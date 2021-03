Leipzig

Wer an einem Freitag, dem 13., die Frühjahrsmesse und ein Vorzeige-Hotel eröffnet, hat Sonne im Herzen oder ist vom Glauben durchdrungen, dass weder Ochs noch Esel den Lauf des Sozialismus stoppen können. Gut möglich, dass am 13. März 1981 beides eine Rolle spielt. An jenem Tag flattern in der Gerberstraße Tauben in die Luft. Die 800 Botschafter mit Schwingen sollen von Kultur, Liebe, Glück, Treue und Frieden künden, im vorliegenden Fall den Stadtbild prägenden 96-Meter-Neubau „Merkur“ segnen.

740 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 447 Zimmer, acht Restaurants, vier Bars, Intershop, Zen-Garten, 15 Automobile – das Ergebnis einer Kooperation zwischen der DDR und der japanischen Kajima Corporation hat über 16 Milliarden Yen (heute wären das 128 Millionen Euro) verschlungen – und gefällt offenbar nicht allen Mitgliedern der Tauben-Armada. Viele verdünnisieren sich Richtung Rosental, manche werden später gar in Halle/Saale gesichtet.

Der Verkaufsleiter der Beton-Burg ist IM

Hat sich rumgesprochen, dass der Beton vom Klassenfeind kommt? Dass das Valuta-Hotel für DDR-Bürger unerschwinglich ist? Dass Bürgerinnen und Bürger aus dem Arbeiter- und Bauernstaat den Antiquitäten-Laden im achten Stock nie von innen sehen werden? Dass es im Intershop im Erdgeschoss wunderbar duftet, aber ostdeutsche Hochzeiten weiter ohne die feilgebotenen goldenen Eheringe zu 50 D-Mark auskommen müssen? Dass Merkur nicht nur der Gott des Handels, der Reisenden und der Diebe, sondern auch der Stasi ist? Dass jener Mann, der den Namen Merkur in die Lostrommel warf, Verkaufsleiter der Beton-Burg und IM ist und den Genossen über seinen Lausch-Erfolg bei Bundeskanzler Helmut Schmidt berichten wird? „Am 3.7.1986 reisten Herr Schmidt mit Ehefrau sowie weitere Persönlichkeiten im Hotel Merkur an. Ich begleitete die Gäste zum Hotelzimmer sowie von dort zum Restaurant Brühl. Folgende Gespräche entwickelten sich: Im Fahrstuhl …“ Und möglicherweise ahnten einige Flattermänner, dass sich die Nobel-Herberge, in der nur ausländische Devisen-Gäste nächtigten dürfen, zu DDR-Lebzeiten nicht amortisieren wird.

Eine Nacht kostete 330 D-Mark

Geschichten aus dem Hotel-Leben: Der Brandenburger Matthias Gabler nimmt 1985 seinen Mut zusammen, hat 30 D-Mark im karierten Sakko, führt seine Freundin ins Merkur-Café aus, ordert Erdbeer-Baiser. Der heutige Chef von Stahlbau Brehna, 57, weiß nicht, dass Baiser nichts mit dem James-Bond-Beißer zu tun hat und französisch „beseee“ gesprochen wird. Die nette Servicekraft klärt auf der Erdbeer-Baiser mundet.

Eine Bildmeldung mit ein paar Zeiten, Text – mehr stand über die Eröffnung des Hotels Merkur am 14. März 1981 nicht in der Leipziger Volkszeitung. Quelle: LVZ-Archiv

Der Mainzer Thomas Niehoff, 57, residiert von 1990 bis 1992 im 25. Stock des Merkur, hat heute noch seinen Schlüssel-Anhänger 2518. Viele westdeutsche XXL-Unternehmen machen in und um Leipzig Geschäfte, bringen ihre Gesandten nobel unter. Niehoffs Arbeitgeber IBM hat nach der Wende 30 Zimmer geblockt. „Das Merkur hat es sich von den Lebenden genommen“, erinnert sich der Wahl-Leipziger und Trockenbauer (TSL). „Eine Nacht kostete 330 D-Mark, es war trotzdem immer ausgebucht. Manche boten das Doppelte für eine Nacht, blätterten an der Rezeption bündelweise Geldschein hin. Das half nichts.“

