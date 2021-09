Leipzig/Dresden

Die Sommerferien liegen in Sachsen auf der Zielgeraden, am Montag werden etwa 370.000 Kinder und Jugendliche in ihre Klassen zurückkehren. Viele waren auf Reisen, mitunter in Regionen mit höherem Infektionsrisiko. Auch angesichts der Corona-Dynamik in anderen Bundesländern mehren sich nun im Freistaat die Sorgen, dass sich demnächst viele Minderjährige mit Corona anstecken werden. Schon jetzt sind die Inzidenzen beim Nachwuchs höher als bei Erwachsenen.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) wurden aus Sachsen vergangene Woche 194 Neuinfektionen in den Altersgruppen bis 19 Jahren gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (29) lag hier gut 60 Prozent über dem der anderen Generationen. Die meisten Fälle unter sächsischen Kindern und Jugendlichen traten zuletzt in Dresden auf (41), aber auch in Leipzig (26), im angrenzenden Landkreis (18) und im Vogtland (18) gab es vermehrt Betroffene. In der Messestadt wurden dabei auch neun Kleinkinder unter vier Jahren positiv getestet, generell scheint das Infektionsrisiko aber mit dem Alter zu steigen: Bei den 15 bis 19-Jährigen lag die Inzidenz bei 41.

NRW: Inzidenz bei Kindern enorm hoch – 30.000 in Quarantäne

Grund für Alarmstimmung bietet die aktuelle Situation in Sachsen trotz kontinuierlichem Anstieg seit Ferienbeginn zwar noch nicht – der Schulstart steht allerdings noch bevor. Welche Auswirkungen dieser haben kann, zeigt sich derzeit vor allem in Nordrhein-Westfalen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland ist die 7-Tage-Inzidenz zwei Wochen nach Ferienende wieder deutlich über den Wert 100 geschnellt – trotz vergleichsweise schneller Impfkampagne. Seit dem ersten Schultag haben sich dort die Infektionen in der Altersgruppe bis 19 Jahren verdreifacht, in der vergangenen Woche war die Inzidenz mit 267 doppelt höher als bei den Erwachsenen.

Besonders betroffen sind an Rhein und Ruhr offenbar Kinder zwischen 5 und 14 Jahren: aktuelle Inzidenz 324. In einigen Kreisen geht es in dieser Gruppe auch bis zum Wert 600 oder 700 rauf. Mehr als 30.000 Minderjährige befinden sich laut Düsseldorfer Schulministerium derzeit in Quarantäne. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch in allen anderen Bundesländern, in denen der Unterricht schon begonnen hat – wenn auch noch nicht so dramatisch, wie in Nordrhein-Westfalen.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) warnt daher vor einer Corona-Durchseuchung in den Schulen und pocht darauf, Schutz­maßnahmen für Schülerinnen und Schüler je nach Höhe der Inzidenz auszubauen. Und die Bundesschülerkonferenz verlangt als Sofortmaßnahme eine Milliarde Euro zum Einbau von Luftfiltern in den Klassenräumen.

Inzidenzen sind natürlich nicht gleichbedeutend mit Erkrankungen, gerade bei Jüngeren, aber sie sind ein Frühwarnsystem. Studien aus anderen Ländern zeigen, dass bei der Delta-Variante des Corona-Virus etwa zwei von 100 infizierten Kindern schwerer erkranken und drei von 10.000 sogar sterben. Unklar ist bis heute zudem, welche Langzeitfolgen bei Kindern nach einer Corona-Infektion entstehen. Experten gehen davon aus, dass sich alle nicht Geschützten irgendwann infizieren werden. Weil die Impfquote unter den Jüngeren am geringsten ist, geraten diese zwangsläufig in Gefahr.

Sachsen lässt Kinder und Jugendliche dreimal wöchentlich testen

Sachsen Kultusminister Christian Piwarz (CDU) will als Vorsichtsmaßnahme zum Schulstart alle Mädchen und Jungen dreimal wöchentlich testen lassen und besteht vorerst auf Maskenpflicht. Zudem sollen Impfteams die aktuell noch geringe Quote von 17 Prozent geschützten Jugendlichen erhöhen. Sollten sich Infektionen in den Klassen zeigen, müssten zumindest Betroffene in Quarantäne. Sachsens Grüne begrüßen das Vorgehen. „Sollte die pandemische Lage es notwendig machen, müssen diese Sicherheitsmaßnahmen mit der kommenden Corona-Verordnung verlängert werden“, so Sprecherin Christin Melcher.

Der Koalitionspartner pocht zudem auf eine bundesweite Lösung zum Einsatz von mobilen Luftfiltern – die Sachsens Kultusminister selbst allerdings nicht als lohnenswert erachtet. „Auch werden wir einen genauen Blick auf die Quarantäneregelungen der Gesundheitsämter werfen“, so Melcher. Sie rief dazu auf, beim Beschließen von regionalen Maßnahmen vor allem die Infektionszahlen der Kinder unter zwölf Jahren genau im Blick zu behalten.

Uschi Kruse, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), schaut in dieser Frage auch nach Nordrhein-Westfalen. „In Wuppertal liegt die Inzidenz bei Kindern aktuell bei 700. Wenn ich da ein elfjähriges Kind hätte, das nicht geimpft werden kann, dann würde ich mir auch die Frage stellen, ob das nicht eine Gefahr ist?“, so Kruse. Aus ihrer Sicht agiert der Freistaat diesmal zumindest vorsichtiger als im Sommer 2020. Die Rückkehr zur Schulbesuchspflicht sei richtig. „Sie sorgt auch dafür, dass wieder mehr Regelmäßigkeit entsteht und Lehrerinnen und Lehrer nicht zwei oder drei Mal arbeiten müssen.“