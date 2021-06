Vorbereitungen für das Leipziger Weinfest laufen auf Hochtouren

Leipzig

Das Leben in der Innenstadt kehrt zurück: Der Markt vorm Alten Rathaus lädt ab Mittwoch 17 Uhr alle Liebhaber des leckeren Traubensaftes zum 21. Weinfest ein. Vom 30. Juni bis 11. Juli verwandelt sich Leipzigs gute Stube in einen riesengroßen Weingarten – mit 24 Winzern und Gastronomen, Livemusik und gediegener Unterhaltung. „Nun hoffen wir nur noch auf schönstes sommerliches Wetter. Die Menschen möchten endlich wieder gemeinsam etwas unternehmen, rauskommen und genießen,“ freut sich Marktamtsleiter Walter Ebert auf die kommenden Tage.

Bühnenaufbau läuft

Seit Montagmorgen rollten 20 Lastkraftwagen mit Anhängern vor, um das gesamte Equipment für den Aufbau des Festes anzuliefern. Zudem mussten 400 Meter Stromkabel für Leipzigs größten Weingarten verlegt werden. Geschäftiges Treiben herrschte am Dienstagmittag, als die Arbeiter die kleine Konzertbühne vorm Eingang des Alten Rathauses zusammenbauten. Tagsüber gibt es Musik aus der Konserve, am Abend Livemusik bis 21.30 Uhr. Laut Hygienekonzept ist ab 23 Uhr Einlass- und Ausschankschluss, bis 23.30 Uhr dürfen die Gäste austrinken. Neben den Köstlichkeiten bekannter Winzer wie Stammgast Willibald Eckes, dem Sächsischen Staatsweingut Schloss Wackerbarth oder Sauerweins Weingut schenken in diesem Jahr auch Neuzugänge wie das Weingut Lentz oder die Südtiroler vom Weingut Ritterhof – die alte Bekannte vom Leipziger Weihnachtsmarkt sind – ihre edlen Tropfen vor Ort aus.

Überdachte Weinlauben für jedes Wetter

Bis Mittwochnachmittag schmücken die Winzer aus Österreich, Ungarn, Italien und Deutschland liebevoll ihre Holzhütten mit dem Spitzdach. Und auch die Gastronomen, die Käsespezialitäten, Flammkuchen und Brezeln feilbieten, freuen sich auf ein kulinarisches Spektakel mit Tausenden Gästen. Trotz der rückläufiger Corona-Zahlen ist die Besucherzahl in diesem Jahr auf 1300 Plätze begrenzt und das Veranstaltungsgelände wegen der Kontrollen eingezäunt. Für Besuche von 12 bis 18 Uhr ist nur eine Anmeldung auf dem Markt notwendig – der Ticketschalter befindet sich an der Ecke Salzgäßchen/Markt gegenüber vom Café Stein. Achtung: Für die Abendstunden ab 18 Uhr ist eine Tischreservierung verpflichtend – online oder vor Ort. Neben erlesenen Weinen und Sekten bieten die Gastgeber auch alkoholfreie Traubensäfte, Liköre, Brände und Weinaccessoires an. Damit man diese in guter Atmosphäre und bei jedem Wetter genießen kann, laden acht Weinlauben mit Überdachungen zum Feiern mit einem guten Glas Roten oder Weißen ein.

Von Regina Katzer