Halle/Leipzig

Mehr ICE, weniger S-Bahnen. Die Teil- und Vollsperrung des halleschen Hauptbahnhofs vom 14. bis 17. Januar hat auch Auswirkungen auf den Raum Leipzig. Mit der nunmehr fünften mehrtägigen Sperrung binnen gut sechs Jahren wird das Großprojekt Bahnhofumbau und Errichtung einer großen Zugbildungsanlage abgeschlossen.

Mehr Fernverkehr

Im Fernverkehr werden die beiden ICE-Linien Frankfurt/Main– Berlin und München– Berlin– Hamburg vom 14. bis 17. Januar über Leipzig Hauptbahnhof respektive Leipzig-Wiederitzsch umgeleitet. Nur am 16. und 17. Januar wird die IC-Linie Köln– Hannover– Dresden ab Magdeburg über Dessau und Bitterfeld nach Leipzig umgeleitet. Die IC-Linie Norddeich– Hannover– Leipzig beginnt und endet weitestgehend in Bitterfeld. Ein Ersatzverkehr nach Bitterfeld ist eingerichtet.

Der hallesche Hauptbahnhof wird vier Tage voll gesperrt. Quelle: Martin Pelzl

Einschränkungen bei S-Bahnen

Im S-Bahn-Verkehr sind die für Leipzig wichtigen Linien S3, S5 und S5X am 14. und 15. Januar nur in den Nachtstunden von der Sperrung betroffen, am Sonnabend und Sonntag enden die drei Linien grundsätzlich am Flughafen Leipzig/Halle respektive in Schkeuditz. Die Strecke Angersdorf/Nietleben der S7 soll bis Dezember des Jahres wegen diverser Bauprojekte gesperrt bleiben.

Grund für die Bauarbeiten sind laut Lars Hoffmann von DB Netz „die Einbindung und Inbetriebnahme der letzten drei Bahnsteiggleise in das gesamte System“. Dazu wurden in den letzten Monaten 2,5 Kilometer Gleise und zwölf Weichen verlegt, die kompletten Oberleitungsanlagen erneuert und der Personentunnel neu gebaut. Der komplette Hauptbahnhof kann dann ab Sonntagabend vom Elektronischen Stellwerk in Leipzig aus komplett gesteuert werden.

Alle Handelseinrichtungen im halleschen Hauptbahnhof bleiben während der Teil- und Vollsperrung geöffnet. Die Umbau- und Modernisierungsarbeiten im halleschen Hauptbahnhof sowie die Errichtung der Zugbildungsanlage dauerten sechseinhalb Jahre – länger als der komplette Bau der Hauptbahnhöfe in Halle (5 Jahre) sowie Leipzig (6 Jahre) – und kosteten 850 Millionen Euro. Der Kostenrahmen wurde eingehalten.

Von Martin Pelzl