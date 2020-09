Leipzig

Nach schweren Ausschreitungen bei Demonstrationen in der vergangenen Woche kommt auf die Polizei am Samstag in Leipzig eine neue Herausforderung zu: Unter dem Motto „Gegen die Festung Europa und das autoritäre Regime Chinas“ findet ab 16 Uhr eine Demonstration statt, die eigentlich den EU-China-Gipfel vom 13. bis 15. September begleiten sollte, der jedoch wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt worden ist.

Demo-Anmelder geht von 800 Teilnehmern aus

Der Demo-Anmelder, über dessen Identität die Stadt Leipzig bislang keine Auskunft gibt, geht von 800 Teilnehmern aus. Diese werden voraussichtlich eine rund fünf Kilometer lange Strecke von der Eisenbahnstraße im Osten Leipzigs bis zum Richard-Wagner-Platz in der Innenstadt zurücklegen.

Die Polizei, die in der vergangenen Woche mit insgesamt 1300 Beamten drei Demonstrationen in Leipzig abgesichert hatte, geht mit einer Defensivstrategie in das Wochenende. „Wir setzen voll auf Deeskalation“, sagte Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze im Gespräch mit der Leipziger Volkszeitung. Dazu gehöre auch, dass man „nicht mit zu starker Polizeipräsenz auf die Demonstration zugehen“ wolle.

„So bald Gefahr ausbricht, hat die Polizei eine Strafverfolgung sicherzustellen“

„Aber“, so Schultze, „man wird sehen, dass wir in der Lage sind, einzugreifen, wenn der Versammlungsleiter den störungsfreien Ablauf der Veranstaltung nicht mehr gewährleisten kann.“ Sobald Gewalt ausbreche, habe die Polizei eine Strafverfolgung sicherzustellen. In diesen Fällen müsse es gelingen, Tatverdächtige zu fassen, um über Ermittlungsverfahren und Verurteilungen auch eine Abschreckung zu erzielen.

Wie Schultze weiter erläuterte, will die Polizei von Beginn an die Kommunikation mit dem Veranstaltungsleiter suchen und ihn auch in die Pflicht nehmen. „Es ist in erster Linie dessen Aufgabe, für Ordnung in dem Aufzug zu sorgen“, so der Polizeichef. Der Veranstaltungsleiter könne beispielsweise argumentativ auf die Demo-Teilnehmer einwirken und auch eigene Ordner einsetzen.

Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei

Nach jetzigem Stand hat die Leipziger Polizei den Einsatz in verschiedene Abschnitte strukturiert und wird dabei auch von der sächsischen Bereitschaftspolizei und – wenn nötig – auch Kräften aus anderen Bundesländern unterstützt. Zur genauen Zahl der für Samstag vorgesehenen Beamten wollte Schultze keine Angaben machen, sagte aber, die Anzahl der Demonstranten sei nicht entscheidend, sondern wer da demonstriert. „Wir haben schon Fridays-for-Future-Demos mit 5000 Teilnehmern abgesichert, da genügten drei, vier Funkstreifenwagen, weil die Veranstaltungen schon vom Ansatz her absolut friedlich waren.“

Doch gerade nach den jüngsten Krawallen sei ein klares gesellschaftliches Signal nötig, dass die Mehrheit Gewalt ablehne. „Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass es keine Isolierung von Gewalttätern gibt“, erklärte der Polizeipräsident. „Der Widerstand gegen gesetzmäßiges Handeln ist eines der Probleme, die wir haben.“

Von Jan Emendörfer und Frank Döring