Vor 30 Jahren: Bundesdeutsche Politiker zum Schaulaufen in Leipzig

Leipzig

Am 12. März 1990 fand die vorerst letzte Montagsdemonstration statt – und am Sonntag darauf die erste freie Volkskammerwahl nach 40 Jahren DDR. Schon ab Mitte Februar gaben sich die prominenten bundesdeutschen Politiker quasi die Klinke in die Hand, um ihre ostdeutschen Partnerparteien auch in persona zu unterstützen. Finanziell gab es bekanntlich keine Probleme. Der routinierte bundesdeutsche Wahlkampfbetrieb wurde ganz einfach in die DDR verlagert.

Schaulaufen in Leipzig : Auftakt machte Theo Waigel

Von den Montagsdemos hielt sich die Prominenz aus dem Westen bewusst fern. Diese Kundgebungen blieben den lokalen Protagonisten vorbehalten. Den Auftakt der Besuche der West-Prominenz in Leipzig machte am 16. Februar CSU-Chef Theo Waigel. Er nahm am 1. Parteitag der Deutschen Sozialen Union teil. CSU und DSU verstanden sich als Schwesterparteien. Das Banner hinter dem Parteitagspräsidium gab die Grundrichtung der gemeinsamen Politik vor – „Freiheit statt Sozialismus“.

Brandt sprach vom Balkon der Oper

Das Schaulaufen der Spitzenpolitiker aus der alten Bundesrepublik nahm seinen Lauf. Unter dem Motto „Die Zukunft hat wieder einen Namen – SPD“ gratulierte der damalige saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine auf dem in Markkleeberg stattfindenden 1. Parteitag der Ost-SPD Ibrahim Böhme, der zum Vorsitzenden gewählt und freilich bald darauf als Stasispitzel enttarnt wurde. Zum Abschluss des Parteitages sprach am 25. Februar SPD-Ehrenvorsitzender Willy Brandt vor Zehntausenden vom Balkon der Oper.

Zur Galerie Wenige Tage vor der Volkskammerwahl in der DDR vom 18. März 1990 sprach Polit-Prominenz in Leipzig.

Am 13. März war dann erneut sozialdemokratische Elite nach Leipzig gekommen. Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte sich den Platz vor dem damaligen Dimitroffmuseum zum Auftrittsort gewählt. Am Anfang seiner Rede sagte er zu den Leipzigerinnen und Leipzigern: „Ohne euch wäre die fabelhafte gewaltlose Revolution in der DDR wohl kaum gelungen.“ Er sei nicht als Wahlkämpfer gekommen, die DDR werde in den nächsten zehn Jahren ein „wirtschaftliches Pionierland“ sein.

Helmut Kohl und das Ziel der deutschen Einheit

Auch die CDU machte mobil. Auf Plakaten lud die Partei zum 14. März auf den „Platz vor der Oper“, der zu diesem Zeitpunkt noch Karl-Marx-Platz hieß, ein. „Bundeskanzler Helmut Kohl kommt, es sprechen weiterhin Wolfgang Schnur (Demokratischer Aufbruch), Hans-Wilhelm Ebeling ( DSU) und Lothar de Maizière (CDU-Ost).“ Alle drei Parteien traten zur Volkskammerwahl vereint als Allianz für Deutschland an.

Zur Rede von Schnur kam es freilich nicht. Am Tag der Kundgebung wurde bekannt, dass auch er Stasispitzel war. Kohl vor über 300.000 auf dem Karl-Marx-Platz: „Das Ziel, die Einheit Deutschlands zu vollenden, ist nun zum Greifen nahe. Die Leipziger haben es erstritten.“ Er sicherte den Nachbarn in Ost und West zu, dass niemand Angst vor der deutschen Einheit haben müsse.

Genscher : „Freiheit ist unteilbar“

Letzter Prominenter vor der Volkskammerwahl am 18. März war zwei Tage zuvor Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher ( FDP). Er sprach auf dem Dimitroffplatz. Seine Botschaft lautete: „Freiheit ist unteilbar. Es gibt sie ganz, oder es wird sie gar nicht geben. Im Bewusstsein dessen wollen wir die schnelle Herstellung der deutschen Einheit…“

Und was taten die friedlichen Revolutionäre, die die Umwälzung in Gang gebracht hatten? Potente Partner aus dem Westen Fehlanzeige, große Wahlkampf-Kundgebungen ebenso. In der Stadt kursierten Plakate mit der Überschrift „Ermutigung“: „Wir haben uns jahrelang für Frieden und Gerechtigkeit in der DDR eingesetzt. Jetzt stehen wir vor der Wahl… Wir haben uns entschieden für die, die von Anfang an dabei waren: Bündnis 90 – Bündnis 90, Demokratie Jetzt, Initiative Frieden und Menschenrechte“.

Das Wahlergebnis: Über 48 Prozent für die Allianz für Deutschland, nicht mal drei Prozent für Bündnis 90.

Informationen: „Die Friedliche Revolution in Leipzig“, herausgegeben von Tobias Hollitzer und Sven Sachenbacher, Universitätsverlag Leipzig.

Von Tom Mayer