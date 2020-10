Von Beatles bis Brexit – Leipzig blickt auf Großbritannien

Leipzig

Den Beginn der Ausstellung markiert ein Auto der Marke Mini im typischen British Racing Green und mit Union-Jack Flagge auf dem Dach. Es rast aus der blauen Kulisse mit gelben Sternen – bildlich gesehen also aus der Europäischen Union ( EU) heraus – und führt die Besucher in die aktuelle Brexit-Debatte ein. Cover des Wochenmagazins Der Spiegel („Bitte geht nicht!“) und des Kölner Stadtanzeigers („Bye bye, my love!“) zeigen, was viele Deutsche wahrscheinlich nicht erwartet und sicher nicht gehofft hatten: Großbritannien verlässt die EU. Die Ausstellung blickt sogar auf ein Referendum aus dem Jahr 1975 zurück. Zwei Drittel stimmten damals für den Verbleib in der damaligen Europäischen Gemeinschaft.

Zeichen der Versöhnung dürfen nicht fehlen

Am 7. Oktober beginnt die neue Wechselausstellung „Very British. Ein deutscher Blick“ im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Im dritten Stock bieten mehr als 600 Exponate Perspektiven auf das deutsch-britische Verhältnis und die Rolle Großbritanniens in Europa nach 1945. Im Juli letzten Jahres feierte die Ausstellung Premiere im Haus der Geschichte in Bonn und wurde nun für die Stadt Leipzig regionalisiert. Als Zeichen der Versöhnung ist zum Beispiel das aufwändig gestaltete Messgewand des Bischofs von Coventry zu sehen. Darauf sind Abbildungen der kriegszerstörten Städte Dresden und Coventry bedruckt. Außerdem ist das Nagelkreuz der Leipziger Nikolaikirche ausgestellt.

Der Tiger aus „Dinner for One“ liegt hinter Glas

„Ein Highlight der Ausstellung ist das Tigerfell aus dem Silvester-Sketch ,Dinner for One‘ aus dem Jahr 1963“, findet Christian Peters, der Projektleiter der Ausstellung. Die Familie des 1968 verstorbenen Schauspielers Freddie Frinton hat der Leihgabe zugestimmt. Darüber stolpern wie der Butler James in der NDR-Produktion können die Besucher aber nicht. Das Fell ist in einer Glasvitrine geschützt.

Kevin Keegan und Bobby Moore kommen auch vor

Weitere Themenräume gibt es zur britischen Finanzwelt und Wirtschaft, zum schwierigen deutsch-britischen Verhältnis in Zeiten von Winston Churchill und nach den Weltkriegen. Des Weiteren sind die Royals ein Teil der Ausstellung. Die Faszination „Britisches Königshaus“ um Queen Elizabeth II. und die Prinzen William und Harry ist groß. Ein weiterer Themenraum wird die Herzen der Fußballfans vermutlich höher schlagen lassen. Ausgestellt sind Trikots und Schuhe unter anderem von Kevin Keegan, dem ersten Engländer in der Bundesliga, und Bobby Moore. Letzterer führte England 1966 als Kapitän zum ersten WM-Sieg im legendären Finale von Wembley.

Audioguides sind wegen Corona tabu

„Der partizipative Anteil der Ausstellung ist wegen Corona leider stark eingeschränkt“, bedauert Uta Bretschneider, seit April neue Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Dennoch gibt es ein zylinderförmiges Tool, auf dem die Besucher zum Beispiel die Spielstände von WM- und EM-Begegnungen zwischen England und Deutschland abrufen können. Audioguides gibt es aus hygienischen Gründen nicht. Mittels QR-Code lassen sich eingesprochene Erläuterungen zu den Ausstellungsstücken auf dem Smartphone abhören.

Ein bisschen Monty Python muss sein

Zum Ende der Ausstellung werden die Besucher von der winkenden Queen ein wenig ironisch verabschiedet. Dabei erklingt das Lied „Always look on the bright side of life“ – Schaue immer auf die Sonnenseite des Lebens – aus dem Monty-Python-Klassiker „Das Leben des Brian“.

Die Ausstellung ist bis zum 11. April 2021 im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig zu sehen. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie sonnabends/sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. An jedem ersten Dienstag im Monat gibt’s Führungen.

Von Kathleen Retzar