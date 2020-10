Von Arena bis Zoo: So reagieren Leipzigs Veranstalter auf den zweiten Lockdown

Leipzig

Schockstarre, Wut oder doch etwas Verständnis? Nachdem ab kommendem Montag erneut massive Einschränkungen im öffentlichen und privaten Leben gelten sollen, müssen sich vor allem Veranstalter, aber auch öffentliche Einrichtungen neu ordnen und auf eine weitere Durststrecke gefasst machen. Neben der Gastronomie werden nahezu alle Freizeiteinrichtungen dichtgemacht, Kinos, Theater, Konzerthäuser, Fitness-Studios, Saunen... Verboten ist in den nächsten Wochen auch der organisierte Freizeit- und Amateursportbetrieb. Die LVZ hörte sich am Donnerstag in der Stadt um, bekam vielfältige Reaktionen. Der Zoo beispielsweise kann aktuell nicht über das kommende Wochenende hinaus planen, während die Arena-Betreiber schon die Zeit nach dem November-Lockdown im Blick haben.

Arena Leipzig: Konzerte waren im November und Dezember ohnehin nicht mehr geplant, berichtete Philipp Franke, neben Matthias Kölmel Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft, welche Quarterback-Immobilien-Arena, Festwiese und Red-Bull-Arena vermarktet. In der Arena finden im November lediglich drei Handballspiele statt – ohne Zuschauer. „Es ist nachvollziehbar, dass es zu diesem Teillockdown kommt, weil die Fallzahlen tagtäglich in die Höhe springen“, zeigte Franke Verständnis. „Wir sind davon seit sieben Monaten betroffen, insofern hat uns das jetzt nicht umgehauen. Das muss man akzeptieren, auch wenn es sich wie ein Rückschritt anfühlt.“ Dank der RESTART-19-Studie, deren Ergebnisse am Donnerstag vorgestellt wurden, gebe es einen Weg, wie trotz der Pandemie unter professionellen Rahmenbedingungen Veranstaltungen durchgeführt werden können. „Uns geht es darum, dass wir nach dem Lockdown im November mit Politik und Behörden zusammen Konzepte entwickeln“, so der ZSL-Chef.

Bibliotheken: In den Bibliotheken werden derzeit von allen Besuchern per Formular die Daten und die mögliche Länge des Verbleibes erfasst. Die Daten werden laut Sprecherin Heike Scholl 30 Tage aufbewahrt und nur dann herausgegeben, wenn das Gesundheitsamt dies für einen bestimmten Zeitpunkt verlangt, um Kontakte nachzuverfolgen. Ansonsten werden sie vernichtet. Die Bibliothek bittet alle aktiven Leser, die einen Ausweis haben und sich auch online auf ihr Konto einwählen, dort Ihre E-Mail-Adresse einzutragen. So können sie informiert werden, wenn sich etwas ändert und die Bibliothek beispielsweise für einen bestimmten Zeitraum schließt. Die E-Mail-Adresse kann natürlich auch beim persönlichen Besuch (mit Maske!) hinterlassen werden. Ob die Bibliotheken ab nächste Woche öffnen dürfen, ist noch unklar und hängt davon ab, ob sie als Kultur- oder als Bildungseinrichtung behandelt werden.

Freizeitpark Belantis: Das beliebte Ausflugsziel für Familien mit Kindern geht ab 2. November ohnehin in die Winterpause. Am Wochenende können alle Besucher hier noch Halloween feiern, die bereits ein Ticket gekauft haben. Denn zumindest für den Feiertag am 31. Oktober sind dem Veranstalter zufolge die Karten ausverkauft. Für den Sonntag seien aber noch genügend Tickets verfügbar, hieß es.

Kino: Das Cinestar Leipzig wird ab Montag bis voraussichtlich Ende November geschlossen – wie alle 49 Cinestar-Standorte in Deutschland. „Leider sind neben Theatern, Opern und Konzerthäusern auch Kinos von den Schließungen betroffen", so Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock. „Besonders bedauerlich ist dabei, dass kaum ein anderer Ort so sicher ist wie die Kinos. Von Anfang an haben wir umfangreiche Schutzkonzepte eingeführt, unsere Räume sind bekanntlich groß und mit modernen Belüftungsanlagen ausgestattet. Es gibt weltweit keinen einzigen bekannten Covid-Fall im Zusammenhang mit einem Kinobesuch. Der erneute wirtschaftliche Schaden ist immens und wir sehen derzeit keine Alternative als die Kurzarbeit in großem Umfang fortzusetzen.“

Kirchen: „Es ist wichtig, dass Gottesdienste in den Kirchen auch im Monat November stattfinden werden“, sagte Superintendent Sebastian Feydt der LVZ. „Welche Auswirkungen die jetzt getroffenen Festlegungen auf das kirchliche Leben in den Gemeinden haben werden, wird sich in den nächsten Stunden und Tagen erweisen.“ Es sei ein wesentliches Anliegen, Menschen besonders zu schützen, die zu Risikogruppen zählen. „Grundsätzlich gilt, was wir in den Kirchen auch predigen: Mich selbst und den anderen zu schützen und in seiner Würde zu achten, ist wichtig“, so Feydt. „Wir sollten uns jetzt nicht verunsichern lassen, sondern innerlich widerstandsfähig bleiben. Das gelingt, indem man mit anderen im Kontakt und im Gespräch bleibt – trotz Abstandsgebot und Kontakteinschränkung.“

Weihnachtsmarkt: Der Leipziger Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr vom 24. November bis 23. Dezember stattfinden. Erste Einschränkungen aufgrund der Coronakrise waren bereits mitgeteilt worden. So werde es auf dem Markt keinerlei Gastronomie geben, Glühwein und Bratwurst sind damit vom Tisch. Sollte der Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten werden, fiele der gesamte Markt ins Wasser. Welche Konsequenzen der neuerliche Lockdown hat, ist noch unklar. Immerhin würde die erste Woche des Weihnachtsmarktes noch in diese Zeit fallen. Nach Auskunft des Marktamtes gibt es jedoch aktuell noch keine konkreten und endgültigen Aussagen dazu. Nach den Bund-Länder-Beschlüssen am Mittwoch in Berlin warte die Stadt auf die für spätestens Freitag angekündigte Rechtsverordnung des Freistaates Sachsen. Diese werde „rechtsverbindliche Grundlage für das weitere Handeln“ sein, so die Behörde.

Zoo: Konkrete Konsequenzen stehen gegenwärtig noch nicht fest, da der Zoo die Rechtsverordnung des Freistaates abwarten müsse, um entsprechende Regelungen vornehmen zu können, sagte Sprecherin Maria Saegebarth. Das Wochenende laufe aber noch nach dem bekannten Hygienekonzept der vergangenen Monate mit Sicherheitsabstand sowie Mund-Nasen-Schutz in allen Häusern. Demnach finde das für Sonnabend geplante Südamerikanische Halloweenspektakel unter dem Motto „Dia de los Muertos“ – das Fest des lachenden Skeletts, statt. Fraglich sind hingegen Veranstaltungen wie die Entdeckertage Asien am 7. und 8. November. Wer an diesem Wochenende den Zoo besuchen möchte, sollte sich ein Online-Ticket besorgen, welches den Einlass garantiert, so Saegebarth. Denn die Tageskassen werden geschlossen, sofern das Besucheraufkommen zu hoch ist.

Von Frank Döring, Mathias Orbeck