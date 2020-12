Von 1989 bis 1991 – Uniarchiv wächst um Tausende Bilder

Leipzig

Im Archiv der Universität Leipzig, einem der ältesten seiner Art in Europa, werden etwa 7000 laufende Meter Akten und 2000 Urkunden aufbewahrt, die älteste aus dem Jahr 1376. Zum Bestand gehört seit 2017 aber ebenso das Bildarchiv des Fotografen Armin Kühne, der jüngst seinen 80. Geburtstag feiern konnte.

Zur Galerie Der Leipziger Fotograf Armin Kühne hat dem Universitätsarchiv 47 000 Bilder aus der Zeit von 1989 bis 1991 zur Verfügung gestellt. Hier ein kleiner Einblick.

Einer der wichtigsten Dokumentaristen

Kühne ist seit mehr als 40 Jahren in Leipzig freischaffend als Fotograf tätig. Kein Tag vergeht, an dem er nicht mit der Kamera durch seine Stadt streift und etwas entdeckt, was er im Bild festhält. Kühne ist damit ohne Frage einer der wichtigsten Dokumentaristen Leipzigs. Das wird jetzt eindrucksvoll sichtbar, schaut man auf die neue Internetseite des Universitätsarchivs, auf der 47 000 Kühne-Fotos aus der Zeit der Montagsdemonstrationen im Herbst 1989 bis ins Jahr 1991 freigeschaltet sind.

Nur der Bruchteil eines Fotoschatzes

Fachgerecht katalogisiert kann nach verschiedenen Themenkomplexen gesucht werden. Die Fotos berichten zum Beispiel vom Andrang auf den Arbeitsämtern, von sportlichen Ereignissen und Bürgerprotesten, von den ersten freien Wahlen, vom Leben in der Stadt und auch davon, wie verfallen Leipzig war und wie es begann, sich zu verändern. Die Bilddokumente zeigen prominente Personen, die in Leipzig leb(t)en oder damals zu Gast waren. Wer weiß denn noch, dass 1990 die Kelly-Family als Straßenmusikanten im Stadtzentrum aufspielte, dass Beate Uhse ihren Erotik-Shop eröffnete und Udo Lindenberg mit einem Konzert für Begeisterung sorgte? Kühne war mit seiner Kamera meist ganz nah dran. Was jetzt das Uniarchiv zugänglich macht, ist dabei nur ein Bruchteil eines Fotoschatzes.

Eindrucksvolle Aufbauleistung wird sichtbar

Archivdirektor Jens Blecher schätzt den Bestand der Kühne-Fotos auf insgesamt 2,5 bis drei Millionen Bilder: „Die Fotos aus den ersten beiden Jahren der deutschen Einheit zeigen die Lebenswirklichkeit am Ende des real existierenden Sozialismus und die ersten Veränderungen. Damit wird die enorme Aufbauleistung im Freistaat Sachsen, und speziell in Leipzig, eindrucksvoll sichtbar. Gehen Sie mit den Bildern auf einen digitalen Spaziergang durch Leipzig im ersten Jahr der deutschen Einheit.“ Der wird möglich, weil das Archiv bei der Realisierung des Kühne-Projekts einen verlässlichen Partner hatte. Die Behindertenwerkstätten der Caritas übernahmen die Digitalisierung der Filmnegative. Blechers Plan ist es, in den kommenden Monaten/Jahren den gesamten Kühne-Fotobestand aus den Jahren 1985 bis 1995 online zu stellen.

