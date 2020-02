Vor 75 Jahren: Der letzte Transport mit Leipziger Juden

Leipzig

An diesem Freitag vor 75 Jahren, am 14. Februar 1945, ging der letzte Transport mit jüdisch verfolgten Leipzigern vom Hauptbahnhof ab. Das Ziel war das Konzentrationslager Theresienstadt, wohin die Nationalsozialisten bis in den März hinein noch Tausende jüdische Opfer aus Deutschland verschleppten und Hunderte ermordeten. Das „Theresienstädter Gedenkbuch: Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt“ weist für den 17. März 1945 einen weiteren Transport mit dem Herkunftsort Leipzig aus.

Auch am 2. und 12. Februar 1945 waren Transporte unter der Herkunftsangabe Leipzig in Theresienstadt eingetroffen. Die Forschungsergebnisse der Tereziner Gedenkstätte übernahm das Bundesarchiv für das „Gedenkbuch für die Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland“.

Vor den Transporten wurden die Deportationsopfer in Leipzig in Sammellager gebracht

Tatsächlich wurden in den drei Transporten keine Leipziger Juden verschleppt, sondern vor allem Juden aus Thüringen und dem Rheinland. Dass Leipzig als Herkunftsort der Transporte angegeben wurde, geht möglicherweise auf Zuständigkeiten der Bezirksstelle Leipzig der Reichsvereinigung der Juden zurück. Eine Klärung braucht weitere Forschungen.

Vor den Transporten wurden die Deportationsopfer in Leipzig in Sammellager gebracht, die die Stadtverwaltung bereitstellte. 1942/43 war es die 32. Volksschule in der Yorckstraße 2/4 (heute Erich-Weinert-Straße/Ecke Ernst-Pinkert-Straße). Als die Schule beim Luftangriff am 4. Dezember 1943 zerstört wurde, wurde ein Gebäude in der Arbeitsanstalt in der Riebeckstraße 63 herangezogen.

Für den letzten Deportationstransport war die Sammelstelle in der 27. Volksschule in der Zillerstraße 9 eingerichtet worden. Der Zug startete vom Verladebahnhof an der Ostseite des Hauptbahnhofs. Bei den früheren Transporten waren die Züge über den Verladebahnhof an der Westseite des Bahnhofs geleitet worden. Einmal fuhr der Zug vom Güter- und Rangierbahnhof Engelsdorf ab.

Gedenkinstallation im Jahr 2012 eingeweiht

Im Erinnern an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft vermitteln authentische Orte der Verfolgung tiefere emotionale Wahrnehmungen. Im Jahr 2012 wurde am Gleis 24 des Hauptbahnhofes eine Gedenkinstallation eingeweiht, die an alle jüdischen und nichtjüdischen Opfer erinnert, die mit Zügen der Reichsbahn auf dem Leipziger Schienennetz deportiert wurden.

Die Herausforderung bei den einmal im Jahr stattfindenden Gedenkveranstaltungen – wie kürzlich am 27. Januar für die Opfer des Nationalsozialismus – besteht wohl darin, eine lebendige Erinnerungskultur zu formen, die die Menschen anspricht und ihr Interesse weckt. Starke Impulse für ein lebendiges Erinnern würde eine ständige Einrichtung geben, die über menschenverachtendes Handeln als Staatsdoktrin bis zum Massenmord im Nationalsozialismus dauerhaft informiert.

Ein authentischer Ort für ein solches Informations- und Dokumentationszentrum über Leipzig im Nationalsozialismus findet sich in der Riebeckstraße. Auf dem Gelände der ehemaligen Städtischen Arbeitsanstalt und des Obdachlosenhauses befand sich während des Zweiten Weltkrieges ein Polizeiersatzgefängnis. Verteilt auf mehrere Gebäude wurden Tausende Menschen – Juden, Sinti und Roma, ausländische Zwangsarbeiter, Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen – inhaftiert und misshandelt.

Von Steffen Held