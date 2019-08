Leipzig

Zu tiefsten DDR-Zeiten, als an eine Wende noch nicht wirklich zu denken ist, entsteht in Leipzig im Jahr 1988 aus einer Art Schnapsidee heraus ein Expeditionsprojekt. Am 9. August des Folgejahres endet dieses sehr erfolgreich auf dem Gipfel des bis dahin namenlosen Pik Leipzig im westlichen Transalaigebirg...