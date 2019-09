Vor Millionen auf Leipziger Bühne: „Miss Goldene Henne“ aus Oldenburg

Leipzig

Sie wird in einer Woche im Scheinwerferlicht auf der Leipziger Messe vor 4500 Zuschauern im Saal und vor Millionen TV-Zuschauern auftreten: Die 26-jährige Jasmin Mohrmann aus Oldenburg ist die glückliche Gewinnerin der Miss-Wahl für die „ Goldene Henne“ 2019. Das gab die „Super-Illu“ am Donnerstag bekannt. Die Zeitschrift richtet gemeinsam am nächsten Freitag (20.15 Uhr) mit dem MDR, dem RBB und in diesem Jahr auch mit dem NDR die TV-Gala mit der größten deutschen Publikums-Abstimmung aus.

Die Siegerin, die sich in der letzten Jury-Sitzung gegen zwei Konkurrentinnen aus Thüringen und Brandenburg behaupten konnte, arbeitet im öffentlichen Dienst des Landes Niedersachsen. „Vieles, was zunächst unerreichbar erscheint, kann mit viel Herzblut doch real werden.“ Mit diesem Motto aus einem Buch des bekannten Triathleten Jan Frodeno hatte sie sich beworben. Und damit unter Hunderten Bewerberinnen auch die Jury überzeugt „Bei der Entscheidung waren Ausstrahlung und die Story, die die Kandidatin zu erzählen hatte mitentscheidend“, sagte „Super-Illu-Chefredakteur Stefan Kobus. Die geographische Herkunft habe dabei keine Rolle gespielt. „Dass es diesmal eine Miss aus Niedersachsen wurde, spiegelt auch die gesamtdeutsche Bedeutung des Preises wieder“, freute sich Kobus. Er kündigte an, dass die TV-Gala „ Goldene Henne“ auch 2020 wieder in Leipzig stattfinden werde.

Im letzten Jahr hatte die Brandenburgerin Katja Behn (39) als „Miss Goldene Henne“ an der Seite von Moderator Kai Pflaume gestanden. Die Polizeikommissarin aus Templin übergab die Preise in den diversen Kategorien mit an die Sieger. Das wird in Leipzig auch die Aufgabe für die Nachfolgerin aus Oldenburg sein.

Von André Böhmer