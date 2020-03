Vorerst keine Ausgangssperre in Leipzig: – Jung: „Der Shutdown muss jetzt umgesetzt werden“

Leipzig

In der Messestadt wird es vorerst noch keine Ausgangsbeschränkungen geben. Allerdings warnte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Freitag: Wenn sich nicht verhindern ließe, dass sich Menschen immer noch treffen, dann seien Ausgangsbeschränkungen unumgänglich. „Der Shutdown muss jetzt umgesetzt werden, das ist unsere letzte Chance, italienische Verhältnisse abzuwenden“, so Leipzigs Stadtoberhaupt während einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Generell befinde sich Leipzig derzeit bereits in einer Vorstufe zum Katastrophenfall. Schon jetzt sei beispielsweise auch die Bundeswehr an den täglichen Dienstberatungen im Neuen Rathaus beteiligt. Um die Umsetzung der Einschränkungen im öffentlichen Leben und die Kontrollen der Quarantäne-Verordnungen auch weiterhin gewährleisten zu können, werden die zuständigen Behörden personell aufgestockt.

Erzieher unterstützen Stadtverwaltung

Dies passiere durch Umschichtung aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung, erklärte Jung. Unter anderem wurden auch Erzieher, die inzwischen keine Kinder mehr betreuen, aufgefordert, sich für andere Tätigkeiten wie Kontrollgänge bereitzuhalten. „Ich bin zuversichtlich, dass so etwa 50 Mitarbeiter zusätzlich abgestellt werden können“, so Jung am Freitag.

Aktuell befinden sich allein 551 Leipziger in angeordneter Quarantäne, weil sie selbst vom Virus betroffen sind oder direkten Kontakt mit Infizierten hatten. Bei insgesamt 113 Leipziger waren die Testergebnisse zuletzt positiv gewesen, neun von ihnen werden derzeit stationär behandelt.

Hilfsprogramm für Kleinunternehmer

Leipzig Stadtoberhaupt kündigte am Freitag zudem ein Hilfsprogramm für Kleinunternehmer wie Kreative, Künstler und Handwerker in der Messestadt an. 5000 Euro bis 10.000 Euro sollen unbürokratisch als zinsloses Darlehen ausgegeben werden.

Um den Bedarf an Schutzkleidung für systemrelevante Berufe besser decken zu können, sollen ab kommender Woche auch die Leipziger Theaterwerkstätten helfen, so Jung weiter. Diese sollen nach Vorgaben des Robert-Koch-Instituts unter anderem Schutzanzüge und Atemmasken herstellen. Die Firma Beyersdorf hatte unterdessen angekündigt, 10 Tonnen Desinfektionsmittel nach Sachsen zu liefern.

Von Björn Meine / Matthias Puppe