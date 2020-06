Von A bis Z: Das ist Leipzigs Mieterlexikon

Leipzig

Milieuschutz hat nichts mit Eckkneipen zu tun. Sozialwohnungen sind in Sachsen keineswegs für die Ärmsten der Armen gedacht. Über die Lage auf dem Wohnungsmarkt laufen heiße Debatten, aber oft werden dabei die Begriffe falsch verwendet oder falsch verstanden. Um bei einem so wichtigen Thema etwas mehr Klarheit zu schaffen, hat die LVZ hier ein kleines Mieterlexikon für Leipzig zusammengestellt.

A)

Angebotsmiete – bezeichnet den Preis, den Vermieter für freie Wohnungen verlangen. Wird durch Auswertung von Annoncen ermittelt. Die Angebotsmiete für Bestandswohnungen in Leipzig ist von 2014 bis 2019 um 32 Prozent gestiegen, sie liegt jetzt bei durchschnittlich 6,70 Euro pro Quadratmeter für Altbauten sowie bei 8,70 für Erstbezüge in neu errichteten Häusern. Von den 79 größten Städten in Deutschland weisen 62 noch höhere Angebotsmieten als Leipzig auf.

B)

Bestandsmiete – entspricht den Preisen in den schon laufenden Mietverträgen, gilt also für die Masse der Wohnungen. Die mittlere Bestandsmiete stieg in Leipzig von 2014 bis 2019 um rund elf Prozent auf 5,90 Euro kalt pro Quadratmeter.

C)

Caritas – kümmert sich ebenso wie die Diakonie oder die Kontaktstelle Wohnen um von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen, arbeitet auch mit dem Eigentümerverband Haus&Grund (dessen Mitglieder verfügen über 20 000 Wohnungen in Leipzig) zusammen. Der stadteigene Großvermieter LWB (36 000 Wohnungen) stellt dem Sozialamt jeden Monat zehn freie Quartiere für entsprechende Notfälle zur Verfügung.

D)

Deckel – in Berlin wurden für 1,5 Millionen Wohnungen die Mieten auf dem Stand vom 18. Juni 2019 „eingefroren“. Ab 2022 sollen Anhebungen von bis zu 1,3 Prozent im Jahr möglich sein. Dieser Mietendeckel gilt zunächst fünf Jahre. Für Sachsen ist Ähnliches nicht in Sicht.

E)

Empirica – renommiertes Forschungsinstitut aus Berlin. Sorgte jüngst mit einer Studie für Furore, die dem Land Sachsen empfahl, mehr in ländliche Gebiete mit starker Abwanderung zu investieren. Die Förderung des Baus von Sozialwohnungen in Leipzig und Dresden sei zu teuer und nicht effektiv.

F)

Freiheit – In der Leibnizstraße 15 hat das Netzwerk Leipziger Freiheit seinen Sitz. Es unterstützt viele Initiativen oder Baugemeinschaften zum kooperativen und bezahlbaren Wohnen, arbeitet dabei mit Vereinen wie HausHalten, WagenRat oder Selbstnutzer.de zusammen.

G)

Gentrifizierung – bedeutet Verdrängung angestammter Einwohner aus einem Viertel, weil sie sich steigende Mieten nicht mehr leisten können. Das soll in Leipzig auch durch Satzungen zum Milieuschutz verhindert werden. Die Nettoeinkommen der Bürger wuchsen von 2014 bis 2019 um 6,4 Prozent.

H)

Haushalte – in Leipzig gibt es etwa 350 000 Wohnungen, die zu 85 Prozent vermietet werden. Die Messestadt hat eine der höchsten Mieterquoten in Europa. Pro Jahr ziehen bis zu 50 000 Leipziger Bürger um.

I)

Investoren – weil Pensionskassen und Lebensversicherer am Kapitalmarkt keine Zinsen mehr erhalten, investieren sie jedes Jahr Milliardenbeträge in „Betongold“. Leipzig ist dabei ein Hotspot. Mit Vonovia (6500 Quartiere in Leipzig, baut gerade Sozialwohnungen in Gohlis-Nord) und Deutsche Wohnen (3000 Quartiere in Leipzig, hat gerade neue Häuser am Lindenauer Hafen fertiggestellt) sind auch die zwei größten Wohnkonzerne der Republik zunehmend an der Pleiße aktiv. Zum Vergleich: Die Leipziger Wohnungsgenossenschaften zählen insgesamt gut 53 000 Quartiere.

J)

Jahrtausendfeld – eine Freifläche in Lindenau, die als Symbol für ungenutztes Bauland steht. Laut Rathaus gibt es im Stadtgebiet „ausreichend Wohnbauflächenpotenziale, um die Nachfrage gemäß der Bevölkerungsvorausschätzung 2019 zu decken“. Diese Prognose sagt einen Anstieg von aktuell 601 000 auf 644 300 Einwohner bis zum Ende des Jahres 2030 voraus.

K)

Kappungsgrenze – die verminderte Kappungsgrenze von 15 Prozent bei Mieterhöhungen wurde für Leipzig gerade bis 30. Juni 2025 verlängert. Das bedeutet, die Kaltmiete darf binnen drei Jahren nur um maximal 15 Prozent erhöht werden. Sonst wären 20 Prozent erlaubt.

