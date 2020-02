Vorwürfe gegen Mitarbeiter: Leipziger Bar geht an die Öffentlichkeit

Leipzig

Das Goldhorn gilt seit 2017 als Geheimtipp für abendliche Trinkrunden auf der Leipziger Eisenbahnstraße. Doch seit Kurzem sieht sich die Bar mit drastischen Vorwürfen konfrontiert: Ein inzwischen entlassener Mitarbeiter soll mehrfach mit weiblichen Gästen übermäßig Alkohol getrunken haben, um anschließend gegen ihren Willen Sex mit ihnen zu haben.

„Unvermittelt getroffen“ worden

Die Betreiber des Goldhorns gingen am Sonntag damit an die Öffentlichkeit: In einem ausführlichen Statement nehmen sie auf Facebook Stellung zu den Vorwürfen. Erstmals seien diese ihnen Anfang Februar zu Ohren gekommen, als der Mitarbeiter auf einem anonymen Aushang nahe der Kneipe beschuldigt wurde, eine Frau sexuell missbraucht zu haben. „Auch wir wurden von diesen Vorwürfen unvermittelt getroffen“, heißt es.

Der Mann sei zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht Mitarbeiter des Goldhorns gewesen. Er wurde erst im Mai 2018 angestellt, teilte der Betreiber auf Nachfrage von LVZ.de mit. In dieser Zeit sei dem Team in der Leipziger Bar kein derartiger Vorfall zu Ohren gekommen: „Weder vor noch nach unserem Statement worden uns etwaige Vorkommnisse berichtet. Auch sind uns keinerlei solcher Situationen selbst oder innerhalb des Teams aufgefallen.“

Nach aufwühlenden, gesprächsintensiven Tagen ist es uns als Goldhorn-Team endlich gelungen unsere Gedanken zu sortieren... Gepostet von Goldhorn am Sonntag, 16. Februar 2020

„Wir sind von den beschriebenen Handlungen schockiert und unsere Solidarität gilt der Person, welche die Vorwürfe erhoben hat und somit strukturelle Machtgefälle und internalisierte Sexismen angesprochen und offengelegt hat“, schreiben die Betreiber weiter.

Seit einigen Tagen würden nun Berichte kursieren, dass der ehemalige Mitarbeiter „mit Frauen im Goldhorn gezielt übermäßige Mengen Alkohol konsumiert“ haben soll, „um sie zu nicht konsensualen sexuellen Handlungen zu bringen“. Derartiges widerspreche „absolut unserem Werteverständnis und hätte im entsprechenden Fall deutliche Konsequenzen“.

Aussprache nach Vorwürfen

Nachdem die Betreiber von den Vorwürfen erfahren haben, kam es zur Aussprache mit dem Beschuldigten. Dieser gab zu, dass sich ein derartiger Fall ereignet habe. Die Betreiber des Goldhorns haben anschließend keine Anzeige erstattet, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen im konkreten Fall bereits wegen mangelnden Tatverdachts eingestellt hat. Das konnte der Mitarbeiter nachweisen, der inzwischen aber nicht mehr zum Team des Goldhorns gehört.

„Da sich der ehemalige Mitarbeiter darüber im Klaren ist, dass das Goldhorn anstrebt ein Sexismusfreier Raum zu sein und deshalb bereits der Zweifel an der Richtigkeit seines Verhaltens in diesem Kontext besonders schwer wiegt, hat er von sich aus angetragen das Arbeitsverhältnis zu beenden noch bevor wir solche Überlegungen in Erwägung ziehen konnten“, so der Betreiber.

Email-Adresse für Betroffene eingerichtet

Die Betreiber bekunden des Weiteren ihre Bemühungen, die Situation aufzuklären und derartige Vorfälle in Zukunft konsequent zu unterbinden. Betroffene können sich unter awareness.goldhorn@gmail.com an die Bar richten, um von Situationen zu berichten, in denen sie sich nicht wohl gefühlt haben.

Weitere Berichte von ähnlichen Vorkommnissen hätte das Team bisher jedoch nicht erreicht. Die Betreiber geben an, dass sie aber im entsprechenden Fall arbeitsrechtliche Schritte einleiten würden und auch Anzeige stellen würden, sofern es nicht – wie in diesem Fall – bereits geschehen ist.

Hausverbot nach Übergriff

„Damit wir mit euren Hinweisen adäquat umgehen können, werden wir uns coachen lassen und uns dabei mit Konfliktmanagement und sexualisierter Gewalt beschäftigen“, heißt es weiter. „Wir werden weiter daran arbeiten unseren Raum für euch und für uns sicherer zu machen.“

Vor rund drei Jahren sorgte ein sexueller Übergriff im Connewitzer Club Conne Island ebenfalls für Diskussionen. Ein 31-Jähriger war gegenüber einer Frau übergriffig geworden und erhielt daraufhin Hausverbot.

Von Christian Neffe