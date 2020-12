Vor Lockdown: Viele Läden in Leipzig öffnen noch mal länger

Leipzig

Seit den ersten Lockdown-Ankündigungen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) haben sich die Kundenzahlen im Paunsdorf Center (P.C.) erhöht. „Eine Stunde nach der Pressekonferenz am Dienstag nahmen die Besucherströme bei uns merklich zu“, berichtet Martin Schulte, Marketing-Chef von Leipzigs größtem Einkaufszentrum. „Am Mittwoch lag die Frequenz dann über dem gleichen Tag des Vorjahres.“ Das wolle nach der allgemeinen Corona-Delle im Handel einiges heißen.

Fast alle Händler in Leipzig rechnen mit einem erhöhten Zustrom bis einschließlich Samstag – bevor dann ab Montag, 14. Dezember, viele nicht mehr öffnen dürfen. Um den Kunden bis dahin den Einkauf von Weihnachtsgeschenken und anderen Dingen für die Lockdown-Zeit zu erleichtern, wollen viele ihre Öffnungszeiten ausdehnen. Laut Ladenschlussgesetz ist der Verkauf grundsätzlich 6 bis 22 Uhr erlaubt.

Im P.C. gehen vom 10. bis 12. Dezember gleich Dutzende Mieter über die Kernöffnungszeit von 10 bis 20 Uhr hinaus, erläutert Schulte. „Damit möchten sie auch die Kundenströme entzerren, Wartezeiten für die Besucher vermeiden.“ Konkret seien es nach aktuellem Stand:

Diese Mieter im P.C. wollen länger öffnen

1982 (9-20 Uhr), Apollo Optik (9:30-20 Uhr), Apotheke im P.C. (8-20 Uhr), Bäcker Lukas (7-22 Uhr), Bäckerei Möbius (8-20 Uhr), Bonita (9-20 Uhr), Camp Davis (9:30-20 Uhr), Chelsea (9:30-20 Uhr), Cigo (8-20 Uhr), Claire’s: (9-22 Uhr), Cut & Colors: (Do 9-20 Uhr, Fr/Sa 9-21 Uhr), Coolorit (Do 10-20 Uhr, Fr/Sa 10-21 Uhr), Dänisches Bettenlager (Do 10-20 Uhr, Fr/Sa 10-21 Uhr), Depot (9-22 Uhr), DM (9:30-21 Uhr), Douglas (9-21 Uhr), Dunkin’ Donuts (10-21 Uhr), Ernsting’s Family (9-20 Uhr), Essanelle (9-20 Uhr), Fast Forward (10-21 Uhr), Fielmann (Do/Fr 9:30-20 Uhr, Sa 9-20 Uhr), Fleischerei Richter (8-20 Uhr), Floristik 99 (9-20 Uhr), Gamestop (Do 9-21 Uhr, Fr/Sa 10-20 Uhr), Herzog & Bräuer (9:30-20 Uhr), J & L (10-21 Uhr), Juwelier Vögele (9:30-21 Uhr), Kaufland (7-22 Uhr), Kexerei (Do 9:30-20 Uhr, Fr/Sa 8:30-21 Uhr), KFC (10-21 Uhr), Klier (8-20 Uhr), Krass Optik (Do 10-20 Uhr, Fr/Sa 9-20 Uhr), Leder Weber (9:30-21 Uhr), Mc Donald’s (9-21 Uhr), McPaper (9:30-20 Uhr), Media Markt (8-22 Uhr), Mister*Lady (9-22 Uhr), Mode Express: (9-20 Uhr), Modehaus Fischer (9-22 Uhr), Müller Drogerie (9:30-20 Uhr), Nanu-Nana (9-21 Uhr), New Yorker (9-22 Uhr), Olini Feinkost (10-21 Uhr), Olymp & Hades (10-21 Uhr), P&P Shoes (9:30-21 Uhr), Pandora (9-20 Uhr), PWV Presse Shops (9-20 Uhr), Rewe (9-21 Uhr), Rituals (9-21 Uhr), Robin Look (9:30-20 Uhr), Schuhhaus Klauser (10-19 Uhr), Sostrene Grene (10-21 Uhr), Spiele Max (9-21 Uhr), Bäckerei Steinecke (8:30-20 Uhr), Subway (10-21 Uhr), Super Cut (9:30-20 Uhr), Triumph (9:30-20 Uhr), Wajos (Do 10-20 Uhr, Fr/Sa 10-21 Uhr), Yves Rocher (Do 10-20, Fr 10-22 Uhr, Sa 10-21 Uhr).

Auch die City nutzt letzte Chance in diesem Jahr

Doch auch in der Leipziger Innenstadt nutzen sicher nicht wenige Händler die Möglichkeit, ihre Läden am Freitag und Samstag länger offenzuhalten. „Für Geschäfte in den Höfen am Brühl ist das schon sicher. Und es ist vorstellbar, dass sich auch weitere Geschäfte kurzfristig dazu entschließen, wenn sie an diesen Tagen viel Zustrom haben“, sagt Heike Melzer vom Verein City Leipzig Marketing. „Viele Händler hatten gehofft, im Weihnachtsgeschäft einen Teil der Corona-Verluste aus diesem Jahr wieder aufzuholen. Aber der neue Lockdown ab Montag nimmt ihnen diese Chance leider wieder, trifft die meisten wirklich hart.“

Große Geschäfte in Höfen am Brühl bis 22 Uhr auf

Für das kommende Wochenende haben viele Einzelhändler und auch Centerbetreiber zusätzliches Sicherheitspersonal bestellt, sodass Abstände und Schlangen koordiniert werden können, berichtet Robin Spanke von den Höfen am Brühl. „Einige Shops planen zudem eine verlängerte Öffnung, um Gästen möglichst lange einen Einkauf zu ermöglichen und gleichermaßen Besucherströme zu entzerren.“ Auch die Shops, die keine verlängerten Öffnungszeiten planen, würden sicherlich bei Bedarf keinen Kunden um 20 Uhr abweisen, sondern weiterhin Flexibilität beweisen. In den Höfen würden viele Mieter länger als sonst einladen. Sogar bis 22 Uhr sind am Freitag und Samstag unter anderem Adidas, Amida, Cosmo, Dm, Müller, Mein Fischer, Media Markt, New Yorker, Olymp & Hades, Rituals, Stela, Tayler sowie 7camicie am Start.

In den Promenaden Hauptbahnhof ist am Freitag und Samstag ohnehin stets bis 21 Uhr geöffnet. Gleiches gilt für viele Geschäfte im Allee-Center in Grünau.

Von Jens Rometsch