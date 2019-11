Vonovia baut über 500 Sozialwohnungen in Leipzig

Leipzig

Deutschlands größter Vermieter Vonovia will in Leipzig 1840 Wohnungen errichten. Wie Regionalleiter René Berott mitteilt, liegt das Investitionsvolumen bei 400 Millionen Euro.

Schwerpunkt Bayerischer Bahnhof

Die meisten Einheiten seien auf dem Areal am Bayerischen Bahnhof geplant. Dort tritt die Vonovia-Tochter Buwog als einer von zwei Projektentwicklern auf. Bis 2022 stelle der in Bochum ansässige Konzern die ersten 217 Wohnungen fertig, bis 2027 würden es am Bayerischen Bahnhof insgesamt 1500. „Um die Bezahlbarkeit für verschiedene Einkommen zu gewährleisten, nutzen wir für 460 Wohnungen davon Fördermittel des Freistaates Sachsen. Die Miete ist dann für 15 Jahre auf 6,50 Euro kalt pro Quadratmeter festgeschrieben.“

Grüner Mieterstrom in Gohlis

Schon seit April 2019 zieht Vonovia 99 Wohnungen in Gohlis hoch. Wie berichtet, geschieht das an der Landsberger / Ecke Maria-Grollmuß-Straße in Modulbauweise, also mit 25 Tonnen schweren Fertigteilen des fränkischen Bauriesen Max Bögl. Im Herbst 2020 sollen die vier Häuser fertig sein – samt Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, die den Mieterstrom um zehn Prozent verbilligt. Auch für dieses Projekt fließen (2,3 Millionen Euro) sächsische Fördermittel, was 50 mietpreisgebundene Wohnungen zu 6,50 Euro kalt ermöglicht. Die übrigen werden für 9 Euro kalt angeboten.

Kiezspaziergang in Schönefeld

In Leipzig bewirtschafte Vonovia derzeit 6500 Wohnungen – vor allem in Schönefeld, Reudnitz, Anger-Crottendorf, Lindenau. Die Durchschnittsmiete liege bei 5,80 Euro. „Wir planen keine Modernisierungswelle“, betonte Berott. Nächsten Dienstag starte ein erster „Kiezspaziergang“ in den Schönefelder Höfen. „Dabei möchten wir mit den Mietern über Wünsche und Probleme sprechen – und Lösungen suchen.“

Von Jens Rometsch