Ab 1993 gilt der Name Intercontintal

Ende 2002 übernimmt der Starwood-Konzern mit der Marke Westin das Hotel, das seit 1993 Intercontintal hieß und kürt es zum The Westin Leipzig. 3. Mai 2005: Andreas Hachmeisters erster Arbeitstag in der Gerberstraße. Der damals 42-Jährige ist weit gereist, hat unter anderem das Berliner Interhotel Unter den Linden geführt. Wenn ein neuer Hotel-Manager kommt, hat das mit ausbaufähigen Auslastungen und Umsätzen zu tun. Der heute 57-Jährige: „Es waren schwierige Zeiten und das Westin war ein schwieriges Hotel.“ Hachmeister überzeugt seine Investoren, Geld in die Hand zu nehmen. „Bis heute sind mehr als 30 Millionen Euro in die Modernisierung geflossen.“ Das Westin blüht unter Hachmeister auf, wird auch dank des von Peter Maria Schnurr, 51, geleiteten Sterne-Restaurant Falco im 27. Stock zum Magneten von Gourmets, Kongressen, Hochzeiten, Galas, Stars und Sternchen. Pierre Brice, Donatella Versace, Udo Lindenberg, Marcel Reich-Ranicki, Michael Schumacher, Bryan Adams, Joe Cocker, Bon Jovi, die Fußball-Nationalmannschaft – alles da, was Rang und Namen hat.

Der Dalai Lama mit Hoteldirektor Andreas Hachmeister im Mai 2017 Quelle: privat

350 Polizistinnen und Polizisten retten den März

Wo gehobelt wird: Als ein Rockstar das Interieur seiner Suite malträtiert, begleitet Hachmeister den Mann zum Geldautomaten in der benachbarten Sparkasse. Sein persönliches Highlight? „Der Besuch des Dalai Lama im Mai 2007. Dieser Mann hat eine besondere Aura aus Präsenz, Bescheidenheit, Autorität und Herzlichkeit.“

Rekordjahr und Absturz: 2018 erwirtschaftet das Westin über 20 Millionen Euro – Rekord! 2020, das Corona-Jahr, der Umsatz bricht ein, 13 Millionen Euro verflüchtigen sich. Aktuell sind 70 der über 400 Zimmer belegt. Vor einer Woche retteten 350 Übernachtungen von Polizistinnen und Polizisten den März, wurden 2000 Brötchen geschmiert, war wieder Leben in der Bude. Querdenker-Demos sind also doch zu etwas zu gebrauchen ...

Heute feiert das Westin 40. Geburtstag. Corona-bedingt ist es kein XXL-Begängnis wie das 30-Jährige. Hachmeister & Co. haben in der Lobby eine Ausstellung mit Devotionalien aus der Historie des Hauses aufgebaut. Vielleicht atmen die Fußballer von Eintracht Frankfurt einige Züge Hotel-Geschichte ein. Die SGE spielt an diesem Sonntag in Leipzig.

Andreas Hachmeister, Direktor des Hotels The Westin Leipzig, mit Asservaten aus den vergangenen 40 Jahren. Quelle: Kempner

Am Ende des Dates mit Hachmeister stakst Sterne-Koch Schnurr mit sehr kurzem Gruß vorbei. Der begnadete Chef des Falco schiebt einen Hals, will endlich wieder loslegen. Hachmeister: „Das geht uns allen so.“

Geburtstagsaktion: Unter allen Geburtstagskindern, die heute ihren „40.“ feiern und ihren Wohnsitz in Leipzig haben, verlost das HotelThe Westin ein Abendessen im Gourmet-Restaurant Falco für zwei Personen; E-Mail franziska.hutzfeldt@westin-leipzig.com – Stichwort: Hoteljubiläum.

Von Guido Schäfer