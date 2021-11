Leipzig

Es ist Samstag, 18.30 Uhr, auf Leipzigs beliebtester Kneipenmeile - der Karli. Bislang ist nicht viel los, an diesem letzten Wochenende vor dem Lockdown. Nur vereinzelt sitzen Menschen in Bars und Restaurants, so wie der Cocktailbar „La Boum“.

Im Außenbereich steht ein großes Zelt mit Stehtischen und Glühweinausschank. Im Inneren findet eine private Veranstaltung statt. Obwohl an den Tischen bereits einige Gruppen stehen und ausgelassen mit Glühwein anstoßen, ist Chefin Francie Fichtler nicht ganz zufrieden. „Es ist heute weniger Betrieb als sonst“, sagt sie. „Ich vermute, viele Geimpfte boykottieren das jetzt schon.“ Trotz Teil-Lockdowns ab Montag soll das „La Boum“ geöffnet bleiben. Aber eben nur bis 20 Uhr. Dafür will Francie die Türen bereits um 14 Uhr öffnen, statt wie bisher um 17 Uhr.

„Es bringt nichts, Trübsal zu blasen“

Ein paar Tische weiter wird jetzt angestoßen. Für das Foto gibt es eine Runde Glühwein aufs Haus. Regina, ihre Tochter Lisa und ihre Freunde sind Stammgäste im La Boum. Die neue Regelung halten sie für Unsinn. „Bis 20 Uhr ist total unwirtschaftlich, davor ist nichts los hier“, kritisiert Regina. Heute ist die Stimmung trotzdem gut. „Es bringt nichts, Trübsal zu blasen“, sagt Lisa.

Regina, Ines, Leon, Dirk, Tommy, Kristian, Felix und Lisa sind Stammgäste im „La Boum“ auf der Karli. Quelle: Andre Kempner

Gut gefüllt ist an diesem Abend auch das Killywilly. Johanna und Elisa haben es sich auf dem Freisitz gemütlich gemacht und trinken heißen Grog. Nach ihrem Shoppingausflug wollten sie nun noch einen letzten, entspannten Drink in einer Bar genießen. Für den Lockdown ab Montag haben sie keinerlei Verständnis. „Letztes Jahr ist der gleiche Mist passiert. Die Politik hätte es besser wissen müssen.“

„Normalerweise wäre es jetzt brechend voll“, sagt Chef Michael Baumgart. „Die Menschen haben Angst, man fühlt sich wieder wie vor dem ersten Lockdown.“ Auch er will vorerst weiter bis 20 Uhr öffnen – wenn es sich wirtschaftlich lohnt.

Lisa (26) und Johanna (25) sind gerne in Bars unterwegs. An diesem Samstag trinken sie Grog im Killy Willy. Quelle: Andre Kempner

Schlagerparty am Nachmittag

Ein bisschen mehr Party ist an diesem Samstagabend in der Tankbar. Die beliebte Schlagernacht ist restlos ausverkauft. Rund 130 Menschen werden sich an diesem Abend noch hier versammeln. Im Innenbereich sitzt jede Gruppe an einem Tisch, außen darf in einem Zelt getanzt werden. Ein letztes Mal? „Wir werden unter der Woche nicht mehr öffnen, nur noch Freitag bis Sonntag“, erklärt Chef Sven Rübner. Aber er sagt auch: „Wir haben noch nie wirklich aufgeben. Wir werden die Veranstaltungen jetzt auf den Nachmittag verlegen.“ Mit dem Schlagersonntag hätte das bereits geklappt.

Im Innenbereich läuft „Keine Panik auf der Titanic“, dann „Atemlos“. An den wenigen Tischen, die bereits besetzt sind, ist die Stimmung umso besser. So zum Beispiel bei einer Gruppe mehrerer Frauen aus Hessen, die nur für ein Wochenende in Leipzig sind. Oder Kathrin, Gela und Katja, die heute das erste Mal da sind. „Wir wollten heute nochmal feiern und alles andere ist ausgefallen.“

In der Tankbar war am Samstag Schlagernacht. Quelle: Andre Kempner

„Heute wird nochmal durchgedreht“

Felsenkeller, 20 Uhr: Hier steht eine Schlange junger Menschen an, im Ballsaal spielt bereits die Vorband. An diesem vorletzten Abend findet noch einmal ein Konzert statt, auftreten wird gleich der deutsche Rapper und Newcomer Majan. „Ich freue mich so, heute nochmal auf ein Konzert zu gehen“, sagt Leonie, die ebenfalls in der Schlange steht.

Um die Menschen in Stimmung zu bringen, trat vor Deutschrapper Majan WizTheMC auf. Quelle: Andre Kempner

Im Saal ist die Stimmung ausgelassen. Von Angst ist nichts zu spüren. An der Bar, an der Garderobe und bei den Toiletten gilt Maskenpflicht. Auf der Tanzfläche sieht man nur noch vereinzelt Menschen mit Maske. Sobald es losgeht, stehen die Menschen dicht gedrängt, es riecht nach Schweiß und Bier.

Dann wird getanzt, gesungen, gefeiert. Kurz vor Ende, vielleicht ist es schon die zweite Zugabe, sitzt der 20-Jährige auf der Bühne und spricht von Corona und dem kommenden Lockdown. „Aber heute Nacht ist heute Nacht und heute wird nochmal durchgedreht“, sagt er. Die Leute jubeln. Und es wird durchgedreht.

Von Yvonne Schmidt