Von Pittler bis Porsche: Das ist Leipzigs Automobil-Geschichte

Mit 260 großformatigen Seiten und unzähligen Fotos ist es das dickste und schwerste Buch, dass die Leipziger Kulturstiftung jemals herausgegeben hat. Doch es geht ja auch um ein Thema, das fast alle Stadtbereiche durchdringt und das nach 140 Jahren noch immer heiß umstritten ist. Es geht um das Auto.

263 000 Kraftfahrzeuge in Leipzig

Über 263 000 Kraftfahrzeuge sind aktuell in der Messestadt gemeldet – deutlich mehr als 1927 in ganz Deutschland herumfuhren. Wie das alles begann, ist der hervorragend recherchierten Sonderedition der „Leipziger Blätter“ natürlich auch zu entnehmen. Schon 1880 gelang es dem hiesigen Erfinder und Industriellen Julius Wilhelm von Pittler, einen Verbrennungsmotor auf Schießpulverbasis zu konstruieren. Er baute ihn in einen (Pferde-)Omnibus ein. Die Probefahrten erzeugten jedoch soviel Krach, dass die Polizei das explosive Treiben alsbald verbot.

Auch ein neuartiger Dampfmotor Pittlers fand vor den Behörden der Stadt keine Gnade. Weil ein damit ausgerüsteter 20-Sitzer-Omnibus extrem schwer war und es noch keine Luftbereifung gab, riss er 1880 das Straßenpflaster auf und durfte nicht mehr fahren. Sechs Jahre später stellte Carl Benz dann das erste praxistaugliche Automobil mit Benzin-Motor vor. Es hatte drei Räder.

Horch kam erst in die Messestadt

In der Folgezeit schrammte Leipzig mehrfach knapp daran vorbei, ein großer Standort für den Auto-Bau zu werden. Zum Beispiel wollte der junge Ingenieur August Horch um 1900 seine Fabrik eigentlich in dieser reichen Messestadt gründen. Doch wegen zu hoher Immobilienpreise gelang das nicht. Horch ging nach Zwickau, wo sein Name, dessen lateinische Übersetzung Audi, der Trabi-Produzent VEB Sachsenring und schließlich Volkswagen die Industriegeschichte schrieben.

Große Automobil-Fabrik in Wahren

Während von Pittlers Wirken bis heute eine leerstehende Werkzeugmaschinenfabrik in Wahren zeugt, gab es ganz in der Nähe tatsächlich eine größere Fahrzeug-Produktion. Die Polyphone-Musikwerke AG in der Bahnhofstraße 61 stellte ab 1906 Motordroschken und Lieferwagen in Serie her – zunächst als Nachbau robuster US-Modelle aus Detroit. Unter dem Namen Dux (inspiriert von Opernsängerin Claire Dux, der Ehefrau von Hans Albers) wurden die Wagen bei den ersten Auto-Messen im Krystallpalast gezeigt.

Oberingenieur Gustav Schürmann konstruierte Dux-Schnelllastkraftwagen, die im Ersten Weltkrieg viel vom Militär geordert wurden. Danach herrschte Hunger, gab es lange kein Benzin mehr. Die Zahl von 500 Mitarbeitern in Wahren sank rapide, im nächsten Weltkrieg stieg sie mit Panzerfahrzeugen auf 1370. Bis 1992 nutzte die Sowjetarmee das Werk als Reparaturbetrieb.

Legendäre Dreiräder und edelste Karossen

In Schleußig und Connewitz gab es kleinere Auto-Hersteller, einen besonders namhaften für 20 Jahre mit MAF in Markranstädt. Doch überregional machte Leipzig vor allem als Produzent von Tachometern, Hupen, Motorblöcken oder Kühlern von sich reden. Berühmt warn auch die hier gefertigten Dreiräder (von Stoye am Dösner Weg, Görke im Waldstraßenviertel, Lesch in Connewitz oder ALGE in Knauthain) sowie sehr edlen Automobilkarossen (Trebst in der Westvorstadt, Seegers in Schleußig, Zschau an der Jahnallee). Seegers an der Holbeinstraße baute teuerste Luxuskarossen für Rolls Royce oder den Audi Phaeton.

Mondäne Autohäuser und Hochgaragen

Ab 1920 entstanden überall am City-Rand noble Autohäuser – oft in Verbindung mit vielgeschossigen Hochgaragen wie beim Opel-Autohaus am Johannisplatz, der „Goldenen Laute“ oder Zschaus Garage (beide in der Jahnallee). Vor allem durch die Gohliser Bleichertwerke war Leipzig ein Vorreiter bei Nutzfahrzeugen mit Elektroantrieb wie der unverwüstlichen „Eidechse“. In Connewitz begann schon 1895 die Elektrifizierung der Straßenbahn.

Weitere Kapitel widmen sich den Freuden und Leiden der Trabi- und Wartburg-Besitzer in der sozialistischen Großstadt, Ersatzteilhändlern wie dem „Haus der 10 000 Dinge“ an der Jakobstraße oder besonderen Tankstellen und Werkstätten.

Erster Tatort-Krimi und zwei große Werke

Viele Anekdoten gibt es zum allerersten Tatort-Krimi „ Taxi nach Leipzig“, zu den legendären Autorennen am und im Clara-Zetkin-Park und zu der wachsenden Oldtimer-Fangemeinde. Natürlich spielen die heutigen Automobilwerke von Porsche und BMW eine gewichtige Rolle, welche Leipzig zum Zentrum der Elektromobilität machen und Tausende Mitarbeiter zählen.

Mit ebenso fundierten Aufsätzen zu einer ökologisch vertretbaren Mobilität und viel mehr Radverkehr endet das Kompendium. Dabei werden den Leipziger Plänen – im Vergleich zu anderen Metropolen – keine schlechten Noten ausgestellt.

Der reich bebilderte Wälzer “Leipzig Automobil“ ist soeben im Passage Verlag erschienen. Quelle: Passage Verlag

„ Leipzig Automobil – Geschichte, Geschäfte und Leidenschaft“ ist als Sonderedition der Leipziger Blätter im Passage Verlag erschienen. 260 Seiten, Preis: 28 Euro.

Von Jens Rometsch