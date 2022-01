Vor 80 Jahren: Erster Judentransport verlässt Leipzig

Leipzig

Kaum mehr als 220 Menschen haben überlebt. In den Jahren 1942 bis 1945 sind 1830 jüdische Frauen, Kinder und Männer aus Leipzig nach Riga, Theresienstadt, Belzyce sowie Ausschwitz deportiert worden. Der erste sogenannte Leipziger Judentransport hat am 21. Januar 1942 – also vor 80 Jahren – die Stadt verlassen. Bis Februar 1945 fanden aus Leipzig neun Deportationen in verschiedene Vernichtungsorte und Konzentrationslager statt. Schon am 14. Januar 1942 sagte Leipzigs Oberbürgermeister Alfred Freyberg in seiner Neujahrsansprache – und in Kenntnis der bevorstehenden ersten Deportation: „Es ist zu hoffen, dass sich die Zahl der Juden im laufenden Jahre erheblich senken wird.“

Videos von Zeitzeugen im Alten Rathaus

Vom Güterbahnhof Engelsdorf aus wurden am 21. Januar 1942 die Jüdinnen und Juden in Waggons gepfercht. „Es war ein sehr kalter Winter. Viele Leute hatten erfrorene Gliedmaßen, einige starben im Zug“ – daran erinnerte sich Regina Belenky. Sie wurde mit dem ersten Transport mit ihren Eltern aus Leipzig nach Riga verschleppt. Nur durch Glück überlebte sie verschiedene KZ. Ihre Eltern wurden ermordet. Die Geschichte der zuletzt in den USA lebenden Zeitzeugin ist als Video in der Ausstellung „Moderne Zeiten“ des Stadtgeschichtlichen Museums im zweiten Obergeschoss des Alten Rathauses sowie auch online einsehbar.

An die Opfer des Nationalsozialismus wird in der Dauerschau „Moderne Zeiten“ im Alten Rathaus erinnert. Quelle: André Kempner

Mit der Pogromnacht begann der offene Terror

In den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts lebten annähernd 15.000 Menschen in Leipzig, die unter der Naziherrschaft als Juden verfolgt wurden. Wer die Möglichkeit hatte, verließ Deutschland und emigrierte ins Ausland. Am Abend des 9. November 1938 begann der offene Terror gegen die jüdischen Bürger, dieses Datum ging als Pogromnacht in die deutsche Geschichte ein. Bereits in der Nacht des 28. Oktober 1938 wurden Juden polnischer Staatsangehörigkeit aus ihren Betten geholt und über die polnische Grenze abgeschoben. Im September 1941 gab Adolf Hitler seine Zustimmung, die Juden in Ghettos im besetzten Osteuropa und damit letztlich in die Vernichtungslager zu deportieren. Das Reichssicherheitshauptamt und die Gestapo organisierten Sammeltransporte nach Osten. „Tausenden Juden, denen die Flucht nicht gelungen war, wurde zunächst vorgegaukelt, sie würden dorthin umgesiedelt“, erläutert Johanna Sänger, die Kuratorin für Stadtgeschichte ab 1800.

Die Bürgerschule Yorkstraße (später 32. Volksschule) um 1910. Ab Januar 1942 diente sie als Sammellager für die Deportation von Leipziger Juden. Am 4. Dezember 1943 wurde sie durch Bomben zerstört. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Museum bietet Recherche-Tool Für ein dunkles Kapitel in der Leipziger Historie hat das Stadtgeschichtliche Museum das Online-Recherche-Tool „Leipziger Opfer des Nationalsozialismus“ aufgebaut. Es führt zu hunderten Lebensorten, zu Lebensdaten und Geschichten von ganz unterschiedlichen Menschen: etwa zu den mehr als 5.500 ermordeten Menschen jüdischer Herkunft und mindestens 250 Sinti und Roma aus Leipzig. Es zeigt Schicksale von mehr als 300 Menschen auf, die aus politischen oder religiösen Gründen ermordet wurden oder die nicht Soldaten sein wollten. Zu finden sind bisher etwa 1000 Opfer der Euthanasie, ebenso tausende Zwangsarbeiter und ihre Kinder oder etwa 600 Kriegsgefangene, die den Zweiten Weltkrieg in Leipzig nicht überlebten. Das Tool ist in der Ausstellung im Alten Rathaus sowie online nutzbar. Ein Hör-Rundgang durch die Innenstadt, die Interviews mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen über ihre Verfolgung oder interaktive Stadtpläne erlauben weltweit Zugang zu diesem dunklen Kapitel der Leipziger Stadtgeschichte.

Die jüdischen Leipzigerinnen und Leipziger mussten sich mit nur wenig Gepäck im Sammellager, der 36. Volksschule in der Yorkstraße (heute: Erich-Weinert-Straße), einfinden. Sie wurden schriftlich benachrichtigt, hatten zuvor Vermögen, Wertpapiere, Aktien sowie das Bargeld vor den Behörden offenzulegen. Das meiste wurde ihnen abgenommen. „In ungeheizten Waggons der 3. Klasse, später nur noch in Güterwaggons und ohne Essensversorgung fuhren die Züge tagelang nach Riga, Auschwitz oder Theresienstadt“, schildert Johanna Sänger. Die ersten Züge fuhren in das Ghetto Riga. Die vorher dort lebenden lettischen Juden waren bereits umgebracht worden.

Ermordung wurde auf Wannensee-Konferenz geplant

Fast zeitgleich fand am 20. Januar 1942 in einer Berliner Villa die berüchtigte Wannsee-Konferenz statt. Auf ihr wurde die Ermordung aller europäischen Juden geplant. Damals ein geheim gehaltenes Ereignis, eine bürokratische Tagung, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, die jedoch historische Bedeutung erlangen sollte. Hatte sie diese auch für Leipziger Juden? „Ja, denn sie markierte die Verfolgung all jener, die als Flüchtlinge in den besetzten Ländern Europas lebten. Aber auch für die Menschen, die trotz Entrechtung und Verfolgung noch in Leipzig geblieben waren, weil sie keine Papiere oder Geld für die Auswanderung hatten oder nicht gehen konnten“, so Johanna Sänger.

Am 14. Februar 1945 fand der letzte Transport aus Leipzig statt. Er führte ins Konzentrationslager Theresienstadt.

Von Mathias Orbeck