Leipzig

Gabriele Frauendorf hat eine Wut auf den Bagger. Denn dieser habe in den vergangenen Tagen ein „völlig intaktes“ Eigenheim aus DDR-Zeiten abgerissen, erzählt die Modedesignerin, die auf einem Nachbargrundstück wohnt. Die Leipziger Firma Reinbau wolle auf dem 605 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Mathiesenstraße/Am Hafenacker drei Reihenhäuser errichten, die sich nicht in die Umgebung einordnen und „mir den Blick in den Himmel wegnehmen“. Die 54-Jährige hat auch gleichgesinnte Nachbarn gefunden und Plakate aufgehängt: „Rei(he)nbau – Nein Danke!“

Bei den konkreten Vorwürfen geht es vor allem um die Dachhöhe und die Versiegelung durch die künftigen „Westtownhouses“. „Alles wird zubetoniert. Dabei haben wir hier seltene Tiere wie die Holzbiene und Weinbergschnecken“, erzählt Frauendorf. Reinbau-Geschäftsführer Torsten Reh sagt hingegen: „Wir berühren keinerlei nachbarschaftsrechtliche Belange.“ Alle Abstandsflächen würden eingehalten und die Neubauten weitaus besser für den Klimaschutz sein als ihr Vorgänger – unter anderem durch Solarthermieanlagen.

Rathaus: „Ortsbild wird nicht beeinträchtigt“

Die Entwürfe für die Neubauten lieferte das gestandene Leipziger Architekturbüro Auspurg Borchowitz + Partner. Demnach soll die Traufhöhe mit 4,50 Meter etwas niedriger als bei den benachbarten Eigenheimen ausfallen, die Spitze des Satteldaches (Firsthöhe) bei 9,05 Meter enden. Das ist zwar deutlich mehr als bei den zwei benachbarten Eigenheimen, jedoch deutlich weniger als bei der ebenfalls direkt benachbarten Kita in einer alten Villa, die auf 15,50 Meter kommt. Nach Ansicht des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege ordnen sich die geplanten Reihenhäuser gut in die Umgebung ein. „Das Ortsbild wird nicht beeinträchtigt“, so die Behörde am Montag.

Von dem Eigenheim aus DDR-Zeiten war am Montag nicht mehr viel übrig. Der Schutt wird offenbar in weißen Säcken entsorgt. Quelle: André Kempner

Von den 605 Quadratmetern Grundstücksfläche werden 213 für die Neubauten benötigt. Auf dem Rest gebe es natürlich auch Grün und Natur, so Geschäftsführer Reh. „Wie die Freiflächen im Detail gestaltet werden, möchten wir den drei Familien, die dort in Zukunft wohnen, aber nicht vorschreiben.“ Reinbau habe das Grundstück Anfang 2017 von den Alteigentümern zum damals üblichen Marktpreis erworben, widersprach er Verdächtigungen, es habe sich um einen dubiosen Deal gehandelt. Im Anschluss sei das rund 50 Jahre alte Eigenheim langfristig vermietet worden. Später habe der Mieter von sich aus gekündigt.

Bauherr stand vor der Frage: Sanierung oder Neubau?

Laut dem Geschäftsführer stand Reinbau nun vor der Wahl, bauliche Mängel durch eine umfassende Sanierung zu beseitigen oder durch drei Reihenhäuser mehr Wohnraum in einer innerstädtischen Lage zu schaffen. Man habe sich für Variante 2 entschieden – auch weil die Stadtpolitik „Nachverdichtungen“ bevorzuge gegenüber zersiedelnden Neubauten auf der Grünen Wiese. Die Nachfrage nach Eigenheimen sei in Leipzig sehr hoch.

So sollen die drei neuen Reihenhäuser in Leutzsch aussehen. Der Baustart ist für Juli 2022 geplant. Quelle: Auspurg Borchowitz + Partner

Unbegründet seien zudem Befürchtungen von Anwohnern, die alten Heizöltanks auf dem Areal würden nicht ökologisch korrekt entsorgt. Reinbau habe seit März 2021 eine gültige Baugenehmigung und den Abriss rechtzeitig angezeigt. Im vergangenen Jahr seien alle Anwohner zu Informationsgesprächen eingeladen worden, die wegen Corona aber nur einzeln stattfinden konnten.

Baustart für die neuen Häuser ist für Juli 2022 geplant

Bei verschiedenen Grundstücksgrößen sollen die neuen Reihenhäuser in Leutzsch etwa 6300 bis 6600 Euro pro Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche kosten. Der Baustart ist für Juli 2022 geplant. Nachbarin Frauendorf hat bereits per Anwalt Widerspruch gegen die Baugenehmigung eingereicht. Sie ärgert sich auch, weil die Stadt ein Beteiligungsschreiben an sie zunächst an ihre frühere Adresse in Gohlis geschickt hatte. Diese stand jedoch so im Grundbuch, erklärt das Bauordnungsamt dazu. In jedem Fall sei die Widerspruchsfrist für alle Nachbarn noch nicht abgelaufen, sondern dauere an.

Linken-Stadtrat Volker Külow war von Anwohnern in seinem Wahlkreis informiert worden und am Wochenende selbst vor Ort. „Bei mir bleiben zu dem ganzen Vorgang trotz aller Beschwichtigungen erhebliche Zweifel“, resümiert er. Deshalb habe er am Montag einen Fragen-Katalog an Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) eingereicht.

Von Jens Rometsch