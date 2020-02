Vor 75 Jahren: Hier gab es alliierte Luftangriffe in Mitteldeutschland

Leipzig

Es ist der 1. September 1939, die deutsche Wehrmacht überfällt Polen – der Zweite Weltkrieg beginnt. Schon an diesem ersten Kriegstag gibt es Luftangriffe: Als erste Stadt wird das schlafende Wieluń in der Nähe von Warschau von deutschen Sturzkampfbombern fast dem Erdboden gleich gemacht. Später lässt die deutsche Luftwaffe Bomben und Raketen auch über Metropolen in Frankreich, in den Niederlanden, in Jugoslawien, in der Sowjetunion und über Großbritannien niedergehen. Zehntausende Zivilisten verlieren dabei ihr Leben.

Mitteldeutschland erst kaum betroffen

Es dauerte nicht lange, bis die Alliierten zum Gegenschlag ausholen. Ab dem Frühjahr 1940 – als die Wehrmacht ihren Feldzug gen Niederlande, Belgien und Frankreich trägt – nehmen britische und amerikanische Flieger zunehmend deutsche Industrieanlagen, aber auch Städte ins Visier. Vorerst trifft es vor allem den Norden und Westen Deutschlands und bleiben die Regionen im heutigen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgrund der beschränkten Reichweite britischer Jagdflieger noch weitgehend verschont.

Dort, quasi im deutschen Hinterland, haben die Nationalsozialisten nicht ohne Grund auch jede Menge kriegswichtige Produktionen angesiedelt – Flugzeugwerke in Dessau und Leipzig, Panzerproduktion in Plauen und Magdeburg, die bedeutenden Treibstoff-Raffinieren in Merseburg/ Leuna. Es dauert bis 1943, ehe Mitteldeutschland überhaupt verstärkt ins Visier genommen werden kann.

Als britische Bomber dann regelmäßig nach Sachsen und Thüringen fliegen, ist die Luftschlacht um England für die deutschen Angreifer längst verloren, sind US-Truppen bereits in Italien gelandet, befindet sich die geschlagene Wehrmacht nach ihrem verheerenden Vernichtungskrieg im Osten auf der Flucht – und wurden nicht zuletzt in deutschen Konzentrationslagern bereits Hunderttausende Menschen ermordet.

Lesen Sie auch: Vor 75 Jahren: Der letzte Transport mit Leipziger Juden

Leipzig eines der ersten Ziele in der Region

Manche Städte in Mitteldeutschland trifft es nun eher, manche später. Leipzig und Umgebung geraten als bedeutender Infrastruktur-Knotenpunkt, als Reichsmessestadt, aber auch als Standort der Erla-Flugzeugwerke und Dux-Panzerwagen auf die Agenda. Bereits im März 1943, massiv dann im Dezember 1943 wagen sich britische Langstreckenbomber bis zur Pleiße vor und zerstören große Teile des Stadtzentrums. Die kriegswichtige Industrie trifft es weniger, sie wird ins Umland dezentralisiert.

Lesen Sie auch: US-Bomberabsturz 1944 in Bad Düben: Was geschah mit den Piloten?

Das Gros der Region bekommt den verheerenden Luftkrieg erst zum Ende des Zweiten Weltkrieges zu spüren, als die Feldzüge für Deutschland längst verloren sind, aber die Nationalsozialisten trotzdem bis zum bitteren Untergang weiterkämpfen wollen – und nun auch Alte und Kinder an die Fronten befehlen. Je näher die Alliierten aus Westen, Süden und Osten an Deutschland heranrücken und je fortschrittlicher ihre Bomber und Jäger werden, umso mehr trifft es die Zivilbevölkerung in der Region.

In Eisenach, wo Flugzeugmotoren hergestellt wurden, heulen beispielsweise im September 1944 die Sirenen. In Erfurt und Dresden erleben die Menschen im Februar 1945 schwere Bombennächte, Chemnitz und Dessau werden jeweils im März 1945 fast komplett zerstört – so wie viele andere deutsche Städte in diesen Tagen auch. Die Alliierten wollen die Nationalsozialisten endlich zum Aufgeben zwingen. Am 8. Mai 1945 ist es geschafft.

Der Mitteldeutsche Rundfunk ( MDR) hat die Jahrestage der Bombenangriffe auf die Region unter anderem zum Anlass genommen, eine Webseite mit interaktiven Grafiken über den Luftkrieg in der Region zu veröffentlichen sowie einen TV-Zweiteiler zu produzieren.

Der erste Teil in der Mediathek: Der Bombenkrieg

Der zweite Teil in der Mediathek: Unsere Städte – der Wiederaufbau

Von Matthias Puppe