Leipzig

Nach eineinhalb Corona-Schuljahren ist der Wunsch groß, dass die Bildungseinrichtungen und Kindergärten nach den Sommerferien nicht wieder ungeplant schließen müssen. Wir haben eine Schülerin, eine Mutter, einen Lehrer und eine Kita-Erzieherin nach ihren Erwartungen und Ängsten gefragt.

Schülerin Tanja Werner: „Wechselmodell hatte auch Vorteile“

Tanja Werner, 18, vom Brockhaus-Gymnasium ist Vorsitzende des Leipziger Stadtschülerrats. Quelle: André Kempner

Endlich treffen sich wieder alle zusammen in der Schule. „Darüber freue ich mich. Es ist gut für das Klassenklima“, sagt Tanja Werner. Die 18-Jährige vom Brockhaus-Gymnasium in Mockau ist Vorsitzende des Leipziger Stadtschülerrats. Am Wechselmodell, als jeweils nur die halbe Klasse da war, habe sie allerdings ebenfalls ein paar Vorteile entdeckt, fügt sie an: „Viele Schülerinnen und Schüler fanden es gut, dass wir gezwungen waren, besser aufzupassen.“ Im Fremdsprachen-Unterricht gab es mehr Gelegenheiten, die Sprache zu sprechen, in den Naturwissenschaften waren sie näher an den Experimenten dran. „Wir hatten eine klare Struktur und sahen jeweils eine Woche lang unsere Freunde.“ In der anderen Woche sei aber jeder auf sich gestellt gewesen: „Da waren wir gezwungen, selbstständig zu arbeiten – einfach zu machen, auch wenn wir vielleicht gar keine Lust dazu hatten. Das zu lernen, war vielleicht gar nicht so schlecht für das spätere Leben.“

Eine mögliche Rückkehr des Wechselmodells ist für Tanja Werner mithin kein Schreckgespenst. „Im Komplett-Lockdown ist mir manchmal die Decke auf den Kopf gefallen. Aber dass die Schulen in Sachsen wieder ganz schließen, glaube ich nicht“, sagt sie. Die Vorsichtsmaßnahmen seien im Prinzip dieselben wie vor den Ferien. „Und da hat es doch ganz gut funktioniert“ – auch wenn zu befürchten sei, dass wieder einzelne Schülerinnen und Schüler in Quarantäne müssen. Einige seien immerhin bereits geimpft, Tanja Werner zählt selbst dazu, und mit einem Impfangebot an die Schulen zu gehen, wie es das Kultusministerium plant, hält sie „prinzipiell für eine gute Idee“.

Allerdings vermutet sie, dass die meisten, die sich impfen lassen wollen, das ohnehin bereits tun. „Bei den anderen müssen wir aufpassen, dass daraus kein Zwang wird. Es darf an den Schulen keine Zwei-Klassen-Gesellschaft geben.“ Der Zugang zur Schule müsse bei jedweder Inzidenz unabhängig vom Impfstatus bleiben. „Das Recht auf Bildung haben wir alle gleichermaßen.“ Schülerinnen und Schüler, die den Anschluss während der Pandemie verloren haben, aufzufangen und ihre Lücken aufzuholen, sei ohnehin schwer genug. „Die Lehrerinnen und Lehrer können das kaum schaffen, wenn 28 Leute vor ihnen sitzen.“

Mutter Nancy Hochstein: „Bildung wird nicht mehr der Wirtschaft untergeordnet“

Nancy Hochstein, 34, ist Fitnessökonomin und Vorsitzende des Kreiselternrats Leipzig. Quelle: André Kempner

So ganz möchte Nancy Hochstein dem Frieden nicht trauen. „Im Grunde haben wir dieselbe Ausgangslage wie vor dem vergangenen Schuljahr“, sagt die Mutter, deren zehnjährige Tochter jetzt in die vierte Klasse und deren sechsjähriger Sohn in die erste Klasse kommt. „Auch damals dachten wir, dass es keinen weiteren Lockdown geben würde.“ Man könne nur hoffen, fügt sie an, „dass sich die Erwachsenen verantwortungsvoll verhalten und die AHA-Regeln befolgen, damit die Kinder weiter auf die Schulen und in die Kindergärten gehen können.“ Eines immerhin sei diesmal anders als im Spätsommer 2020: „Die Politik räumt dem Ziel, dass die Schulen im Regelbetrieb bleiben, eine höhere Priorität als damals ein. Die Bildung wird nicht mehr der Wirtschaft untergeordnet.“

