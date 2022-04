Leipzig

Für Kutscher Siegfried Händler sind die Touren mit den Pferdestärken von Leipzig nach Dresden keine Seltenheit. Allein an die 100 Mal habe er Gäste seit 2004 auf eine Zeitreise durch Westsachen mitgenommen. Dass der 60-jährige Bad Dübener aber gleich mit zwei historischen Vehikeln in die Landeshauptstadt reist, ist eine Premiere.

Erinnerungsfoto vor dem Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Quelle: André Kempner

Mit Pferdestärken über Land

Händlers Postkutschen, die mit bis zu sieben Stundenkilometern über die Straßen rollen, sind nach originalen Plänen von 1830 gebaut worden: „Da es hierzulande keine Stellmacher mehr gibt, werden sie in Polen hergestellt und restauriert. Die Kosten liegen sich im fünfstelligen Bereich“, erzählt der gelernte Forstwirt und Fahrgeschäftsinhaber in zweiter Generation. Das Berliner Coupé, das die vergangenen drei Monaten aufwendig restauriert wurde, glänzt wieder wie neu.

An Bord der Sächsischen Pferdepost sind neun Gäste, die vom Chef aus Bad Düben persönlich chauffiert werden. Fest hält der Kutscher die Zügel der beiden Kaltblüter Evi und Frau Krause in der Hand. „Zu Hause führt meine Lebensgefährtin Monika Sonntag die Geschäfte weiter, ohne sie und meine Schwester Kerstin im Hintergrund würde nichts laufen“, bedankt sich Siegfried Händler bei seiner Familie.

Jede Fahrt sei anders, aber immer ein Abenteuer. Für die außergewöhnliche Tour muss jeder Gast 700 Euro zahlen – inklusive drei Übernachtungen mit Halbpension im Hotel Kloster Nimbschen, im Hofgut Beutig bei Ostrau und in Meißen.

Bildungsreise mit sieben Stundenkilometern

Die meisten Gäste nutzen die Osterferien für eine Bildungsreise der besonderen Art. Heike und Wolfgang Lückert aus Straßberg bei Plauen hatten die Fahrt schon vor zwei Jahren geplant. „Zwei Mal machte uns der Lockdown einen Strich durch die Rechnung. Jetzt beginnt die Entschleunigung der Zeit“, freuen sich der 63-jährige Whisky-Liebhaber und seine 57-jährige Frau, die als Informatik-Lehrerin an einer Oberschule arbeitet.

Erste Selfies vor der Abreise: Das Ehepaar Heike und Wolfgang Lückert ist voller Vorfreude auf den historischen Trip. Quelle: André Kempner

Die Erzieherin Kathrin Plath aus der Nähe vom Kyffhäuser und die Pädagogin Carola Jakubczak sind Schwestern, die auf ein gemeinsames Abenteuer gehen. „Durch unsere Arbeit und die psychischen Belastungen wollen wir hauptsächlich Ruhe finden und Zeit miteinander verbringen“, betont die 50-jährige Thüringerin. Die 56-Jährige, die Bad Düben wohnt, ergänzt: „Schnell kann schließlich jeder.“

Gut gepolstert reisen die Schwestern Kathrin Plath (l.) und Carola Jakubczak nach Dresden. Quelle: André Kempner

Reisen wie zu Goethes Zeiten

Andere Beweggründe äußert Sylvia Wendland aus Schneeberg, die als Deutschlehrerin an einer evangelischen Oberschule lehrt: „Ich habe im November meinen Vierbeiner verloren, der als Therapiehund in der Schule täglich an meiner Seite war. Jetzt mach ich etwas, das vorher nie möglich war“, so die 61-Jährige. Kurzerhand habe sie beim Veranstalter angerufen und noch einen Platz ergattert. Außerdem sei das Reisen wie zu Goethes Zeiten eine spannende Sache für sie.

Sylvia Wendland hievt ihren Koffer in die Kutsche. Quelle: André Kempner

Japanische Familie will Langsamkeit erleben

Die Familie Kimura lebt seit vergangenem Sommer in Leipzig. Vater Goro Christoph ist Gastwissenschaftler an der Universität und absolviert ein Forschungsjahr bis 2022. Die Ehefrau Megumi, eine Kunstlehrerin, sowie die 16-jährige Tochter Nagi und der zwei Jahre ältere Sohn Kishiro, die beide am Evangelischen Schulzentrum lernen, haben Reiseliteratur im Gepäck und sind voller Erwartungen. „Wir wollen das Gegenteil von der japanischen Hektik kennenlernen und ein Mal im Leben etwas ganz Langsames machen“, sind sich die vier einig.

Das japanische Ehepaar Megumi und Goro Christoph Kumura mit seinen Kindern Nagi und Kishiro (v.l.n.r.) vorm Start ins Abenteuer. Quelle: André Kempner

Historisches Treffen im Herbst

Das nächste Postkutschentreffen in Bad Düben findet am 10./11. September statt. Siegfried Händler ist mit seinen vier Postkutschen dabei.

Von Regina Katzer