einkaufszentrum auch eine kleine Geschichtsstunde gehalten.

Das Völki im Völki

Das Lego-Völki bleibt vorerst im Paunsdorf Center stehen. Im kommenden Jahr soll noch das Gelände drum herum ausgebaut werden. Dafür würden noch etwa 200 000 weitere Bausteine hinzukommen. Center-Manager Reichpietsch will es aber nicht für immer behalten: „Das Exponat soll aber auch mal im Völkerschlachtdenkmal selbst ausgestellt werden.“ Klaus-Michael Rohrwacher geht noch einen Schritt weiter und wünscht sich das Lego-Bauwerk auch mal auf der Messe oder am Flughafen. „Das ist ja ein bisschen wie ein rohes Ei. Wir müssten nur zusehen, dass wir das konstruktiv ab- und wieder neu aufbauen können“, erklärt er.

Von Elena Boshkovska