Es geht der 34-jährigen Fitnessökonomin nicht nur um ihre eigenen zwei Kinder. Nancy Hochstein ist Vorsitzende des Kreiselternrats Leipzig und hat beispielsweise die Oberschüler im Blick: „Fast alle Schulpraktika fielen aus. Die Berufsvorbereitung muss wieder stärker in den Fokus rücken.“ Die Pandemie habe viele Lücken offengelegt: wenig Distanzunterricht an den Förderschulen; Kinder, deren Eltern kein Deutsch sprechen, seien kaum erreicht worden. Vor allem für Erst- und Fünftklässler sei jetzt Regelmäßigkeit wichtig, um sich an die für sie neuen Schulen zu gewöhnen. „Wir müssen die Kinder schützen – aber nicht nur vor einem Virus, sondern auch davor, dass ihr sicheres soziales Umfeld zerbröckelt, zu dem regulärer Schulunterricht gehört.“ Für viele Eltern sei der Gedanke an weitere Wochen, in denen sie im Homeoffice nebenbei ihre Kinder beschulen sollen, eine Horrorvorstellung. „Erst recht, wenn wir wieder Freitagabend erfahren, was ab Montag passiert.“ Zu Test- und Maskenpflicht gebe es unter den Eltern ein breites Meinungsspektrum. „Und mit dem Impfen erhält die Uneinigkeit noch mal eine ganz neue Dimension.“

Die Pandemie lasse die Bildungsschere weiter auseinanderklaffen, auch der Schwimm- und Sportunterricht werde schmerzlich vermisst: „Man merkt den Kindern die Defizite an: in der Motorik, der Leistungsfähigkeit, der Körperhaltung.“ Aber nicht nur die Stoffvermittlung sei von Bedeutung, findet Nancy Hochstein: „Wissen ist viel schwerer aufzuholen, wenn das Herz brennt.“ Etliche Eltern hätten den Wunsch, sagt sie, wieder eine Klassenleiterstunde einzuführen, damit die Lehrerinnen und Lehrer die Seelen der Kinder in den Blick bekommen. Ja, vieles erinnere sie an die Situation vor einem Jahr, dennoch hofft Nancy Hochstein, dass es ein besseres Schuljahr werde: „Mit so viel Vorsicht wie nötig und so viel Zuversicht und Beständigkeit wie möglich.“

Lehrer Eric Buchmann: „Ein weiteres unplanbares Schuljahr wäre eine Katastrophe“

Eric Buchmann, 31, Lehrer für Geschichte sowie GKW (Gemeinschaftskunde, Recht, Wirtschaft) am Johannes-Kepler-Gymnasium. Quelle: André Kempner

Am Ende sei im Kultusministerium wohl auch viel Hoffnung dabei, seufzt Eric Buchmann. Ihm gehe es ja ebenso, sagt der 31-jährige Geschichtslehrer des Leipziger Johannes-Kepler-Gymnasiums: „Ich hoffe sehr, dass es diesmal gelingt, den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten.“ Eine erneute Schließung der Schulen, „ein weiteres Schuljahr, das so unplanbar wird wie die vergangenen zwei – das wäre wirklich eine Katastrophe“, findet er.

