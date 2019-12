Von Parteitag bis Prinz Charles: Sperrungen verärgern Händler in Leipzigs City

Leipzig

Der Besuch von Prinz Charles, das Treffen von Außenminister Heiko Maas ( SPD) mit US-Außenminister Mike Pompeo oder zuletzt der Parteitag der CDU. Regelmäßig ist die Leipziger Innenstadt Schauplatz politischer und zeitgeschichtlicher Ereignisse. 2020 kommt zudem der EU-China-Gipfel in die Messestadt – und dürfte hohe Anforderungen an die Sicherheitslogistik der Stadt stellen. Bei einigen Einzelhändlern in der City wächst da der Unmut. Denn die Sicherheitsvorschriften führen immer wieder zu Teilabsperrungen in der Innenstadt. Manche Händler trifft das hart.

„Wir fühlen uns schlecht behandelt“

Katja Wänke von dem Laden „Scheinkraft“ sagt: „Wir fühlen uns schlecht behandelt.“ Quelle: André Kempner

Eine von ihnen ist Katja Wänke. Sie ist die Inhaberin des Modegeschäfts „Scheinkraft“ in der Reichsstraße. Beim Besuch des US-Außenministers Mike Pompeo war ihre Boutique einen ganzen Tag lang nicht zugänglich. Sie macht sich Sorgen um ihr Geschäft. „Beim Besuch des amerikanischen Außenministers sind wir nicht einmal informiert worden“, echauffiert sich Wänke. „Das sind ganz neue Zustände.“ Wänke sagt: „Wir fühlen uns schlecht behandelt. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, aber bei 8000 Euro Ladenmiete im Monat ist ein Tag Umsatzausfall schon schmerzlich.“ Katja Wänke fürchtet nun, dass sie aus der Innenstadt verdrängt werden könnte. „Meine große Angst ist, dass Leipzig bald nicht mehr das ist, was es ist. Sonst sind hier bald nur noch Ketten in der Stadt.“

Hapert es an der Kommunikation?

Marina Mühlbach vom Modegeschäft „Mico“ will sich mit der Stadt an einen Tisch setzen. Quelle: André Kempner

Unterstützung bekommt sie von ihrer Shop-Nachbarin Marina Mühlbach vom Laden „Mico“. „Das war nicht das erste Mal, dass die Passagen hier gesperrt werden. Für uns ist das ein deutlicher Umsatzverlust.“ Mühlbach ärgert sich, dass nicht einmal Fußgänger durchgelassen werden. „Wir haben ja Verständnis, dass gesichert werden muss, aber wir wollen gerne auch gefragt werden.“ Mühlbach wünscht sich ein Gespräch mit der Stadt. „Wir müssen unsere Miete bezahlen. Es wäre schön, wenn man sich mal gemeinsam an den Tisch setzen könnte.“

Händler müssen Umsatzeinbußen hinnehmen

Andreas Böttcher vom Juwelier „Sonntag & Sohn“ wünscht sich eine bessere Kommunikation mit den Verantwortlichen. Quelle: André Kempner

Auch Andreas Böttcher hat sich schon wegen der Sicherheitsmaßnahmen in der Innenstadt geärgert. „Das bedeutet für uns Umsatzeinbußen. Das ist einfach so“, sagt der Juwelier von „Sonntag & Sohn“. „Und Sie wissen ja, wie es um den Einzelhandel steht.“ Dabei hat Böttcher durchaus Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen: „Wir wissen ja, dass so etwas immer wieder vorkommt. Und es wäre peinlich, wenn in Leipzig etwas passiert.“ Trotzdem wünscht er sich eine bessere Kommunikation mit den Verantwortlichen. Beim Besuch von Mike Pompeo sei er erst zwei Tage im Vorfeld informiert worden. „Die Polizei war sehr freundlich, aber das sollte nicht zum Dauerzustand werden.“

Nicht alle Händler unzufrieden

Doch nicht alle Einzelhändler in der Stadt finden die wiederkehrenden Absperrungen problematisch. Einige freuen sich über die Aufmerksamkeit, die Leipzig durch solche Großereignisse bekommt. Christiane Kühnel vom Schuhgeschäft „ Kühnel“ in der Mädler-Passage denkt, dass die weltweite Berichterstattung, die solche Events mit sich bringen, gut für das Geschäft sind. „Der positive Effekt gleicht das aus.“ Der Staatsbesuch von Pompeo sei unter dem Strich sehr gut gewesen.

Annette Zeidler von „Meissner Porzellan“ findet die Einschränkungen akzeptabel. „Es kam aber auch schon vor, dass unsere Mitarbeiter wegen der Sicherheitsbestimmungen nicht nach Hause fahren konnten. Da wird es dann problematisch.“ Wenn es ab und zu Absperrungen gibt, sei das nicht weiter problematisch. Und auch William Rioux, Store Manager bei „L’Occitane en Provence“ hat sich damit arrangiert. „Inzwischen ist das schon okay.“ Er gibt aber auch zu: „Wir sind aber auch in einer Lage, in der wir das verkraften können.“

Innenstadtabriegelungen unverhältnismäßig?

Gunter Engelmann-Merkel ist Vorsitzender des Handelsverband Sachsen. Er sagt: „Die Unternehmen des Handels brauchen existenziell den freien Zugang zu ihren Ladengeschäften und die Sichtbarkeit ihrer Schaufenster.“ Er kann daher den Unmut der Einzelhändler verstehen. Zwar seien die Besuche von wichtigen Persönlichkeiten ehrenvoll, doch es stelle sich die Frage, ob die Sicherheitsmaßnahmen noch verhältnismäßig seien. „Für die betroffenen Händler hat sich die Frage bereits beantwortet. Die Antwort lautet: Nein.“

Zudem kritisiert er das Verhalten der Behörden während des Besuches des US-Außenministers. Auch der Handelsverband habe nach dem Besuch negative Rückmeldungen erhalten. „Zusagen seitens der Behörden zur Zugänglichkeit der Geschäfte beim jüngsten Staatsbesuch sind nach den Rückmeldungen, die wir erhielten, nicht eingehalten worden.“

Stadt: Wer Vorteile genießt, muss Nachteile in Kauf nehmen

Wird die Attraktivität der Stadt also für einige Einzelhändler zur Last? Die Darstellung einer „abgeriegelten Innenstadt“ entspreche nicht den tatsächlichen Verhältnissen, erklärt Helmut Loris, Ordnungsamtsleiter bei der Stadt Leipzig. „Die durch Sicherheitsinteressen bestimmte Absperrung bestimmter Bereiche der Innenstadt, wie etwa bei den Besuchen des US-Außenministers Pompeo oder Prinz Charles führte in der Tat zu einer Einschränkung der Erreichbarkeit bestimmter Innenstadtbereiche.

Allerdings handelte es sich dabei stets um temporäre Maßnahmen, die sich über einige Stunden hinzogen und nur ausgewählte und keineswegs die gesamte Innenstadt betrafen.“ Zudem seien der Stadt teilweise die Hände gebunden, so Loris. Ihre Einflussnahme auf Sicherheitsmaßnahmen des LKA und BKA oder Secret Service seien beschränkt. Zudem informiere die Stadt vor wichtigen Events über Medien stets über mögliche Einschränkungen. Grundsätzlich hätten Geschäfte in der Innenstadt neben den Vorteilen der Lage auch „Nachteile des Standorts in Kauf zu nehmen“. Mit Blick auf das Thema nehme Leipzig keine besondere Rolle ein.

