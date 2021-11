Von der Kunstaktion unter Bäumen bis zum Türkischem von Niederländern: Fünf Top-Tipps für ein besonderes Wochenende in Leipzig

Leipzig

Kultur, Kunst, Familienprogramme oder ein nicht alltäglicher Ausflug – Leipzig hat am Wochenende auch unter den aktuellen Corona-Bedingungen genug zu bieten. Wir haben eine Auswahl von Ereignissen und Angeboten getroffen, die außergewöhnlich und vor allem für jüngeres Zielpublikum interessant sind. Hier unsere fünf Tipps zwischen Freitag und Sonntag.

Für Kulturhungrige: Konzert von Altin Gün

Bringt türkische Musik auf Zack: Die Band Atin Gün aus Amsterdam. Quelle: promo

Die Psychedelic-Pop-Band Altin Gün aus Amsterdam begeistert ihr Publikum. Sie schnappt sich alte türkische Lieder und bringt sie auf Zack. Heraus kommt ein mitreißender Rock-, Psychedelic- und Funksound im Stil der 1970er und 80er Jahre. Eine schmutzige Mischung aus Funk-Rhythmen, Wah-Wah-Gitarren und analogen Orgeln. Nach dem Debüt erweiterten Altin Gün ihren Sound um Synthesizer, 80er-Disco-Elemente. Das hat ihnen auch schon eine Grammy-Nominierung eingebracht. Das jüngste Album heißt „Âlem“ und steckt voller Lieder, die das Leipziger Publikum am Sonntag definitiv in Bewegung bringen wird.

Sonntag, 20 Uhr, im Felsenkeller, Karl-Heine-Straße 32. Karten für 24 Euro plus Gebühr gibt’s auf der Seite www.landstreicher-konzerte.de.

Für Familien: (T)Raum in der Nato

Proben des Artistik Schulprojekt e.V. zum Stück (T)Raum. Auch eine freie Theatergruppe nimmt daran teil. Quelle: Nato

Spiele folgen Regeln und Gegenstände haben nur einen Zweck – zumindest für Erwachsene. Aus der Sicht von Kindern sieht das oft anders aus. Für sie ist ein Raum das, was man daraus macht. Küche, Büro, Klassenzimmer werden zu Fantasieorten. Und dort werden Staubsaugerkabel zu Springseilen, Besteck zu Musikinstrumenten. Zu beobachten ist das in „(T)Raum“ – einem Teilprojekt innerhalb des soziokulturellen Vorhabens „Umziehen – Vom Suchen und Finden eines Zuhauses“. In diesem Stück zwischen Fantasie und Realität bewegen sich Jugendliche durch ein Möbelhaus. Zwischen Bällebad und Einbauküche – zwischen Mädchen und Frau. Und sie stellen sich die Frage: Was passiert, wenn ich den vorgegebenen Weg verlasse?

Freitag, 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) im soziokulturellen Zentrum Nato, Karl-Liebknecht-Str. 48, 04275 Leipzig, Eintritt 6/5 Euro, Infos auf www.nato-leipzig.de

Für Neugierige: Live-Hörspiel im Horns Erben

Außenansicht vom Club Horns Erben in der Arndtstraße in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Live-Hörspiele sind immer etwas Besonderes. Und das hier erst recht, denn die Gruppe „Die Grobrhetoriker“ feiert am Freitag Premiere ihres ersten live inszenierten Werkes „Schneewittchen – Im Netz der 7 Zwerge“. In dem modernen Märchen zum Thema Social Media werden die Zwerge zu Giganten der modernen Unterhaltungs- und Werbeindustrie: Sie nennen sich selbst Guhgäll, Insta oder Tubeyou. Die Digitalisierung macht vor nichts halt: Der Spiegel der Königin wird zu „Facebook“, der giftige Apfel zu „Apple“, eine Kutsche wird zum „Tesla“. Doch wer zieht im Hintergrund die Fäden? Das augenzwinkernde Stück fahndet nach Antworten – mit verschiedenen Requisiten, Geräusche, Soundeffekte und Musik.

www.horns-erben.de

Für Ausflügler: Festival im Wald

Kunst- und Naturgenuss im Wald: Festival der toten Bäume. Quelle: Heike Hennig

Dieser Tipp bei jeder gerade diskutierten Maßnahme, weil es an die frische Luft geht: Heike Hennig und ihr Ensemble beginnen am Sonntag im Nonnenholz des Auwaldes ihr „Festival der toten Bäume“. Um 7.38 Uhr (!) singt der „fröhliche Chor traurige Lieder“, um 12 Uhr präsentiert Marek Brandt Musik für Tiere, und um 14 Uhr folgt eine Mitmach-Aktion mit Hennig selbst. 15.14 Uhr folgt „Ein Abendweg durch das Dickicht der Texte und Klänge“ mit Sängerin Carolin Masur sowie Michael Schetelich und Katharina Hesse auf dem Waldhorn. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne G-Nachweise.

www.heikehennig.de/festivals/festival-der-toten-baeume

Für die Couch: „Tiger King 2“ auf Netflix

Tiger King – die zweite Staffel um den schrägen Joe Exotic läuft jetzt bei Netflix Quelle: Netflix

Als im Frühjahr 2020 die Doku-Serie „Tiger King“ auf Netflix startete, war der Hype um die Geschichte von Joe Exotic gewaltig. Der US-amerikanische Redneck und Waffennarr hielt sich, neben einem Harem männlicher Liebhaber, einen Zoo mit tausenden exotischen Tieren, darunter Hunderte Tiger und Löwen. Nun startet am Samstag die zweite Staffel von „Tiger King“ auf Netflix. Joe Exotic hat aus dem Gefängnis heraus Kontakt mit den Produzenten aufgenommen, sieht sich in dieser Geschichte als Opfer und hat Klärungsbedarf. Nebenher werden auch die anderen prominenten Figuren aus der ersten Staffel weiter porträtiert. Fest steht: Es wird wieder höchst absurd – und unterhaltsam.

www.netflix.com

