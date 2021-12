Von Outdoor-Sportplatz bis Café am Schwanenteich: So will Leipzig seine Innenstadt retten

Leipzig

Ob Outdoor-Sport oder neue Events in der Innenstadt, ein Opern-Café am Schwanenteich oder ein Online-Marktplatz für kleine Einzelhändler: Vielfältige Ideen zur Belebung der Innenstadt, aber auch von Stadtteilzentren und Magistralen, existieren bereits im Leipziger Rathaus. Mit dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, aus dem die Stadt 4,8 Millionen Euro bis zum Jahr 2025 erhalten soll, gibt es nun auch eine bessere Finanzierungsgrundlage.

Eine Projektskizze mit verschiedenen Vorschlägen hatte Leipzig zur Bewerbung für das Förderprogramm eingereicht. „Sie werden nun konkretisiert“, sagt Clemens Schülke (46), Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und kommissarischer Leiter des Wirtschaftsdezernates im Rathaus. Verschiedene Dezernate der Stadtverwaltung arbeiteten daran.

„Gründe schaffen, um in die Innenstadt zu kommen“

Zwar besteche die Leipziger City durch ihre Kompaktheit auf einer Fläche von nur rund 700 mal 700 Metern mit einem breiten Angebot aus Gastronomie, Handel, Kultur, Unterhaltung und Bildung. „Das zeichnet Leipzig aus und das können viele andere Städte so nicht bieten“, so Schülke. „Trotzdem – und das nicht nur wegen Corona – müssen auch wir uns Gedanken machen, dass wir Gründe für die Leipzigerinnen und Leipziger schaffen, in die Innenstadt zu kommen.“ Denn die Pandemie mit ihren wochenlangen Lockdowns und Beschränkungen hat viele Branchen hart getroffen, aber besonders den stationären Einzelhandel. Die Corona-Krise verstärkte dabei einen Wandel, der schon zuvor mit der Ausbreitung des Online-Handels begonnen hat. Immer mehr Läden stehen daher leer, und die Angst, dass die Innenstadt dauerhaft Schaden nehmen könnte, ist nicht nur in Leipzig groß.

„Es geht ein Stück weit weg vom Handel“

„Die Nutzungsmischung wird sich in den nächsten Jahren neu sortieren“, davon ist Leipzigs Wirtschaftsförderer überzeugt . „Es geht ein Stück weit weg vom Handel“, prophezeit Schülke. „Wir haben große Einzelhandelsflächen pro Kopf. Da müssen wir neue Nutzungskonzepte entwickeln.“

In Leipzig stieg die Verkaufsfläche innerhalb von 20 Jahren laut einem Monitoringbericht zum Einzelhandel um ein Drittel auf 889.000 Quadratmeter (Stand 2019) – und damit deutlich stärker als die Zahl der Einwohner. Den größten Flächenanteil daran hat die Leipziger Innenstadt mit 172.000 Quadratmetern.

Handel allein werde zukünftig als Zugpferd nicht mehr reichen. Die Menschen gingen vermehrt in Stadtzentren, um andere Menschen zu treffen und mit ihnen gemeinsame Erlebnisse zu teilen. Schülke: „Die Leipzigerinnen und Leipziger sollen wissen: In der Innenstadt ist immer was los.“

Kommunales Sofortprogramm mit einer Million Euro

Der Burgplatz-Familiensommer kam bei Jung und Alt super an. Quelle: André Kempner

Deshalb hatte Leipzig schon in diesem Jahr ein kommunales Sofortprogramm mit einer Million Euro für 2021/22 aufgelegt, weil man erkannt hat, „dass die Innenstadt im letzten Corona-Winter gelitten hat“, erklärt Schülke. So wurde etwa ein Zentrenfonds aufgesetzt, aus dem schon Veranstaltungen wie der Burgplatz-Familiensommer gefördert wurden. Vor einigen Tagen erst nahm ein City-Manager seine Tätigkeit auf. Demnächst soll ein Online-Marktplatz ans Netz gehen, der gerade kleine Händler beim Start in den Online-Handel unterstützen soll. Der Gedanke dahinter: Der einzelne kleine Händler hat es im virtuellen Dschungel zwischen den Großen inzwischen schwer, aufzufallen. „Wir brauchen eine gemeinsame Plattform“, so Schülke, „denn erst wenn wir viele Produkte anbieten, wird es interessant für den Kunden.“

Die Möglichkeiten der Kommune seien jedoch begrenzt. „Deshalb sind wir sehr froh, dass der Bund uns unter die Arme greifen möchte“, freut sich Schülke. So sei unter anderem vorgesehen, eine Outdoor-Sportanlage in der City aufzubauen. An der Rückseite der Oper könnte ein Café entstehen. Das könnte dazu beitragen, das Areal um den Schwanenteich aufzuwerten, wo die Polizei seit Jahren versucht, die Drogenszene einzudämmen. Auch neue Events wie Internationale Tage der Städtepartnerschaften sind im Gespräch. Nicht zuletzt werde auch darüber nachgedacht, das City-Management personell aufzustocken, um auch die Stadtteilzentren und Magistralen stärker in den Fokus nehmen zu können.

Von Klaus Staeubert