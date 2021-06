Leipzig

Die Vorfälle an der Sachsenbrücke in der Nacht zum vergangenen Samstag, bei der hunderte junge Mensch feierten, Berge an Müll hinterließen und auch Rettungskräfte angriffen, hat eine größere Diskussion rund um öffentliche Party-Plätze in Leipzig ausgelöst. So fordert die CDU etwa ein Endes des mutmaßlichen „Kuschelkurses“, der Vorfall könnte auch Auswirkungen auf eine Stadtratsabstimmung über die Erleichterung von Spontan-Partys im öffentlichen Raum haben.

Kein Verständnis für Gewalt

Auch bei zwei Leipziger Kulturverbänden ist die Diskussion angekommen – obwohl sie mit den konkreten Vorfällen oder derartigen Zusammenkünften allgemein nichts zu tun haben. Dennoch tangiert sie das Thema. Die Initiative Leipziger Veranstaltungskollektive (vak) veröffentlichte am Mittwoch eine Stellungnahme und äußert sich kritisch: Der Angriff auf einen Rettungswagen des Roten Kreuzes sei „inakzeptabel und wird von uns aufs schärfste verurteilt“. Dass im Zuge der Feier große Mengen an Müll anfielen, stößt beim vak ebenfalls auf kein Verständnis. Ähnlich äußert sich das Leipziger LiveKommbinat, der Verband der lokalen Livespielstätten: Man verurteile die Gewalt gegenüber den Rettungskräften, bezogen auf die Müllproblematik werden ein größeres Umweltbewusstsein, aber vor allem auch mehr Entsorgungsmöglichkeiten gefordert.

Mit Blick auf die Ursachen weisen die Initiativen jedoch systematische Probleme hin: „Das Wegbrechen so vieler unserer Sozialräume und die Ungewissheit, wann und ob diese Räume wieder zugänglich werden, weckt in vielen Unverständnis“ und drücke sich unter Umständen in solchen Vorfällen aus, schreibt das vak. Vonseiten des LiveKommbinats heißt es, das Thema zeige „wie sehr Menschen etwas nachholen, Leute treffen und einfach tanzen wollen“.

Angebote schaffen statt verbieten

Umso wichtiger sei es deshalb, dass es „sichere, funktionierende und attraktive Angebote gibt, die nicht nur im Sommer 2021 sondern auch im Herbst und Winter angeboten werden können“. Sei es durch Modellprojekte, wie sie zur Zeit erprobt werden, oder durch die offizielle Bereitstellung von Freiflächen für Spontanfeiern und Open Airs. Statt Verboten wird mehr Ermöglichung gefordert: „Es sollen sichere und regulierte Kulturangebote mit Hygienekonzepten angeboten werden können, um Alternativen zu den oben beschriebenen Vorgängen zu bieten. Freiflächen müssen für Spontanparties und Open Airs im Rahmen der Verordnungen geöffnet und verwaltet werden, um so attraktive und sichere Räume für die Menschen zu schaffen“, so das vak. Dies sei wichtig für die Menschen im Allgemeinen und die Diversität in der Stadt im Speziellen. Aktionen wie an der Sachsenbrücke würden jedoch Barrieren und Frust aufbauen und das Ziel, öffentliche Kulturveranstaltungen gemeinschaftlich zu organisieren, gefährden.

Zuletzt weisen beide Initiativen daraufhin, Feiernde nicht unter Generalverdacht zu stellen. Es gebe „täglich zahlreiche friedliche und unvermüllte Zusammenkünfte im Grünen und auf öffentlichen Plätzen“, weshalb nicht vergessen werden dürfe, „dass viele Menschen täglich sehr bewusst und verantwortungsvoll Orte aufsuchen“, schreibt das LiveKommbinat.