Und doch sei es erschreckend, wie sehr die Inzidenzen vor allem in Nordrhein-Westfalen nach dem Ferienende dort gestiegen seien. „Ich fürchte, dass das in Sachsen ebenso passieren könnte“, sagt Buchmann. Ob es ausreicht, die Schülerinnen und Schuler in den ersten 14 Tagen drei statt zwei Mal pro Woche auf Corona zu testen, um das zu verhindern? Wieder eine Frage der Hoffnung: darauf nämlich, „dass möglichst viele Infizierte gefunden werden, bevor sich das Virus ausbreitet“. Denn abgesehen von der höheren Test-Frequenz habe sich seit dem vergangenen Schuljahr nicht viel getan. „Unsere technische Ausstattung an der Schule ist unverändert. Die Corona-Tests bleiben der Kern der Strategie.“

Dass mittlerweile viele Erwachsene, darunter fast alle Lehrerinnen und Lehrer seiner Schule, geimpft seien, möge dazu beitragen, die nächste Welle niedrig zu halten. Doch wie viele Schülerinnen und Schüler sich impfen lassen wollen und was deren Eltern dazu sagen, „dazu habe ich überhaupt kein Gefühl“, gibt er zu. Sollten Impfteams an die Schulen kommen, sei die Gefahr eines Gruppenzwangs groß, gibt Buchmann zu bedenken. „Das wird ein Balanceakt, über den wir an der Schule offen sprechen müssen.“ Davon abgesehen, werden die ersten Wochen von der Wiederholung des Stoffs geprägt sein, glaubt er. „Um zu gucken, was noch da ist und was überhaupt jemals da war.“ Hoffnung mache ihm, dass sie an der Schule unter anderem Lehramtsstudierende der Uni Leipzig erwarten, die bei der Aufholjagd helfen werden. „Dann schaffen wir es vielleicht auch endlich wieder, mit den Schülern Projekte in Angriff zu nehmen. Auch das macht Schule aus, und es hat uns zuletzt schmerzlich gefehlt.“

Erzieherin Melinda Boronkai-Feige: „Es fühlt sich wie ein Neuanfang an“

Melinda Boronkai-Feige, 43, ist stellvertretende Leiterin der städtischen Kita in der Sternwartenstraße. Quelle: André Kempner

Größer als die Angst vor Corona, sagt die Erzieherin Melinda Boronkai-Feige, sei momentan die Freude im Team. „Es fühlt sich wie ein Neuanfang an. Neue Kinder kommen, und nach anderthalb Jahren Ausnahme-Situation füllen wir endlich wieder unser eigentliches Konzept mit Leben.“ Die städtische Integrative Kita in der Sternwartenstraße ist eine besondere Einrichtung: Die 161 Kinder sind nicht in Gruppen aufgeteilt. Sie können durchs Haus ziehen, wie sie möchten, in einem Atelier, einem Musik-Raum, einem Bauzimmer, weiteren Funktionsräumen oder im Garten spielen. „Die Lockdowns kamen damals sehr plötzlich“, erinnert sich Boronkai-Feige. Sie ist die stellvertretende Leiterin. „Wir mussten schnell umdenken, weil sich die Kinder nicht mehr frei bewegen und mischen durften.“ Mittlerweile erlaubt die Corona-Schutz-Verordnung wieder, alle Räume für alle zu öffnen. „Die Kinder können sich selbst ihre Freunde suchen und entscheiden, was sie unternehmen.“

Und wenn die Infektionszahlen doch wieder in die Höhe schnellen? „Dann haben wir einen Plan B in der Schublade“, sagt die 43-Jährige. „Wir können die Bereiche rasch und unkompliziert wieder trennen. Im Lauf der Pandemie haben wir im Einvernehmen mit den Eltern viele Varianten ausprobiert.“ Sie habe aber gemerkt, wie wichtig es für das Selbstbewusstsein der Kinder sei, ihnen Freiheiten zu geben. „Im geschlossenen System wurden sie unselbstständiger. Viele wollten wieder angezogen werden. Das hatten sie vorher alleine gemacht.“ Wenn sie neuerdings Dreijährige beobachte, wie sie wieder ehrfürchtig auf eigene Faust das Areal für sich erobern, sei das beeindruckend. Aber nicht nur das: „Sie wachsen daran.“

In der Sternwarten-Kita gab es bislang keinen Corona-Fall, niemand musste in Quarantäne. „Fast alle Erzieherinnen und Erzieher sind geimpft.“ Sie sei optimistisch, dass sie diesmal nicht schließen müssen. „Diese kleine Euphorie ist beschwingend“, sagt Melinda Boronkai-Feige. „Sie gibt uns Lust und Kraft, wieder anzufangen.“

Von Mathias Wöbking