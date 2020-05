Von Stadionvorplatz bis zur Charta gegen Kinderarmut – der Stadtrat tagt wieder

Leipzig

Ob der EU-China-Gipfel im September tatsächlich in Leipzig stattfinden kann, weiß keiner so ganz genau. Der Stadtrat, der sich am Mittwoch erneut in der Kongreßhalle trifft, wird sich dennoch damit beschäftigen. Debattiert wird, wie die Stadtgesellschaft in die Vorbereitung eingebunden werden kann und ob eine Ratgeberbroschüre die Bürger darüber informiert. Letzteres hatte die AfD-Fraktion beantragt. Stadtrat Marcus Weiss (Die Partei), der der Fraktion der Linkspartei angehört, wollte daraufhin, dass die Stadt in der Broschüre vor „bewaffneten Banden“ warnt. Damit war allerdings die Bereitschaftspolizei gemeint, die bei eventuellen Krawallen zum Einsatz kommt (die LVZ berichtete). Dagegen hat sich mittlerweile die CDU verwahrt. CDU-Fraktionschef Frank Tornau forderte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) auf, eine derartige Diskussion im Keim zu ersticken. „Wir können über vieles streiten, nicht aber über unsere Polizei. Die Debatte ist unnötig. Die Tonart, die im Antrag angeschlagen wird und die unsere Polizisten herabwürdigt, beleidigt und sie mit den eigentlichen Verbrechern gleichsetzt, ist inakzeptabel und widerwärtig“, so Tornau.

Tagesordnung reicht für zwei Sitzungen

Was aufgerufen wird, ist bei der Mai-Tagung des Stadtrates an diesem Mittwoch nicht absehbar. Der Rat hat einen Stau abzuarbeiten – bei immerhin 68 Anträgen aus den Fraktionen, 19 Vorlagen ohne Aussprache, weiteren zwölf mit Aussprachen sowie 14 Petitionen. Fragen von Einwohnern sowie aus dem Rat werden gleich schriftlich beantwortet. Dabei ist klar, dass die Sitzung am 28. Mai fortgesetzt werden muss. Die Fraktionen können an diesem Mittwoch zunächst jeweils drei Anträge aufrufen, die ihnen besonders wichtig sind.

Erbbaupacht oder doch Verkauf?

Einer davon ist die Neugestaltung des Stadionvorplatzes an der Red-Bull-Arena. Wie berichtet, lehnt die Mehrheit des Stadtrates ein Verkauf der ehemaligen Fläche des Schwimmstadions an RB Leipzig ab. Der Bundesligist will dort 50 Millionen Euro investieren, seine neue Geschäftsstelle und eine Fanwelt errichten, auch ein Parkhaus hält er mit Blick auf die EM 2024 für unerlässlich. Das Thema hatte schon im OBM-Wahlkampf hohe Wellen geschlagen (die LVZ berichtete). Viele Stadträte favorisieren Erbbaurecht, nur CDU und Freibeuter wollen das Areal verkaufen. Debattiert wird nun ein Antrag der Grünen, einen Masterplan für den Bereich des Stadionumfeldes bis Sommer 2021 vorzulegen – als Grundlage für die Entscheidung.

Auwaldkonzept und Verkehrsstrategie

Weitere Themen sind unter anderem die Bekämpfung von Kinderarmut – die Linken wollen eine Kindercharta für Leipzig ausrufen, die Erstellung eines Auwaldentwicklungskonzeptes (Grüne), die Abstimmung von Verkehrsstrategien mit dem Umland ( CDU), das Abschleppen von verkehrsbehindernd geparkten Kraftfahrzeugen (Freibeuter) sowie ein Bekenntnis des Stadtrates gegen linksextreme und linksextremistische Entwicklungen in Teilen Leipzigs ( AfD).

Die Tagung beginnt um 14 Uhr. Eine begrenzte Anzahl von Besuchern kann die Tagung verfolgen – die allerdings beim Einlass (ab 13 Uhr) aufgrund der Corona-Epidemie wieder ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen.

Von Mathias Orbeck