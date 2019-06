Leipzig

„L’dor v’dor – von Generation zu Generation“ ist die Jüdische Woche überschrieben, die am Sonntag, 23. Juni, offiziell eröffnet wird. Bei mehr als 100 Veranstaltungen können die Besucher bis 30. Juni die Vielfalt jüdischer Kunst und Kultur erleben. Veranstalter sind die Stadt Leipzig, das Kultur- und Begegnungszentrum Ariowitsch-Haus sowie die Ephraim Carlebach Stiftung. Hier einige Höhepunkte aus dem Programm.

Feierlich eröffnet wird die 13. Jüdische Woche am 23. Juni im Ariowitsch-Haus mit einem Festakt zum 10. Geburtstag des Kulturzentrums (auf Einladung). Danach erfolgt ab 17 Uhr der Auftakt für alle Interessierten an der Gedenkstätte (am Ort der Großen Gemeindesynagoge) in der Gottschedstraße. Täglich 17 Uhr erklingt an der Gedenkstätte Musik.

„Von Jiddisch bis Klassisch“ ist das Motto des Konzertabends, zu dem die Israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig für den 24. Juni ins Ariowitsch-Haus einlädt (Hinrichsenstraße 14, ab 18 Uhr).

Eine Ausstellung über die „Familie Chamizer aus Leipzig“ bietet das Stadtgeschichtliche Museum an (Böttchergäßchen 3). Sie erzählt von vier Mitgliedern der Familie Chamizer und deren Lebenswegen zwischen Deutschland und Israel. Eröffnung ist am 25. Juni, 18 Uhr.

Ein Fotoessay von Silvia Hauptmann, die Landesrabbiner Zsolt Balla mit der Kamera begleitetem zeigt die Ephraim Carlebach Stiftung, Löhrstarße 10, bis 31. Oktober. Quelle: Silvia Hauptmann

„Jung und Jüdisch in der DDR“ ist ein Zeitzeugenprojekt mit Lara Dämmig am 25. Juni, 19 Uhr, im Mendelssohn-Haus überschrieben ( Goldschmidtstraße 12). Seit rund zwei Jahren führt sie Interviews mit ostdeutschen Jüdinnen und Juden, die als Kinder und Jugendliche in den jüdischen Gemeinden der DDR aufwuchsen. Nun stellt Lara Dämmig erstmals die bisherigen Ergebnisse dieser Gespräche vor.

Die Berliner Sängerin und Schauspielerin Sharon Brauner erzählt und singt am 25. Juni im Ariowitsch-Haus (Hinrichsenstraße 14) mit Witz und Klugheit vom Judentum (20 Uhr).

Ein Ausstellungszelt wird ab 26. Juni in der Fußgängerzone Petersstraße/Grimmaische Straße errichtet. Eröffnung ist 17 Uhr, danach ist es bis 29. Juni jeweils 12 bis 21 Uhr geöffnet. Unter dem Motto „Ich habe nichts gegen Juden, aber...“ geht es um die erschreckende Aktualität des Antisemitismus.

„A jiddischer Tants“ ist das Motto eines Tanzabends am 26. Juni, ab 18 Uhr, im Ariowitsch-Haus.

Werke und die Biografie des israelischen Malers Amos Yaskil werden unter dem Titel „ Farbenrausch“ bei einer Ausstellung im Ariowitsch-Haus vorgestellt. Eröffnung ist am 27. Juni, 17.30 Uhr.

Bei einem Open-Air-Begegnungsfestival auf dem Augustusplatz sind am Freitag, 28. Juni, Gäste aus Israel, Übersee und vielen europäischen Ländern vor Ort (15 bis 18 Uhr). Ein besonderer Gast ist der Moran Choir aus Israel. Dort wird auch das 5. internationale, interkulturelle Fußball-Begegnungsfest eröffnet. Ein Auswahlspiel zwischen BSG Chemie Leipzig und der internationalen Mannschaft SK Bar Kochba/FC Blau-Weiß Leipzig ist für den 29. Juni, 13 bis 18 Uhr, im Stadion der Freundschaft geplant.

Bei einem Konzert mit dem Ensemble „Klänge der Hoffnung“ am 28. Juni, 19.30 Uhr, im UT Connewitz begegnen sich Orient und Okzident ( Wolfgang-Heinze-Straße 12a). Das Projekt der Stiftung Friedliche Revolution baut seit 2016 musikalische Brücken in Leipzig.

„Shalomaleikum“ heißt es mit dem Ensemble “Klänge der Hoffnung“ Quelle: Mahmoud Dabdoub / Stadt Leipzig

Die preisgekrönte israelisch-kanadische Sängerin und Aktivistin Yael Deckelbaum gibt am 29. Juni, 20 Uhr, ein Konzert im Werk 2 ( Kochstraße 132). Eintritt: 23 Euro.

Bei einer Fahrradtour der Toleranz geht es zu Orten in der Stadt, an denen jüdische Bürger aus Leipzig lebten und wirkten. Start ist am 30. Juni, 14 Uhr, am Vorplatz Bayerischer Bahnhof.

Beim Abschlusskonzert am 30. Juni, 17 Uhr, erklingt eines der größten jüdischen Werke für Chor und Orchester, das „Avodath Hakodesh“ von Ernest Bloch (1880-1959) vor der imposanten Kulisse des Leipziger Hauptbahnhofs (Osthalle). Zu hören sind unter anderem der Leipziger Synagogalchor, der Gewandhausjugendchor, das Leipziger Vokalkollektiv und das Jugendsinfonieorchester sowie der Moran Choir aus Israel.

Von Mathias Orbeck