Leipzig ist stolz darauf, dass sich immer mehr Jugendliche in der Stadt ansiedeln. Am 23. Juni wollte der Rat deshalb auch Spontanpartys in öffentlichen Parks erleichtern. Doch nach den jüngsten Vorfällen von Partygängern auf der Sachsenbrücke droht die Stimmung umzuschlagen.

So fing am Freitag die Party auf der Sachsenbrücke an: Am späten Nachmittag trafen sich die ersten Gruppen von Jugendlichen. Quelle: privat