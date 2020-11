Vollsperrung der B 87 nahe Taucha

Nordsachsen

Zwischen Leipzig und Eilenburg kommt es auf der B 87 ab Donnerstag, dem 26. November, eine Woche lang zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen. Denn die viel befahrene Bundesstraße 87 wird bis voraussichtlich Freitag, 4. Dezember, voll gesperrt. Wie das Landratsamt Nordsachsen informierte, soll vorbehaltlich der entsprechenden Witterung die B 87 zwischen dem Abzweig Wölpern und der Kreuzung Bötzen nahe Jesewitz für rund 75 000 Euro instandgesetzt werden. Auf einer Länge von etwa 500 Metern würden Asphaltdeckschicht und Bankette erneuert sowie eine neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Umleitungen ausgeschildert

Während der Bauarbeiten sei dieser Abschnitt der Bundesstraße voll gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung in Richtung Leipzig führt laut Landratsamt über die B 107, S 4 und B 2 über die Orte Kospa, Krostitz und Hohenossig. Aus Leipzig kommend in Richtung Eilenburg/ Torgau wird der Verkehr ab Taucha über die K 7422, S 4 und B 107 über Pönitz, Liemehna und Kospa geführt. Jesewitz und Wölpern sowie das Gewerbegebiet bei Bötzen bleiben über die B 87 erreichbar. „Die baubetreuende Straßenmeisterei Eilenburg ist bemüht, die Behinderungen während der Arbeiten so gering wie möglich zu halten und bittet alle Kraftfahrer und Anlieger um deren Verständnis“, heißt es aus dem Landratsamt.

Von Olaf Barth