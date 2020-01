Vom Seilbahnbau zur Wohnanlage: Endspurt für Leipziger Bleichertwerke

Leipzig

Wer sich noch mal die Bilder von früher in Erinnerung ruft, kann über die Verwandlung der Leipziger Bleichertwerke nur staunen. 2008 hatte die CG-Gruppe das 2,5 Hektar große Gelände an der Lützowstraße in Gohlis von einem privaten Vorbesitzer erworben. Damals glich es einer Trümmerlandschaft mit kaputten Scheiben, Türen und Dächern. Alle 20 Fabrikhallen und Verwaltungsbauten, die zwischen 1881 und 1911 entstanden waren, standen seit Langem leer – konkret, seitdem der VEB Verlade- und Transportanlagenbau (VTA) als letzter Nutzer kurz nach der Deutschen Einheit abgewickelt wurde.

Treuhand zerstörte den Industriestandort

1998 verkaufte die Treuhand-Nachfolgerin TLG das Areal für einen lächerlich geringen Betrag an einen Privatmann, der das Gelände zehn Jahre lang vergammeln ließ. Mehrere Großbrände waren die Folge. Auch erhebliche Kontaminationen auf dem Gelände, wo mehr als 100 Jahre lang Seilbahnen, Kräne, Förderbänder und Gabelstapler gebaut wurden, schreckten Investoren ab. Denkmalschützer befürchteten bereits, ohne neue Nutzung müsse bald alles abgerissen werden.

Zur Galerie Beim Richtfest für das letzte Gebäude – Haus 9 – waren bereits viele der über 20 Hallen fertiggestellt.

Doch dann schmiedete die CG-Gruppe gemeinsam mit der Stadt und Anwohnern Sanierungspläne, erinnerte deren Leipziger Niederlassungsleiter Ulf Graichen nun beim Richtfest für das letzte Gebäude – das Haus 9 ziemlich in der Mitte des Areals. „2016 begannen die Arbeiten. Wer noch die verfallenen Gebäude von früher kennt, der sieht jetzt, welchen Beitrag moderne Projektentwicklung für das Stadtbild und die Umgebung leisten kann.“

Neue Häuser hinter originalen Fassaden

Die Lösung für das Grundproblem hatte das Leipziger Architekturbüro Fuchshuber & Partner ersonnen. In den riesigen Montagehallen gab es ursprünglich nicht genug Tageslicht für eine Wohnnutzung. In einige wurden deshalb gewaltige Lichthöfe eingeschnitten. In anderen konnten direkt hinter den historischen, roten Klinkerfassaden mehrgeschossige Neubauten als eine Art Stadthäuser hochgezogen werden. Nicht nur dieser höhere Aufwand sorgte für einigen Zeitverzug bei der Umsetzung, erläuterte Architekt Gregor Fuchshuber. Es gab auch Probleme durch Grundwasseradern im Erdboden, die erst gelöst werden mussten. „Bei der denkmalgerechten Sanierung sehr alter Bauten tauchen eben immer auch einige nicht vorhersehbare Dinge auf“, so der Architekt.

Kita mit 90 Plätzen öffnet am 1. Mai

Seit 2019 herrschte wieder mehr Schwung auf der Baustelle. Inzwischen sind alle historischen Bauten – außer Haus 9 – fertig und bezogen, erläuterte Graichen. Im Mai 2020 soll auch dieses Haus mit 15 Eigentumswohnungen an die künftigen Besitzer übergeben werden. Voraussichtlich am 1. Mai 2020 könne zudem der Herbie-Verein eine neue Kindertagesstätte mit 90 Betreuungsplätzen eröffnen. Diese entstand in einem langen Neubau gleich neben dem Damm der S-Bahn, dessen oberste Büro-Etage zugleich als Lärmschutz für den noch zu begrünenden Hof dient.

Seilbahnen und Takraf-Stammbetrieb 1881 siedelte der Ingenieur Adolf Bleichert (1845–1901) von Leipzig ins damalige Dorf Gohlis über. Er kaufte ein riesiges Areal an der heutigen Wilhelm-Sammet-Straße und begann, dort ein Werk zur Produktion von Seilbahnen zu errichten. Durch neuartige Kupplungen und Gelenke, die auch einen Transport um viele Ecken oder über große Entfernungen ermöglichten, wurden Bleicherts Seilbahnen bald weltbekannt. Legendär sind zum Beispiel die Anlagen, die zum Transport von Rohstoffen im Usambara-Gebirge in Tansania entstanden oder an einer Erzgrube in Chile. Letzteres Bauwerk überspannte ein 1000 Meter tiefes Tal. Weil in der Gründerzeit überall die Wirtschaft brummte, es aber noch keine Laster gab, scheffelte die Leipziger Firma A. Bleichert & Co. fantastische Gewinne. Bis zur Jahrhundertwende stieg sie zur größten Seilbahnfabrik der Welt auf, fertigte bald auch Personenseilbahnen wie am Tafelberg oder der Zugspitze. Entsprechend edel gerieten die mehr als 20 Fabrikhallen und Verwaltungsbauten in Gohlis, für die Bleichert sowie später seine Söhne Max und Paul drei bedeutende Architekturbüros verpflichteten: Max Bösenberg (Evangelisches Schulzentrum), Händel & Franke (Buntgarnwerke), Richard Welz (Königsbau). Im Zweiten Weltkrieg wurden bei Bleichert Granathülsen produziert. Zu DDR-Zeiten konzentrierte sich dort der VEB Verlade- und Transportanlagenbau (VTA) zunehmend auf Kräne und Tagebauausrüstungen. 1985 wurde VTA zum Stammbetrieb des Kombinates Takraf, dessen Nachfolge-GmbH heute zum Techint-Konzern gehört.

Ebenfalls in dem Neubau finden sich 280 PKW-Stellplätze für sämtliche Mieter in den neuen Bleichertwerken. Diese umfassen 3000 Quadratmeter Gewerbeflächen und insgesamt 180 Eigentumswohnungen, die die CG-Gruppe geschaffen hat. Weitere 80 Eigentumswohnungen, die sich im sogenannten Königsbau und der früheren Werkhalle 1 befinden, hat der Leipziger Projektentwickler Instone Real Estate bereits 2019 fertiggestellt.

Großes Sommerfest zum Abschluss

Bis zum Sommer sollen alle Restarbeiten erledigt und auch die Grünflächen bepflanzt sein. „Dann laden wir alle Mieter und Baufirmen noch zu einem Abschlussfest ein“, kündigte Graichen an. Ein Großteil der Eigentumswohnungen in den Bleichertwerken werde durch die jeweiligen Besitzer vermietet. Über die Preise dabei entscheide stets der Eigentümer.

Von Jens Rometsch