Leipzig

Der Petershof wird der Leipziger City bald wieder mehr Glanz verleihen. Da ist sich Yves Jachimowicz, Vertreter der Eigentümergesellschaft aus Berlin, sehr sicher. Wenn das neue H&M-Geschäft im November 2021 öffnet, dann erinnere dort nichts mehr an das frühere Modekaufhaus von SinnLeffers, welches 2005 bis 2009 in dem traditionsreichen Messepalast residierte. Vielmehr würden die Besucher das Haus dann buchstäblich in einem ganz neuen Licht sehen.

Für die allermeisten Leipziger ist der Petershof freilich bis heute vor allem mit dem legendären Kino „Capitol“ verbunden. Das riesige Lichtspielhaus mit 1714 Sitzplätzen befand sich ab 1930 im Untergeschoss des Gebäudes. Der Kinosaal galt jahrzehntelang als einer der größten der Welt, wurde jedoch 2003 geschlossen und beim Umbau für SinnLeffers weggerissen. Vom Original-Petershof blieben seinerzeit nur die denkmalgeschützte Fassade an der Petersstraße 20, eine beeindruckende Lichthofhalle mit Verkleidungen in Siegersdorfer Keramik und das runde Treppenhaus stehen. Jedoch entstanden 9500 Quadratmeter Verkaufsflächen. Trotz guter Umsätze fiel der Standort bald der bundesweiten Insolvenz von SinnLeffers zum Opfer.

H&M übernimmt mehr als 3000 Quadratmeter

2015 erwarb die Jachimowicz Group die weitgehend leerstehende Immobilie von der Commerzbank. Seitdem konnte sie in den Obergeschossen einen Fitnessclub (4500 Quadratmeter) und auf der Rückseite an der Burgstraße Zalando (1900 Quadratmeter) einquartieren. Der schwedische Textilriese H&M übernimmt nun die restlichen Einzelhandelsflächen im Petershof. Das sind über 3000 Quadratmeter, so Jachimowicz. „Bei dem dafür nötigen Umbau nähern wir uns nun wieder stärker dem historischen Original an.“

Durch 7200 LED-Module strahlt die Lichtdecke im Petershof-Foyer künftig wieder fast so als ob es Tageslicht von der Sonne wäre. Quelle: Jachimowicz Group

Erbaut wurde der Messepalast von 1927 bis 1929 nach Entwürfen des Leipziger Architekten Alfred Liebig (1878–1952). Er hatte über dem Lichthof und über dem Treppenhaus Glasdächer angeordnet, die viel Tageslicht ins Innere ließen. „Beim Umbau für SinnLeffers wurde über diese Glasdecken ein Beton-Sarkophag mit Gründach gelegt“, erzählt Frank Schuck von der Firma Starklicht aus Brandis. Für Helligkeit im Inneren hätten fortan nur noch Neonröhren gesorgt, was dem Raum viel Charme wegnahm. „Um das historische Bild zurück zu gewinnen, haben wir jetzt hinter die alte Glasdecke 7200 LED-Module gesetzt. Sie wurden von der Delitzscher Behindertenwerkstatt SBZ in ausgezeichneter Qualität mit speziellen Linsen bestückt, die das Licht breit streuen“, betont Schuck. „Den Unterschied zu echtem Tageslicht erkennen dadurch nur noch die wenigsten Profis.“

Auch das kreisrunde Treppenhaus bekam seine Lichtdecke zurück. Quelle: Jachimowicz Group

Ein solches Kunstwerk sei der ausführenden Leipziger Firma Caralux auch bei dem Lichtdach im Treppenhaus und in den dortigen Nischen gelungen. Der Neonschriftzug „Petershof“ über dem Eingang werde derzeit restauriert und ab Herbst in Weiß leuchten. „Auch die Schaufenster passen wir wieder stärker an den Originalzustand an und ziehen ihre Lichtbänder über zehn Meter bis fast ins Foyer hinein“, so der Designer.

Jachimowicz ergänzt: „Aufzüge, Rolltreppen, Klima- und Belüftungsanlage – im nicht-historischen Teil tauschen wir jede Menge aus, um für H&M auf modernstem Stand zu sein.“ Wie berichtet, wird der Textilriese seinen heutigen Standort im Messehof aufgeben, im Grunde nur auf die andere Seite der Petersstraße ziehen.

Von Jens Rometsch