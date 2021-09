Leipzig

Raus aus dem Internet – rein in die Stadt!, heißt es am Wochenende. Nach dem Corona-Lockdown meldet sich die Leipziger Innenstadt mit geballter Kraft zurück. Am Sonnabend und Sonntag – 25. und 26. September – findet erstmals das große Shoppingfestival „Open City Leipzig“ statt. 500 Geschäfte und Kneipen sowie 30 Passagen und Höfe machen mit. Sie wollen zeigen, dass ein echtes, reales Einkaufserlebnis viel mehr zu bieten hat als der Klick auf den virtuellen Warenkorb: mehr Begegnungen und Überraschungen, mehr Beratung, Freude und Glücksgefühl.

Dafür lassen sich die meisten Händler und Wirte etwas einfallen: Vor und in den Läden gibt es Walking Acts, Bastelangebote, Showvorführungen, Drinks und Cocktails, Sektempfänge, Sonderrabatte oder kleine Geschenke. Veranstalter sind der Verein City Leipzig Marketing und die First Contact Eventagentur aus Magdeburg. Sie weisen auch auf Hygiene- und Abstandsregeln hin.

Auch die Mädler-Passage ist beim verkaufsoffenen Sonntag dabei und freut sich auf viel Kundschaft. Quelle: Andre Kempner

Buntes Programm auf vier Bühnen

Das Hauptprogramm findet am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr auf vier Bühnen in der Innenstadt statt. Sie stehen am Naschmarkt, auf dem Burgplatz, auf dem Richard-Wagner-Platz neben den Höfen am Brühl und am Kleinen Willy-Brandt-Platz gegenüber den Promenaden Hauptbahnhof. Ortsansässige Modehändler zeigen dort die aktuellen Trends bei Mode, Schuhen, Schmuck und Accessoires. Außerdem sorgen mehrere Livebands für gute Stimmung.

Leipziger Markttage

Das Shoppingfestival ist eingebettet in die Leipziger Markttage, die vom 24. September bis 3. Oktober stattfinden. Vorm Alten Rathaus, im Salzgäßchen, in der Petersstraße und der Reichsstraße sowie im Nikolaikirchhof können sich Besucherinnen und Besucher auf ein buntes Markttreiben freuen. Es gibt kulinarische Genüsse vom Wochenmarkt, Handwerker- und Kreativarbeiten, Liveauftritte von Sängerinnen und Sängern sowie Tänzerinnen und Tänzern. Im Salzgäßchen findet der historische Handwerkermarkt statt. Im Nikolaikirchhof wird rund um den Brunnen Erntedankfest gefeiert.

Weltgrößtes Leipziger Allerlei

Leipzig will ins Guinness-Buch der Rekorde – mit dem weltgrößten „Leipziger Allerlei“. Der Internationale Kochkunstverein zu Leipzig bereiten den Klassiker am Samstag, 25. September, auf dem Markt vorm Alten Rathaus nach Originalrezept zu. Zum Schnippeln, Zubereiten, Kochen und Würzen sind 20 Köchinnen und Köche sowie 21 Miniköche im Einsatz. Zwischen 11 und 14 Uhr werden eine drei Meter große Riesenpfanne sowie vier Wok-Ausgabestationen mit mehr als 500 Kilogramm frischen Zutaten befüllt. Besucherinnen und Besucher der Innenstadt können sich eine Portion abholen.

Für Straßenmusik sorgen am Wochenende 20 Drehorgelspieler aus Deutschland, Österreich, Holland und Tschechien, die mit ihrn Instrumenten durch die Innenstadt ziehen. Quelle: Volkmar Heinz

Drehorgelspieler kommen nach Leipzig

Auch 20 Drehorgelspielerinnen und -spieler aus ganz Deutschland, Österreich, Holland und Tschechien kommen am Sonnabend und Sonntag zum Internationalen Drehorgeltreffen nach Leipzig. Bis Sonntag sind sie in der Leipziger Innenstadt unterwegs. Zum Auftakt am Freitag ab 17 Uhr kurbeln sie ihre Leierkästen auf dem Richard-Wagner-Platz an. Am Sonnabend ziehen sie ab 9.30 Uhr in einer Drehorgel-Parade durch die Grimmaische Straße zum Markt, danach verteilen sie sich in der Innenstadt. Um 17 Uhr geben sie ein Konzert in der Michaeliskirche am Nordplatz. Auch am Sonntag sind die Leierkastenleute in der Innenstadt unterwegs, ab 14 Uhr stehen sie auf der Marktbühne.

Zwei verkaufsoffene Sonntage im Dezember

Die Leipzigerinnen und Leipziger können sich noch zwei weitere verkaufsoffene Sonntage vormerken: Sie finden am zweiten Advent (5. Dezember) und am vierten Advent (19. Dezember) statt. Die City-Geschäfte öffnen dann jeweils von 13 bis 18 Uhr. Pandemiebedingt mussten im vergangenen Jahr alle verkaufsoffenen Sonntage abgesagt werden.

Von Kerstin Decker