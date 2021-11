Dresden

Der VW-Konzern erweitert seine Flotte der rein elektrisch angetriebenen Fahrzeuge. Anfang kommenden Jahres soll der ID.5 im Werk in Zwickau vom Band rollen. Dabei handelt es sich um ein E-SUV-Coupé. Volkswagen stellte den sportlichen Stromer jetzt in der Gläsernen Manufaktur in Dresden erstmals vor. Zugleich wurde er im Werk in Zwickau präsentiert.

Den Neuen gibt es auch mit Vierradantrieb

Angeboten wird der ID.5 in drei Leistungsstufen: Neben zwei Heckantriebsvarianten mit 128 kW (174 PS) oder 150 kW (204 PS) gibt es den GTX mit Allradantrieb. Er hat einen zweiten Motor im Bug und verfügt über 220 kW (299 PS). Der Akku reicht je nach Variante für 480 bis 520 Kilometer Reichweite. Angaben zum Preis machte VW nicht. Nach Medieninformationen sollen die Fahrzeuge etwa 47.000 Euro kosten.

Da alle ID-Modelle auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) von Volkswagen basieren, zeichne sich der neue Wagen trotz seiner fließenden Linien ebenfalls durch viel Platz aus.

Ab 2030 sind 70 Prozent aller VW-Fahrzeuge E-Mobile

Mit dem ID.5 und ID.5 GTX beschleunigt VW seine Elektro-Offensive in allen Fahrzeugklassen, teilte das Unternehmen mit. Bis 2030 sollen mindestens 70 Prozent des Absatzes von VW in Europa reine Elektroautos sein. „Das sind mehr als eine Million Fahrzeuge“, heißt es. In Nordamerika und China soll der E-Auto-Anteil mindestens 50 Prozent betragen. Um diese Ziele zu erreichen, will Volkswagen jährlich mindestens ein neues E-Auto auf den Markt bringen.

Neben dem ID.5 stellt VW in Zwickau auch den ID.3 und den ID.4 her. Zudem rollen zwei E-Mobile von Audi vom Band. In Zwickau fertigt VW auch für den Seat-Ableger Cupra ein elektrisch angetriebenes Modell.

Zwickau ist das erste von VW komplett auf E-Modelle umgebaute Werk. 1,5 Milliarden Euro ist die Investition schwer. Im Karosseriebau übernehmen heute vorwiegend Roboter die Schweißarbeiten, während wesentlich mehr Mitarbeiter in der Fertigung zum Einsatz kommen. Dank veränderter Taktung können weit mehr E-Fahrzeuge von den Bändern rollen als früher Verbrenner. In diesem Jahr sollen es 300.000 Fahrzeuge sein, im kommenden 330.000.

Von Andreas Dunte