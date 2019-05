Leipzig

„ Vorhang auf!“ heißt es am heutigen Sonnabend ab 18 Uhr in Halle und Leipzig. Der alljährliche nächtliche Streifzug durch die vielfältige Museumslandschaft beider Städte bietet reichlich Inspiration, auch mal hinter den Vorhang zu schauen. 80 Museen, Galerien, Sammlungen und Gedenkstätten beteiligen sich an der gemeinsamen Museumsnacht. Eröffnet wird das Spektakel um 17.30 Uhr im Innenhof des Kunstmuseums Moritzburg in Halle mit Live-Musik der Jazzband valentine.B“. Hier einige Tipps, was die Besucher bis Mitternacht erleben können, aus dem reichhaltigen Programm:

Was spielte man am Nil? Die Ägyptologen der Universität Leipzig ziehen mit „Pyramid‘s Palace“ ein Spielcasino im Ägyptischen Museum, Goethestraße 2, auf.

Im Museum der bildenden Künste, Katharinenstraße 10, lädt die Sonderschau „Peace is Power“ ein: hier setzt sich die Performance-Künstlerin Echo Morgan um 19 und 21 Uhr mit den Werken von Yoko Ono auseinander.

Duftpost im Naturkundemuseum

Im Naturkundemuseum am Goerdelerring dreht sich alles um verblüffende Krabbler und fiese Kribbler. Über die „Duftpoststation“ haben die Besucher die Möglichkeit, ihre Eindrücke und Erlebnisse mit einem Briefgruß mitzuteilen. Um den Briefen dann noch eine „spezielle Note“ zu geben, stehen dafür mehrere Düfte zur Auswahl. Bereits frankierte Briefumschläge und -bögen liegen hier zum Verschicken bereit.

Passend zum selbstgewählten Motto „top secret“ wartet im Grassi-Museum am Johannisplatz eine Live-Escape Challenge in der Pfeilerhalle auf alle Rätselfreunde.

Geheimnisvoller Schlüssel: Ulrike Pilz (33) präsentiert den Schlüssel von 1730/60, der wie eine Pistole funktioniert. Er spielt im Grassi-Museum für angewandte Kunst eine besondere Rolle. Quelle: André Kempner

Cineasten sollten sich auch das Grassi-Museum für Musikinstrumente vormerken: Dort werden an der Kinoorgel Szenen aus Horrorfilmen der 1920er-Jahre live vertont.

Pop-Ausstellung nähert sich dem Ende

Kurzführungen präsentieren im Stadtgeschichtlichen Museum, Böttchergäßchen 3, spannende Fakten, Anekdoten und zahlreiche Musikbeispiele zur deutschen Musikgeschichte und rufen so manche nostalgische Erinnerung wach. Mitmachaktionen wie Lipsi-Tanzeinlagen, Verkleidungsspaß und Selfie-Gelegenheiten sorgen für die typische Museumsnacht-Heiterkeit und läuten das Ende der Pop-Ausstellung ein.

Wer sich gern zur Musik bewegt, kann im Festsaal des Alten Rathauses am Markt zu Disco-Fox und Disco-Samba unter professioneller Anleitung von Bodo Seifert von der gleichnamigen Tanzschule tanzen.

Das Kunstkraftwerk Leipzig, Saalfelder Straße 8b, entführt bei einer spektakulären 360-Grad-Videoshow die Besucher in die Zeit der Renaissance. Es gibt auch Führungen durch das alte Heizkraftwerk.

Ehemalige Hinrichtungsstätte der DDR bietet Einblicke

In der ehemaligen zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in der Alfred-Kästner-Straße bietet das Bürgerkomitee Leipzig laufend Führungen an, in denen u.a. über die damaligen Vollstreckungsabläufe informiert wird. Dort wurden insgesamt 64 von DDR-Gerichten zum Tode verurteilte Menschen unter strengster Geheimhaltung hingerichtet; bis 1967 mit dem Fallbeil, danach durch „unerwarteten Nahschuss in das Hinterhaupt“.

Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde, Gustav-Adolf-Straße 7, ist wieder Postamt. Interessierte können eine Postkarte mit einer persönlichen Botschaft in Brailleschrift versenden.

Das Eisenbahnmuseum Bayerischer Bahnhof zu Leipzig, Goldrutenweg (Zugang über Schönauer Straße) heizt die Dampflokomotive 52 8154 an.

Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum am Deutschen Platz setzt einen Schwerpunkt auf Manga und Comic - und hofft, dass die lebendige Leipziger Manga-Szene „anbeißt“.

Der Festsaal der Fränkischen Stiftungen in Halle, Franckeplatz 1, verwandelt sich in ein riesiges Kreuzfahrtschiff.

Schausieden in Halle

Das Schausieden der Halloren wird nur vier Mal im Jahr öffentlich angeboten, weshalb sich ein Besuch im Technischen Halloren- und Salinemuseum Halle, Mansfelder Straße 52, lohnt.

Jeweils zur vollen Stunde wird das Carillon (großes Glockenspiel) im Roten Turm in Halle zum Konzert erklingen. Spielen wird der Carilloneur Frank Müller aus Magdeburg.

Im Hof des Stadtmuseums Halle; Große Märkerstraße 10, werden Automobile und Krafträder aus den 1920er und 1930er Jahren - der Zeit der klassischen Moderne - präsentiert.

Ticket gilt als Fahrkarte

Das Ticket kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro und fünf Euro für Inhaber des Leipzig-Passes, des Halle-Passes und des Familien-Passes Sachsen sowie Sachsen-Anhalt. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre haben freien Eintritt in die Museen und erhalten ein eigenes Ticket, damit sie den Nahverkehr nutzen können. Wie gewohnt gilt das Ticket von 16 bis 3 Uhr am Folgetag als Fahrkarte für die öffentlichen Nahverkehrsmittel und den S-Bahn-Verkehr zwischen Halle und Leipzig sowie für die Sonderlinien.

Das komplette Programm: www.museumsnacht-halle-leipzig.de

Von Mathias Orbeck