Taucha

Seit Jahren erinnern anlässlich des Volkstrauertages an der Gedenkstätte auf dem Tauchaer Friedhof Tauchaer Bürger, Stadträte, Vertreter der Stadtverwaltung, von Schulen, Vereinen und Kirchen an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen. In stiller Andacht legen sie Kränze und Blumen nieder.

„Nie wieder Krieg“

„Der Volkstrauertag gehört zur Gedenkkultur der Stadt Taucha. Wir legen die Kränze als Ausdruck der Anteilnahme für die vielen Opfer und das Leid nieder“, sagte Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) in seiner Ansprache. Angesichts der langen Friedensperiode müsse der Ruf „Nie wieder Krieg“ zum offenen Umgang mit der Geschichte und zu bewusstem Handeln anregen, damit sich diese schlimme Zeit nie wiederhole. Dieser Tag sei ein Tag der Mahnung und des Gedenkens. Abschließend rief er angesichts der aktuellen Situation zu Solidarität und Mitmenschlichkeit auf.

Anzeige

Opfer von Minderheiten einbezogen

Schüler aus dem Leistungskurs Geschichte des Geschwister-Scholl-Gymnasiums sprachen mit einer Kerze in der Hand ein Gedenken, in das sie alle getöteten und verletzten Soldaten, aber auch Opfer unter den Minderheiten einschlossen. Auch Schüler der Klasse 9c der Oberschule Taucha hielten eine kurze Ansprache.

Auch Ermutigung zum Guten

„Der Volkstrauertag ist auch Tag zur Ermutigung zum Guten“, sagte der Gemeindevorsteher der Neuapostolischen Kirchgemeinde Taucha, Eckhard Nadolny, in seiner Gedenkrede. Die manchmal vorherrschende Aggressivität sei nicht unsere Kultur. Man müsse und könne aber auf Versöhnung hoffen.

Im Abschlussgebet schloss der Gemeindepfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde St. Moritz Taucha, Nico Piehler, alle Opfer von Krieg und Gewalt ein. Der Posaunenchor St. Moritz Taucha begleitete die Gedenkveranstaltung musikalisch.

Von Reinhard Rädler