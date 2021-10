Leipzig

Es gab eine Zeit, Anfang der 1990er Jahre, da wollten einige Leipziger den jahrelang der Industrieabluft ausgesetzten kaputten, schwarzen Koloss dem „kontrollierten Verfall“ aussetzen, damit dieser nicht weiter das Stadtbild „verschandelt“ und verschwindet. Doch es kam zum Glück anders. Engagierte Bürgerinnen und Bürger setzen sich für das Völkerschlachtdenkmal ein, das inzwischen rundherum saniert und ausgebaut wurde. Längst ist das Wahrzeichen unserer Stadt wieder zum Magneten für Besucher aus nah und fern geworden. Die Mammutaufgabe, ein teilweise ungeliebtes National‐Denkmal der Kaiserzeit zu sanieren, kritisch neu zu bewerten und inhaltlich zu entwickeln, scheint da nahezu vergessen. Eine bildgewaltige Ausstellung in den Katakomben des Denkmals zeigt nun großformatige Fotos von den wichtigsten Etappen dieser kolossalen Sanierungsaufgabe, die mehr als zwei Jahrzehnte dauerte und fast 30 Millionen Euro kostete.

Eine Ausstellung in den Katakomben des Völkerschlachtdenkmals zeigt großformatige Fotos von den wichtigsten Etappen der Sanierung. Quelle: Archiv Stiftung Völkerschlachtdenkmal

Rodekamp: Eine Erfolgsgeschichte

Erst im Juli 1999 konnte sich der damalige Stadtrat mit einer „Leipziger Erklärung“ dazu entschließen, das Völkerschlachtdenkmal „demokratisch zu umarmen“. Wie viele Menschen auch, die diese Initiative förderten. So jedenfalls drückt es Volker Rodekamp, der Geschäftsführer der Stiftung Völkerschlachtdenkmal, die 2001 gegründet wurde, aus. „Es ist eine Erfolgsgeschichte, die allerdings für viele Besucher nur noch rudimentär erkennbar ist. Denn inzwischen sieht alles gut aus.“ Deshalb will die Ausstellung in den Katakomben dies - neben jener seit drei Jahren existierenden zur Baugeschichte des Denkmals - in Erinnerung rufen. Und die hat ihren besonderen Charme: Aus rund 3600 Fotos, die für eine aufwändige Dokumentation angefertigt worden sind, wurden 36 ausgewählt, die großformatig und beleuchtet auf die Besucherinnen und Besucher wirken. Jene ausgewählten Meilensteine sind bildgewaltig inszeniert.

Über zwei Jahrzehnte und fast 30 Millionen Euro nahmen die aufwendigen Sanierungsarbeiten in Anspruch. Quelle: Archiv Stiftung Völkerschlachtdenkmal

40 Kilometer Fugen abgedichtet

Ein erster Kraftakt war es beispielsweise, das Plateau am Fuße des Denkmals zu befestigen. Dort versanken teilweise die Platten und bildeten Stolperfallen. Hintergrund: Während das 300.000 Tonnen schwere Monument auf 65 Betonpfeilern und einer Fundamentplatte steht, verzichteten die Erbauer beim Vorplatz auf die Verdichtung des Bodens. Doch der Vorplatz steht ebenfalls auf einer ehemaligen Aschegrube. Bevor die Platten angehoben und neu gerichtet werden konnten, mussten im Spätsommer 2003 mehr als 100 bewehrte Betonbohrpfähle in den Boden gerammt werden. Eine Herausforderung war auch die Außenhülle des Monumentes, in das gewaltige Mengen Wasser eindringen konnten. Fangnetze sollten verhindern, dass ausgebrochene Gesteinsbrocken auf Gäste fallen. 40 Kilometer Fugen wurden außen per Hand freigeschnitten, gereinigt und neu verfugt – das war eine Sisyphusarbeit.

In den Katakomben des Völkerschlachtdenkmals werden nun großformatige Fotos von den wichtigsten Etappen der Sanierung gezeigt. Quelle: Archiv Stiftung Völkerschlachtdenkmal

Unter dem Michaelrelief wurde ein neuer Eingang geschaffen, der die Besucher über die Katakomben ins Innere geleitet. Auch ein neu eingebauter Lift – solche substanziellen Eingriffe in den Baukörper waren damals sehr umstritten – ermöglicht Gästen das barrierefreie Erreichen der Krypta, der Sängergalerie und des äußeren Besucherumganges. Ein Riesenaufgabe sollte ebenfalls die Sanierung der Reiterkuppel werden, in die ein Gerüst gehangen wurde, das abschnittsweise nach unten wanderte. Doch auch die 324 Reiterfiguren hatten es in sich. Aus einem Kubikmeter Gestein wurde dort gleich mal aus einer Figur eine Badewanne voller Wasser herausgeholt.

Poser: „Auch eine moralische Sanierung“

„Wir wollen verdeutlichen, dass es uns keineswegs darum ging, den Zustand von 1913 wiederherzustellen“, sagt Denkmalsleiter Steffen Poser. Deshalb gebe es neben der Reparatur der Schäden einige technische Neuerungen – bis hin zum eigenen Blockheizkraftwerk und zur LED-Außenbeleuchtung. Anders als früher wird Regenwasser nicht einfach in den See geleitet, sondern für die Bewässerung des Parkes genutzt. „Es ging uns aber auch um eine moralische Sanierung“, so Poser. Anders als 1913, als die Besucher demutsvoll und mit ehrwürdigen Schauer auf dem Rücken das Denkmal anschauen durften. „Heute ist es barrierefrei für alle Besucher da.“

Auch die Lindentreppe wurde während der Sanierung wieder auf Vordermann gebracht. Quelle: Archiv Stiftung Völkerschlachtdenkmal

Die Ausstellung kann bei den öffentlichen Führungen am Donnerstag sowie nach Voranmeldung für Gruppen besichtigt werden. Einzeln wird der Besuch der Katakomben von der Baubehörde nicht gestattet, da es keinen zweiten Ausgang gibt.

Von Mathias Orbeck