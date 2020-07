Leipzig

In dieser Woche kam wieder Zuwachs. Vier Waldbisons, jeweils ein Jahr alt, bevölkern seitdem die Wiesen an der Südspitze des Cospudener Sees. Noch dürften sie nicht zu den anderen Waldbisons, erklärt Kerstin Doppelstein, müssten wegen der veterinärmedizinischen Regeln für vier bis sechs Wochen in Quarantäne.

Weidemanagerin mit Diplom

Die Diplom-Biologin, die zugleich eine Ausbildung als Schäfermeisterin hat, leitet das Weidemanagement der Stadt Leipzig, wenn sie sich nicht gerade um ihre eigenen Schaf- und Ziegenherden kümmert (die LVZ berichtete). Denn inzwischen ist vor allem an der Südspitze des Cospudener Sees auf rund 130 Hektar Fläche viel in Sachen Tierbeweidung entstanden:

Waldbisons am Cospudener See. Quelle: Kempner

Waldbisons halten seit 2008 zwei große Flächen unterhalb der Bistumshöhe kurz. Mit den neuen Tieren sind es nun wieder sechs Tiere, nachdem im Vorjahr eine Kuh verstarb und der altersschwache Bulle eingeschläfert werden musste.

Kleine Sika-Hirsche helfen den Bisons von Anfang an, waren streng genommen schon ein Jahr vorher da. Extra-Gatter in den Gehegen sollen ihnen als Zufluchtsort vor den großen Bisons dienen, werden aber kaum genutzt.

Größere, seltene Davidshirsche kamen im Vorjahr an der Bistumshöhe dazu. Leipzig sei damit neben Berlin ihres Wissens die einzige Stadt in Deutschland, die Davidhirsche halte, sagt Doppelstein.

Eine große Herde Yaks lebt am See. Quelle: Kempner

Auf der südöstlichen Seeseite hat Rudi das Sagen. Der Yak-Bulle kam 2016 mit seiner Herde an den See, fühlt sich auf den riesigen Flächen offenbar wohl und sorgt kräftig für zotteligen Nachwuchs. Aus der damals 16-köpfigen Herde sind inzwischen 32 erwachsene Tiere und sieben Kälber geworden. „Einen Nachwuchsbullen haben wir jetzt an den Zoo Lüneburg abgegeben", erzählt Doppelstein. Sie hält seit 2012 Yaks, die ersten Tiere ihrer Herde kamen aus Cottbus, Halle und Lüneburg.

Bei den Eseln gibt es derzeit sogar ein Fohlen zu bestaunen. Quelle: Kempner

Bei den Yaks stehen seit dem Vorjahr auch Esel. Insgesamt seien es auf beiden Seeseiten elf, erzählt die Tierexpertin. Die weißen Esel seien übrigens keine Albinos, wie viele Spaziergänger immer wieder vermuten. „Es sind österreichisch-ungarische Hausesel, auch Barockesel genannt“, erklärt Doppelstein. Sie liebe deren blaue Augen.

Wollige Highländer grasen seit 2019 neben dem Freizeitpark Belantis.

Am Elsterstausee vervollständigen seit 2017 rund 30 Hinterwald-Rinder und vier Konik-Ponys den Bestand an tierischen Landschaftspflegern.

Die Flächen am See sollten offen bleiben und nicht mit Büschen und Bäumen zuwachsen, erklärt Doppelstein den Hintergrund der Tierhaltung. Dadurch werde die Pflanzengesellschaft vielfältiger, die Diversität nehme deutlich zu. Profitieren davon würden zum Beispiel seltene Bodenbrüter und Reptilien. Andreas Sickert vom Stadtforst: „Es gibt dort Fasane, Rebhühner und die europäische Wachtel.“ Selbst seltene Blaukehlchen und der Wendehals seien gesichtet worden. „Und Zauneidechsen. Und der europäische Kuckuck oder Neuntöter“, schwärmt Sickert. Eine Naturschutzstudie habe ergeben, dass schon im ersten Jahr nach Beginn der Bisonhaltung die Zahl der Brutpaare in dem Gehege von 13 auf 52 gestiegen sei, erklärt er.

Fokus liegt nicht auf dem Fleisch

„Anders als mit den Tieren wäre die Pflege der riesigen Flächen wohl kaum zu schaffen“, erläutert Doppelstein. Von Vorteil sei, dass durch die Landschaftspflege der Schwerpunkt der Tierhaltung eben nicht auf der Reproduktion der Tiere und der Fleischgewinnung liege.

Die Seebesucher jedenfalls lieben es. Immer wieder machen Besucher an den Gattern Pause und genießen das kleine Safari-Erlebnis vor ihrer Haustür. Ihr hätten schon viele gesagt, dass sie vor allem wegen der Tiere gern eine Runde am See drehen würden, schmunzelt Doppelstein.

Von Jörg ter Vehn