L)

Leipziger Ausbaustandard – er legt Kriterien fest, die vorab für die sechs neuen Milieuschutzgebiete ermittelt wurden. Wenn mehr als die Hälfte der Wohnungen in einem Gebiet über diesen Standard (zum Beispiel eine Videosprechanlage) verfügen, dürfen solche Anlagen auch im Rest der Wohnungen eingebaut werden. Wenn nicht, dann nicht.

M)

Milieuschutz – aus Sicht des Bündnisses „Stadt für Alle“ ist es das schärfste Schwert, das bislang zum Schutz von Mietern in Leipzig gezückt wurde. Am 17. Juni soll der Stadtrat auf Initiative vor allem der Linken über die Einführung in sechs Altstadt-Gebieten mit 48 000 Wohnungen entscheiden. Am offiziellen Namen „soziale Erhaltungssatzungen“ lässt sich besser erkennen, dass es dabei um den Schutz vor Luxussanierungen mit hohen Mietsteigerungen geht. In Zukunft würde vor jeder Änderung an Altbauten geprüft, ob sie dem Leipziger Ausbaustandard entsprechen.

N)

Neulindenau – an der Saalfelder Straße will das kommunale Unternehmen LWB noch dieses Jahr das bisher größte Vorhaben im sozialen Wohnungsbau starten. Geplant sind 300 Wohnungen, die für 6,50 Euro kalt vermietet werden.

O)

Obdachlose – die Zahl der Wohnungslosen in Leipzig wird auf 200 geschätzt. Laut Sozialamt muss niemand außerhalb von Gewährleistungswohnungen oder Gemeinschaftsunterkünften (wegen Corona sind dort bis Ende 2020 alle Mahlzeiten kostenfrei) übernachten.

P)

Preisbremse – der Freistaat Sachsen erhebt gerade Daten, um über die Einführung einer Mietpreisbremse in Leipzig zu entscheiden. Wichtigste Regelung dabei wäre, dass bei Neuvermietungen von Bestandswohnungen der Preis höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Letztere ist im Leipziger Mietspiegel festgeschrieben.

Q)

Quartiersmanagement – mit solchen Beratern versucht die Stadt, die Entwicklung von benachteiligten Vierteln zu unterstützten, etwa an der Georg-Schumann-Straße, im Leipziger Osten oder in Grünau.

R)

Region – gemessen an den Einwohnerzahlen wird im Leipziger Umland noch mehr gebaut als in der Messestadt (im Jahr 2018 wurden hier 2400 neue Wohnungen fertig). Die Projekte in der Region sind oft Eigenheimsiedlungen für junge Familien, denen Leipzig zu teuer ist.

S)

Sozialwohnung – heißt im Amtsdeutsch „Programm zum Bau belegungs- und mietpreisgebunder Wohnungen“. Hierbei fördert der Freistaat mit jährlich 20 bis 25 Millionen Euro den Wohnungsbau in Leipzig. Die Bauherren erhalten einen Zuschuss von 3,50 Euro pro Quadratmeter für einen Zeitraum von 15 Jahren. Im Gegenzug müssen sie solange die Kaltmiete (von etwa 10 Euro im Neubau) auf 6,50 Euro senken. Dieser Preis liegt weit über den Leipziger Bestandsmieten.

T)

Tausch – auf Antrag der Grünen soll bald eine kostenlose Wohnungstauschplattform entstehen.

U)

Unterkunft – die Kosten der Unterkunft (KdU) übernimmt das Jobcenter zum Beispiel für bedürftige Langzeitarbeitslose, in anderen Fällen das Sozialamt für die ärmsten Einwohnerschichten. Den KdU-Satz hat die Stadt im Februar 2020 auf etwa fünf Euro kalt pro Quadratmeter angehoben. Aus Sicht des Rathauses gibt es in Leipzig genug freie Quartiere zu diesem Preis, was unter anderem die Linke bestreitet.

V)

Vergabe – um die Wohnkosten zu begrenzen, verkauft die Stadt kommunale Grundstücke nicht mehr meistbietend, sondern nur noch in Erbpacht oder nach dem besten eingereichten Konzept.

W)

Wohngeld – ist ein Förderinstrument des Bundes. Auch in Leipzig können Bedürftige damit einen Zuschuss zu den Wohnkosten erhalten.

X)

X – ist eine Variable, die für die Anzahl der Sozialwohnungen steht, die bis 2027 in Leipzig gebaut werden. Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hatte in seinem jüngsten Wahlkampf 10 000 Stück versprochen, wofür Fördermittel von nahezu 500 Millionen Euro nötig wären. Bisher sind erst reichlich 1000 Sozialwohnungen vertraglich fixiert.

Y)

Yin und Yang – ist ein Prinzip, das auch im Wohnungsmarkt gilt. Jeder Eingriff erzeugt neben gewünschten Effekten auch Gegenbewegungen, die nicht gewollt sind.

Z)

Zweckentfremdung – in Leipzig sind 21 000 Wohnungen nicht bewohnt, etwa 12 000 davon stehen leer. Die übrigen werden teilweise zweckentfremdet genutzt: So sind 600 als reine Ferienwohnungen bei Internetplattformen gelistet. Die Stadt drängt den Freistaat, gegen Zweckentfremdungen vorzugehen.

Von Jens Rometsch