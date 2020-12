Vom Tüfteln bis zur Marktreife: „Gründerküche“ unterstützt regionale Lebensmittel-Produzenten

Leipzig

Alles kann, nichts muss. Geht der Plan von Harald Dellwo auf, stehen seine Chili-Soßen im kommenden Jahr in Leipziger Ladenregalen. Klappt es nicht, kann sich der 37-Jährige auf das konzentrieren, was er studiert hat: Sinologie. Dellwo gehört zu den Teilnehmern der neu entstandenen „ Gründerküche Leipzig“, die regionalen Lebensmittelgründern Anschub gibt.

Das Projekt entstand aus der Gründer-Initiative Smile an der Uni Leipzig in Kooperation mit der Firma von Thilo Egenberger, der Lebensmittel herstellt und vertreibt. Ziel des Schulterschlusses: Produzierende aus Stadt und Landkreis unterstützen, die mit ihren Erzeugnissen Lebensmittel-Vielfalt ohne lange Transportwege erweitern. Gefördert durch Mittel aus dem Bundeswirtschaftsministerium, bekommen die Produzenten in spe fachkundige Beratung – von der Auswahl der Lebensmittel über den Vertrieb bis zum Etikett, nicht zuletzt für die Herstellung eine professionelle Küche.

Erste Staffel war im Juli

Die steht auf dem Egenberger-Areal in Plagwitz, wo sich auch der samstägliche Markt mit regionalen Produkten etabliert hat. Koordinatorin der Gründerküche ist Lena Raude, seit Februar Produktionsleiterin bei Egenberger und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni. Die Lebensmitteltechnologin kennt sich mit Voraussetzungen für Lebensmittelbetriebe, Produktions-Standards und Rechtsfragen aus. Zwischen Juli und September empfing sie die erste Staffel derjenigen, die sich für die „ Gründerküche“ beworben hatten.

Dazu gehörten Arian Gülker, Bengt Rohde, Lukas Refle und Ludwig Hentschel, die einen lokalen biologischen Haferdrink im Mehrpfandsystem auf den Markt bringen wollen. Die Vier, die zusammen in einem Haus wohnten, kamen auf die Idee, weil sie und viele Bekannte genau das vermissten: eine Hafermilch aus hiesigem Anbau und in Glas statt im weniger nachhaltigen Tetra-Pak.

Vermittlung durch Ernährungsrat

„Wir haben uns gewundert, warum niemand das macht, zumal viele Biohafer-Produzierende im Umland ihren Hafer schlecht loswerden“, sagt Lukas Refle, Student der Politikwissenschaften und Afrikanistik. „Nach erster kleinerer Herstellung zu Hause haben wir uns dank der Vermittlung durch den Ernährungsrat Leipzig bei der Gründerküche beworben.“

In den Produktionsküchen von Egenberger wurde weiter an dem Erzeugnis gefeilt. „Von Lena kam wichtiger Input in rechtlicher Hinsicht und was Bio-Zertifizierung oder Kennzeichnung angeht“, berichtet Bengt Rohde, der Wirtschafts- und Politikwissenschaft studiert. Bis zur Marktreife liegt noch ein Stück Weg vor den Gründern, die sich „Haferknilche“ nennen. In den nächsten Monaten wird es um Unternehmensgründung, Finanzierung, Anträge für eine weiterführende Förderung sowie Gespräche mit Bauern wegen Produktionsanlagen und Lagerflächen gehen, um Logistik und Vertrieb. Ist alles unter Dach und Fach, soll die Milch der „Haferknilche“ im fortgeschrittenen neuen Jahr in den Verkauf gehen.

Schärfer als im Supermarkt

„Mich freut es zu sehen, dass hier einiges in Gang kommt“, betont Lena Raude. Harald Dellwo, der zur zweiten Bewerberrunde von Oktober bis Dezember gehörte, ist optimistisch. Seine Chili-Soßen gibt es in keinem Supermarkt. „Sie sind deutlich schärfer und bestehen aus besonderen Sorten“, so der Gründerkoch; beispielsweise kombiniert er Habanero mit Rosinen oder Trinidad Scorpion mit Mango. Da läuft einem schon bei dem Gedanken das Wasser in den Augen zusammen.

Auch Dellwo muss noch klären, wie er sein Vorhaben finanzieren, in entsprechender Menge herstellen sowie den Vertrieb sichern kann. Möglich wäre das bei Thilo Egenberger, wenn der von dem Produkt überzeugt ist. Er und Kunden können sich übrigens schon an diesem Wochenende ein Geschmacksbild verschaffen: Dellwo präsentiert die Soßen am Samstag in der Plagwitzer Markthalle – 9 bis 14 Uhr, Markranstädter Straße 8.

Von Mark Daniel