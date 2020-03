Von Darth Vader bis Kitty – kuriose Kreationen beim 5. Ölradiatortreffen

Großpösna

Darth Vader war in Güldengossa. Gleich neben dem Schloss auf der Festwiese hatte der Filmbösewicht Station gemacht – und wer es noch nicht wusste: Er ist in Wahrheit nur ein verkleideter Ölradiator. Da mag Hollywood noch etwas anderes zeigen, die Rippenstruktur am Körper hat den Star-Wars-Star verraten.

Kitty war mal ein Heizkörper

Neben dem Bösewicht waren aber auch eine Lok, eine fahrende Bierbank, eine Wippe, ein erzgebirgischer Schwibbogen oder gar eine Guillotine aus Ölradiatoren gebaut zu sehen. Selbst Kitty, das süße Kätzchen, ließ sich irgendwie aus einem alten Heizgerät herstellen.

Was einmal ein richtiger Ölradiator war, der eignet sich auch als Fahrzeug, Flugzeug, als Eisenbahn, Ritter oder gar als Spielball für den Weitwurf.

Eine erwärmende Vorstellung lieferten die rund einhundert Baumeister ab, die mit ihren Kreationen aus ganz Deutschland am Sonnabend den Weg zum 5. Ölradiatortreffen nach Güldengossa bei Leipzig fanden. Die Veranstalter um Stephan Nürnberger aus dem Ort waren mehr als zufrieden. Auch über die vielen Besucher, die amüsiert über die Festwiese stromerten. „Wir schätzen, dass es die erwarteten 500 Gäste waren“, erzählte Nürnberger.

Weltmeisterschaft im Weitwurf

Zum Finale des Tages fand wieder die Weltmeisterschaft im Ölradiatorweitwurf statt. „Fünf bis sechs Kilo ist der alte Heizkörper schwer“, so Nürnberger. Das beste Ergebnis lag bis zum frühen Abend bei 10,50 Metern. „Da wir nicht in Erfahrung bringen konnten, ob es woanders auf der Welt noch so einen Wettkampf gibt, ist das für uns hier die Weltmeisterschaft“, schmunzelte Nürnberger über den nicht so ernst gemeinten Wettkampf, der so gut zu der absolut skurrillen Ausstellung mit Kultcharakter passt.

Dem Publikum jedenfalls gefiel’s. Die Gäste kamen aus ganz Deutschland mit Schwerpunkt auf der Region Leipzig, aber auch aus Thüringen und dem Erzgebirge reisten Besucher an. Ein Gast gab als Heimat Helgoland an.

Von Jörg ter Vehn