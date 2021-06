Von anstrengend bis stark – das sagen Leipziger über ihre Stadt

Leipzig

Ist das sprichwörtliche „Kennzeichen L“, Titel der gleichnamigen, am Mittwoch im Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig beginnenden neuen Ausstellung, mehr als ein Stück Blech an der Stoßstange des Autos? In Leipzig erfreut es sich eines ungewöhnlich positiven Images. Doch wie sehen die Leipzigerinnen und Leipziger ihre Stadt. Die LVZ hat fünf Messestädter befragt.

Was macht Leipzig für Sie liebenswert?

Markus Richter (58), Justitiar: Seit über 26 Jahren lebe ich in Leipzig und zu keinem Zeitpunkt habe ich den Umzug von Münster nach Leipzig bereut. An vielen Stellen sind mir offene, hilfsbereite und einfach sympathische Menschen begegnet. Da ich zahlreich Dritte berate, war meinem Arbeitgeber anfänglich fraglich, ob das denn auch so klappt mit dem „Dialekt“, weil ich ja aus dem Westen komme. Es war nie ein Problem, eher eine Bereicherung. Schon sehr früh konnte man spüren, dass Leipzig offen und zugänglich ist. Meiner Frau mit Kinderwagen wurden die Türen aufgehalten und in die Straßenbahn geholfen, das passiert nicht überall. In der Nachbarschaft, in der Pfarrgemeinde und an vielen anderen Orten konnte ich neue Freunde finden, was keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn meine Nichte aus dem „Westen“ gerne hier leben möchte, macht einen das stolz. Zudem entwickelt sich Leipzig immer mehr zu einer Fahrradstadt. Hier muss Leipzig aber noch dran arbeiten, dass nicht nur „Striche“ als Radwege gezogen werden, sondern umfangreiche Verbesserungen erfolgen.

Markus Richter freut sich, in Leipzig viele Freunde gefunden zu haben. Quelle: Christian Modla

Was macht Leipzig für Sie verwundbar?

Angelika Kell (55), Politikwissenschaftlerin: Ich lebe seit 1986 sehr gern in Leipzig und schätze die lebendige Atmosphäre der Großstadt. Hier habe ich immer viele engagierte Mitstreiter für gemeinnützige Projekte gefunden. Die Leipziger lieben ihre Stadt, sie spenden für Stadtbäume und Parkbänke. Am Engagement mangelt es nicht. Was mich allerdings zunehmend nervt, ist die Vermüllung des öffentlichen Raums. Die Hemmschwelle, den Abfall einfach im Park zu hinterlassen, scheint sehr gesunken zu sein. Partyreste bleiben auf der Wiese liegen, obwohl die nächste Tonne in Sichtweite steht. Die Sachsenbrücke sieht morgens mitunter furchtbar aus. Mich ärgern die Graffitis an den Parkbänken. Wir haben Ehrenamtliche, die diese an unseren Patenbänken abschleifen und überstreichen. Meist dauert es nur wenige Tage, bis neue Zeichen dran sind. Ich weiß, das klingt spießig. Aber wir müssen diesem Trend etwas entgegensetzen. Ich wünsche mir wieder mehr Respekt vor den öffentlichen Gütern und mehr Verantwortungsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Sonst leben wir bald in Müllzig.

Angelika Kell nervt es, dass die Hemmschwelle, den Abfall einfach im Park zu hinterlassen, immer mehr sinkt. Quelle: Christian Modla

Was macht Leipzig für Sie stark?

Ariane Knospe (50), Lehrerin: Leipzig ist eine attraktive Stadt mit viel Grün und Wasser sowie vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Leipzigs Stärke liegt auch auf kulturell-sportlicher Ebene. Als Sportstadt fördert sie sowohl Spitzen- als auch den Breitensport, das hält fit und macht stark. Als Sportlehrerin ist es mir natürlich sehr wichtig, jungen Menschen dabei zu helfen, selbst aktiv zu werden. Dafür gibt es viele Angebote. Dazu gehört für mich auch eine fahrradfreundliche Stadt, die Leipzig werden möchte. So können wir einerseits die vorhandenen Verkehrsprobleme lösen und verbessern auch noch die Luftqualität. Dadurch steigt die Lebensqualität in unserer Stadt weiter. Allerdings: Da muss sich die Stadtverwaltung durchaus noch ein wenig mehr abstrampeln und viel stärker bemühen, die Sicherheit und die Qualität von Radwegen zu verbessern. Viele Leipziger zeigen zudem in der Öffentlichkeit Courage für Demokratie, gegen Gewalt und Rechtsextremismus. Auch das finde ich wirklich stark.

Sport- und Geographielehrerin Ariane Knospe gefallen vor allem die vielen kulturellen und sportlichen Angebote in Leipzig. Quelle: Rai-Minh Knospe

Was macht Leipzig für Sie anstrengend?

Ella Katrin Oelmann (57), Trainerin und Coach für Personal- und Organisationsentwicklung: Eine teilweise unüberlegte (nie spürbar nachjustierte) CO2-Abbau-Strategie durch Fahrradvorrang. An neuralgischen Punkten führt das dort nämlich zu erhöhtem CO2-Ausstoß, weil Autos durch Verengungen lange im Stau stehen. Auch den ÖPNV bremst das oftmals aus. Mühevoll ist immer wieder die Suche nach Müllkörben, geschweige denn Hundekot-Boxen (!) und das insbesondere in den Außenbezirken. Nerven tun allgemein die Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen, denen (anders als ich) das Aufsammeln der Häufchen ihrer Lieblinge zu anstrengend ist. Dass die sich nicht schämen! Ermüdend sind Langzeit-Umleitungen, weil Brückensanierungen wahrscheinlich nur hier in Leipzig so unendlich lange dauern. Und anstrengend sind mittlerweile auch manche Menschen, denen der liebevoll-kreative Leipziger „Größenwahn“ und vor allem die berühmt-berüchtigte sächsische Heiterkeit verloren gegangen ist.

Ella Katrin Oelmann findet Menschen, denen der liebevoll-kreative Leipziger „Größenwahn“ verloren gegangen ist, anstrengend. Quelle: Dirk Knofe

Was macht Leipzig für Sie stolz?

Mike Demmig (38), selbstständiger Gastronom: Leipzig kann selbstbewusst und mit viel Freude auf seine Stadt- und Kulturgeschichte zurückblicken. In den Jahren vor und nach der Wiedervereinigung ist dieses Selbstbewusstsein verloren gegangen. In meiner Familie gab es keinen gesunden Optimismus. Neben all dem Engagement musste sie feststellen, dass gute Arbeit alleine nicht mehr ausreicht. Ihr Leben hatte sich verändert. Leider nicht zum Positiven. Ich bin hingegen in das geeinte Deutschland hineingewachsen. Wie die Stadt selbst, musste ich viele Herausforderungen überwinden. Mir die Lorbeeren mit Tatkraft, Fleiß und Durchhaltevermögen stets hart erarbeiten. Leipzig erlebt eine Renaissance, gerade durch das große Engagement von Jung und Alt. Ganz gleich, ob sie hier geboren oder zugezogen sind. Die Stadt bietet vielfältige Möglichkeiten, sich persönlich wie beruflich weiterzuentwickeln. Sie ist so wunderbar wie die Menschen, die hier leben. Ich kann sehr stolz darauf sein, Leipziger zu sein.

Mike Demmig, der das Restaurant Lortzing in der Musikalischen Komödie betreibt, ist stolz, Leipziger zu sein. Quelle: Christian Modla

Von Mathias Orbeck